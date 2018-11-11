DHA YURT BÜLTENİ-16

ZİYARET ETTİĞİ KIZ ARKADAŞININ EVİNDE SALDIRIYA UĞRADI, BIÇAKLANDI BOLU'da, Erdoğan Karabulut (40) ziyaretine gittiği kadın arkadaşı Ü.Y.'nin evinde, zorla içeri giren 6 kişi tarafından darp edilip bıçaklandı. Ü.Y.'ın eski erkek arkadaşının da aralarında bulunduğu öne sürülen saldırganlar kaçarken, başından ve kolundan bıçaklanan Karabulut, hastanede tedaviye alındı. Olay, saat 21.00 sıralarında Gölyüzü Mahallesi Buğday Sokak'ta bulunan bir apartmandaki dairede meydana geldi. İddiaya göre, Erdoğan Karabulut bir süre önce tanıştığı kadın arkadaşı Ü.Y.'nin evine gitti. Ü.Y.'nin eski çalıştığı iş yerinden arkadaşı olduğu iddia edilen E.K. durumu öğrenince yanına 5 arkadaşını da alarak Ü.Y.'nin evine gitti. Zili çalıp Ü.Y.'nin kapıyı açmasıyla zorla eve giren E.K. ve yanındakiler, Erdoğan Karabulut'u bıçakla başından ve kolundan yaralayarak darp edip, evden kaçtı. Ü.Y., durumu 112 Acil ve polis ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri tarafından Erdoğan Karabulut olay yerindeki ilk müdahalenin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, Ü.Y. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu arada Ü.Y.'nin polise verdiği ilk ifadesinde, "E.K., Erdoğan Karabulut'u benim eski eşim sanmış olabilir. Çünkü aralarında herhangi bir sorun yok ve birbirlerini tanımıyorlar. E.K., benim eski eşimle aramda sorun olduğunu biliyordu. Eski eşimden şiddet gördüğümü biliyordu. Sanırım eski eşimin benim evime gelip, bana şiddet uyguladığını sandı. Korumak için yapmış olabilir. Ben de anlamadım." dediği öğrenildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Ambulans ve polis araçları

-Yaralıya ambulansta müdahale edilmesi

-Eve giren olay yeri inceleme ekipleri

-Apartmandan detaylar Süre: 00.56-Boyut: 105 MB Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA) =================================== TOKAT’TA TRAKTÖR UÇURUMA YUVARLANDI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI TOKAT’ın Erbaa ilçesinde odun yüklü traktörün uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kaza saat 19.00 sıralarında ilçe merkezine 37 kilometre uzaklıktaki Akgün köyünde meydana geldi. Ormanlık alandan traktörle köye odun götüren İsmail Demir’in (53) kullandığı 60 KA 627 plakalı römork takılı traktör, sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü İsmail Demir’in eşi Nazile Demir (53) olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü Demir ile damadı İsa Ateş (25) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazada hayatını kaybeden Nazile Demir’in cesedi de otopsi için aynı hastanenin morguna konuldu. Jandarma ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü:

-Kaza yerinden görüntü

-Hastaneden görüntüler Haber-Kamera: İbrahim UĞUR/ERBAA(Tokat),(DHA) ================================== EDREMİT'TE YIKIMI SÜREN İŞ MERKEZİNDE YANGIN BALIKESİR’in Edremit ilçesinde, yıkımı devam eden iş merkezinde çıkan yangın, Balıkesir-Çanakkale karayolunun bir süre kapanmasına neden oldu. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 45 dakika süren müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangın, saat 18.00 sıralarında Edremit’in Gazicelal Mahallesi'nde yıkımına başlanan iş merkezinde çıktı. İddiaya göre işçilerin demirleri kestiği sırada sıçrayan kıvılcımlar, izolasyon malzemelerini tutuşturdu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiyenin yaklaşık 45 dakika süren müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Bu arada, soğutma çalışmaları sırasında ortaya çıkan siyah duman nedeniyle Balıkesir-Çanakkale karayolunda ulaşım kısa süreli durdu. Yangının tamamen söndürülmesinin ardından, yol yeniden trafiğe açıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Cep telefonuyla çekilen duman görüntüleri

İtfaiyenin yangına müdahale görüntüleri.

Haber-Kamera: Kadir AYDINIŞIK/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)

Süresi: 5 Dakika 52 Saniye, Boyutu: 40.6 MB. =================================== İNTİHAR ETMEK İÇİN VİYADÜĞE ÇIKAN KİŞİYİ CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLEDİLER ADANA'da intihar etmek için Seyhan Nehri'nin üzerindeki viyadüğe çıkan Halil K., polis tarafından ikna edilmeye çalışılırken, çevrede toplanan vatandaşlar ise bu anları cep telefonları ile kaydetti. Polisin çabaları sonucu atlamaktan vazgeçen Halil K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi'nde meydana geldi. Seyhan Nehri üzerindeki Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Seyhan Viyadüğü'nde bir kişinin demir korkuluklardan aşağı sarktığını gören vatandaşlar, durumu polise ve itfaiyeye bildirdi. Viyadükteki kişinin suya atlama ihtimaline karşı itfaiye ekipleri, bot ile nehirde önlem alırken, polisler ise isminin Halil K. olduğu öğrenilen kişiyi ikna etmeye çalıştı. Bu sırada ekiplerin çalışmasını gören bazı vatandaşlar ile cep telefonu ile olayı görüntüledi.

DÜN DE AYNI YERDE İNTİHARA KALKIŞMIŞ Polisin, çabası sonucu ikna olan Halil K., intihardan vazgeçti. Dün de viyadüğe çıktığı öne sürülen Halil K., borçları olduğu için intihar girişiminde bulunduğu öne sürüldü. Olay yerine çağrılan ambulansta önlem amaçlı sağlık kontrolü yapılan Halil K., daha sonra ifade vermek için Bağlar Polis Merkezi'ne götürüldü. Görüntü Dökümü

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- Olay yerindeki itfaiye aracından görüntü

- Viyadükteki Halil K.'dan görüntü

- İtfaiye erlerinden görüntü

- İtfaiye erlerinin şişme botu Seyhan Nehri'ne indirmesi

- Suda botla ilerleyen itfaiye erleri

- Seyhan Nehri ve viyadükten genel görüntü

- Polisin Halil K.'yı ikna etmeye çalışması

- Vatandaşlardan görüntü

- Olayı cep telefonuyla görüntüleyen vatandaştan görüntü

- İkna olan Halil K.'nın polislerle konuşması

- Genel ve detay görüntüler Süre: 01'48" Boyut: 202 MB Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) ================================== KÖYDE YANGIN ÇIKTI, İTFAİYE EKİPLERİ GÖÇÜK ALTINDA KALMAKTAN KURTULDU

Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Karabey köyünde çıkan yangında 1 ev ile 2 samanlık kullanılamaz hale geldi. Saat 19.30 sularında ilçenin Karabey köyünde meydana gelen yangında yalnız başına yaşayan Munise Yazıcı'ya ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Köyde bulunan vatandaşlar tarafından ilk müdahale yapıldı ancak yangının giderek büyümesi nedeniyle Tosya Orman İşletme, Tosya İtfaiye Müdürlüğü ve Ilgaz ilçesinden gelen itfaiye ekipleri ile yangın iki buçuk saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangına müdahale sırasında evde göçük meydana gelirken itfaiye ekipleri son anda göçük altında kalmaktan kurtuldu. Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin'in de hemen köye giderek inceleme yaptığı yangında soğutma çalışmaları gece yarısına kadar devam etti. Yangında evi yanan Munise Yazıcı ise yangın sırasında fenalaştı. Ambulansla Tosya Devlet Hastanesine kaldırılan şahsın durumunun iyi olduğu öğrenilirken yangında herhangi bir yaralanan olmadı. Olayla ilgili Jandarma ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Yangın söndürme çalışmaları

- Ambulans

- Detaylar Haber-Kamera: Emre ÇİLOĞLU/TOSYA, (Kastamonu) - ================================== Bakan Kurum, Bitlis'te şehit polis amirinin isminin verildiği parkın açılışına katıldı (2)

SİNEMA YOKUŞU VE BİTLİS ÇARŞISINI GEZDİ Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, incelemelerde bulunmak üzere geldiği Bitlis'te İl Özel İdaresi tarafından restore edilen Sinema yokuşu ve Bitlis çarşısını gezdi. Yapılan çalışmalar hakkında Bitlis Valisi Oktay Çağatay ve Çevre Şehircilik İl Müdürü Hüseyin Aras'tan bilgi alan Bakan Kurum, esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Bakan Kurum daha sonra Hüsrevpaşa Mahallesinde bulunan AK Parti İl Binasına geçerek burada partililerle bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından Bakan Kurum karayoluyla Batman'a hareket etti. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Bakan Murat Kurum'un Sinema yokuşundaki incelemelerinden detaylar

-Sinema yokuşunun son halinden detaylar

-Bitlis çarşı merkezinden detay görüntüler

-Esnaf ziyereti yapan Bakan Kurum ve beraberindekilerden detaylar

-AK Parti toplantı salonundan detaylar