DHA YURT BÜLTENİ-16

LASTİK-İŞ SENDİKASI GENEL BAŞKANI KARACAN SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜ (EK)

1)'ÇOK ÜZGÜNÜZ, DUYDUĞUMUZDA ŞOK YAŞADIK' Lastik-İş Sendikası Genel Sekreteri Alaaddin Sarı, Abdullah Karacan'ın Türk sendikal hareketinde ender rastlanan bir insan olduğunu belirterek, "Çok üzgünüz ve olayı duyduğumuz an şok yaşadık. Hala onun şoku içersindeyiz. Genel başkanımızla yaklaşık 25 yıldan bu yana görev yaptığım biri olarak değerlendiriyorum, Lastik İş Sendikası'na kazandırmış olduğu hizmetler, işçi sınıfına kazandırmış olduğu hizmetler ve Türk sendikal hareketinde ender rastlanan kazanımlardır. Bunları zaman içerisinde çalışan arkadaşlarda derinden hissedecekler. Türk sendikal hareketi de bunu zaten hissedecektir. Yarın genel başkanımızın cenazesi İzmit Fevziye Camii'nden kaldırılacak. Sosyal tesislerimizde bir tören düzenleyeceğiz. Törenden sonra da uğurlamış olacağız. Çok üzgünüz, çok moralimiz bozuk." dedi.

'HAYATINI SENDİKAYA ADAYAN BİR ADAM'

Yaşamını yitiren Abdullah Karacan'ın ailesine çok bağlı olduğunu söyleyen yeğeni Hasan Karacan, "Kendisi amcam olur. Şöyle bir gerçek var, hayatını sendikaya adayan bir adam. Gerçekten de hayalleri sendika olan bir insan. 4 kızı vardı. Etrafta bir çok acı bıraktı. Allah sabır versin acımız gerçekten zor. Ailesini çok bağlıydı. Kızlarına çok bağlıydı. Allah yardımcıları olsun." diye konuştu.

SOSYAL TESİSLERDE TÖREN YAPILACAK

Yaşamını yitiren Abdullah Karacanın cenazesi yarın Lastik İş Kocaeli Sosyal Tesislerine getirilerek tören düzenlenecek. İzmit Fevziye Camii'nde öğle namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Karacan'ın cenazesi İzmit Bağçeşme Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığında toprağa verilecek. Karacan'ın ölüm haberini alan işçiler ise İzmit'te bulunan sendikanın sosyal tesislerinde toplanırken, üzüntülü oldukları görüldü.

Görüntü Dökümü

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-Morgun önünde bekleyenler

-Yeğeni Hasan Karaca ile röp

-Sendika Genel Sekreteri Alaaddin Sarı ile röp SAKARYA/DHA ===================================================== 2)BAŞKAN ŞENGÖL: GÖL KURURSA BENİ AYAKLARIMDAN TAŞ BAĞLAYARAK BOĞUN ISPARTA'daki Eğirdir Gölü'nde yaşanan su çekilmesi ve kuruma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu açıklamalarına tepki gösteren Eğirdir Belediye Başkanı DP'li Ömer Şengöl, "Ben var olduğum sürece geçerlidir bu sözüm. Göl kurursa derin bir çukur olur, beni ayaklarımdan taş bağlayarak boğun" dedi.

Eğirdir ilçesindeki Türkiye'nin ikinci en büyük tatlı su gölü olma özelliği taşıyan stratejik önemli birinci derecede içme suyu olan Eğirdir Gölü'nün su seviyesinde yaşanan azalma tedirgin ederken, konuyla ilgili açıklama yapan Eğirdir Belediye Başkanı DP'li Ömer Şengöl, gölün kuruma tehlikesiyle karşı karşıya geldiği Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Isparta Temsilcisi emekli akademisyen Erol Kesici'nin açıklamalarına tepki gösterdi.

Belediye Başkanı Şengöl, Eğirdir Gölü'nün 4 milyon yaşında olduğunu bilim insanlarından öğrendiği belirterek, gölün su seviyesinin yağışlarla orantılı olarak artıp azaldığının görüldüğünü vurguladı. Devlet Su İşleri'nde gölle ilgili su seviyesi ölçümlerinin her yıl yapıldığını anlatan Ömer Şengöl, "1969'da Ağustos ayında göl taştı. Bodrumlar su doldu. Elma bahçelerini su bastı. Ağustos ayında maksimum kotu gördü. Sonra düzeldi. Bunu ben yaşadım. 2014 yılında yine su taştı. Balıkçı barınağının üstüne çıktı. Yani bunun kaynağı gölün etrafındaki dağların topladığı suyun en direkt kaynaklardan gölden çıkması sonucudur" dedi.

'BAZILARI ÜFÜRÜYOR, YALAN SÖYLÜYOR'

Gölden su alınmasıyla ilgili olarak Başkan Şengöl, "Ne yapılıyor suyla. Para yapılıyor. Bitkiler, sebzeler ve meyveler ekiliyor. Birçok çevredeki insanlar suyundan hayatını devam ettiriyor. DSİ'nin görevi tarımda sulamayı sağlamaktır. Bu sulama tesislerini yaptı. O gün de bütün halk bağırdı. Biz de bağırıyorduk. 'Isparta Ovası sulandı, Gelendost Ovası sulandı, Boğazovası sulaması başlanamıyor' diye. Evet başlandı. Şimdi de 'Tu kaka, su bitti'. Bitmez, bitmez. Bugüne kadar tarih yazmaz. Bazıları üfürüyor, yalan söylüyor. Bazıları bir damla suda fırtınalar yaratarak. 'Göl kuruyor, tehlikelidir' diyor. Kendimi bildim bileli o kardeşim bu lafları söylüyor" diye konuştu.

'HER 15 YILDA, HER 30 YILDA GÖLLERDE SULARDA AZALMA OLUYOR'

2018'de yine Eğirdir'de yapılan bir toplantıda gölün kuruyacağının söylendiğini aktaran Başkan Ömer Şengöl, şöyle dedi:

"O toplantıya belediye başkanı çağırılmıyor. Ben bunların hiç birine inanmıyorum. Allah yukardan yağmuru vermezse göl kurur. 'Sulamaya gitti' denen suyun hiçbir damlası verilmese dahi buharlaşmadan bir kısmı gidecek. Allah yağmuru vermezse, karı vermezse iner. Bir bakarsınız ki sürekli yağmur yağar. Suyu taşıracak yer ararsınız. Söylenenlerin tamamı kişisel tatmindir. Dönemsel olarak her 15 yılda, her 30 yılda göllerde sularda azalma oluyor. Böyle bir şey varsa tabii afettir. Ben var olduğum sürece geçerlidir bu sözüm. Göl kurursa en derin bir çukur olur, beni ayaklarımdan taş bağlayarak boğun."

'SUYUN ÇEKİLMESİ TEDİRGİN EDİYOR'

Eğirdir'de oturan Hümeyra Doğan, "Yıllardır Eğirdir'de yaşıyoruz. Eğirdir Gölü'müzün zaman zaman çekildiği gözlemleniyordu. Fakat son yıllarda gözle görülür çekilme oldu. İçme suyumuzdu. Yıllarca gölden su içtik. Hepsi bir bir yok oldu. Suyun fazla miktarda çekilmesi bizi çok tedirgin ediyor" dedi. Bölge sakinlerinden Şefika Çelik, sudaki çekilmenin kaynaklarının sebeplerinin araştırılmasını istedi.

Füsun Küllü de göl konusunda hassasiyet gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Görüntü Dökümü

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- Başkan Ömer Şengöl röportaj

- Bölge halkıyla röportaj

- Gölden detay görüntü Haber- Kamera: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) ===================================================== 3)MOTOSİKLETTEN DÜŞEN EL BOMBASI, GÜVENLİK KAMERASINDA GAZİANTEP'te, sokakta ilerleyen motosikletten yola el bombası düştü. El bombasının düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Onur Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Şehit Polis Mehmet Cevahir Sokak'ta, üzerinde 2 kişi bulunan ve plakası öğrenilemeyen bir motosikletten yola el bombası düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve bomba imha ekibi sevk edildi. Güvenlik önlemi alan ekipler, el bombasını incelemek üzere emniyete götürdü.

Bombanın düşme anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosikletin geçişi sırasında el bombasının yola düşmesi yer alıyor. Polis, motosikletteki şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Görüntü Dökümü

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- Motosikletin gidişi

- El bombasının düşmesi

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 16 MB

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4)5 METRE YÜKSEKLİĞİNDEKİ TABELADA İNTİHAR GİRİŞİMİNİ POLİS ÖNLEDİ ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde, karayolunda bulunan 5 metre yüksekliğindeki yön tabelasına çıkarak intihara teşebbüs eden Hasan İ. (26), polis tarafından ikna edilerek indirildi.

Öğleden sonra Abdal Ağa Mahallesi’nde meydana gelen olayda; Celalettin Rumi Bulvarında bulunan 5 metre yükseğindeki tabelaya çıkan ve intihar edeceğini söyleyen Hasan İ.'yi görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye gelen ekipler, işsiz olduğunu ve çalışmak için İstanbul'a gitmek istediğini ancak parası olmadığı için intihar edeceğini söyleyen genci, uzun süre konuşarak intihardan vazgeçirdi. İkna olan genç daha sonra aşağı indi ve hazır bekletilen ambulansla sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Görüntü Dökümü

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- Olay yeri ve ekipler

- İntihara kalkışan genç

- Alınan güvenlik önlemleri

- Gencin ikna edilmesi

- Tabeladan indirilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 1.28 GB

======================================================= 5)İZMİR'DE ÇEVRECİLERİN TAŞ OCAĞI ZAFERİ İZMİR’in Menemen ilçesinde taş ocağına verilen 'ÇED (Çevresel etki değerlendirmesi) gerekli değildir' kararının iptali için açılan davada, İzmir 2’nci İdare Mahkemesi, yürütmeyi durdurma kararı verdi. Dava sürerken ağaç kesimlerinin başladığı bölge için mahkeme, uygulamaya devam edilmesinin, hukuk devleti ilkesine aykırı bir durum yaratacağına hükmetti. Vatandaşlar kararı sevinçle karşıladı. İzmir’in Menemen ilçesi Alaniçi Mahallesi Değirmendere Mevkisi'ndeki ormanlık alanda bir firmanın taş ocağı ve kırma eleme tesisi projesi için 'ÇED gerekli değildir' kararı verildi. Çevreciler ve bölgede yaşayan vatandaşlar, karara karşı İzmir 2’nci İdare Mahkemesi’nde iptal davası açtı. İzmir Tabip Odası ve Menemen Belediyesi’nin de müdahil olduğu davada karar çıktı. Dava sonucunu beklemeden ağaç kesimlerinin başladığı proje alanına dair mahkeme, yürütmeyi durdurma kararı aldı. Projenin, bölgede yapılması planlanan Değirmendere Barajı’nı olumsuz yönde etkileyeceğine hükmeden mahkeme kararında maden sahası ve çevresinin birinci derecede yangına hassas bölge olduğunu ve insandan kaynaklanacak risklere maruz kalacağını belirtti. Yine projenin çevredeki endemik ekosistem alanları ile ilgili olarak flora ve fauna yapısını olumsuz etkileyeceğine dikkat çeken mahkeme heyeti, dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğuna hükmetti.

MAHKEME PROJENİN RİSKLİ OLDUĞUNU BELİRLEDİ

İzmir 2’nci İdare Mahkemesi kararında, hukuka aykırı olduğu saptanan dava konusu işlemin, uygulamaya devam edilmesinin, ‘Hukuk devleti’ ilkesine aykırı bir durum yaracağını, bunun da davacı yönünden telafisi güç zararlara neden olacağını belirtildi. Mahkeme, kararında ayrıca işlemin yürütmesinin durdurulmaması halinde, hukuka aykırı bulunan işlemin etki alanına bağlı olarak meydana gelmesi muhakkak zararların, işlemin devam etmesi ile artacağı vurgulandı. Emiralem Çevre ve Dayanışma Platformu, mahkemeden çıkan kararı kutlamak için Emiralem'de bir araya geldi. Davanın avukatlarından Diler Bosut Güven, proje nedeniyle Karagöl ormanlarının acımasızca kesildiğini söyledi. Herkesin iklim değişiklikleri ve yetersiz yağışlar nedeniyle kuraklık endişesi yaşadığını aktaran Bosut, "İşletmede kullanılacak günlük 88 metreküp su ihtiyacı, çevredeki su kaynalarına zarar verecek. Mahkemenin verdiği karar sevindirici ama mücadele henüz tam olarak bitmedi" dedi.

'DOĞAMIZ SAĞLIĞIMIZ BOZULACAK'

Menemen'de yaşayan Aynur Şenaydın (74) isimli vatandaş, mahkemeden çıkan kararın kendilerini çok sevindirdiğini belirtti. Şenaydın, "Çok mutlu oldum. Bütün Menemen mahvolup gidecekti. O nedenle karar bizim için çok sevindirici. Sağlığımız bozulacaktı, ürün elde edemeyecektik" dedi. Ayşe Kahraman (69) isimli vatandaş ise "Kazandık davayı, çok memnun oldum. Biz bu taş ocaklarını istemiyoruz. Zaten kalp hastasıyım. Taş ocakları yapıldığında doğamız, sağlığımız tamamen bozulacak" dedi. Göğüs kanseri olan Hatice Kahraman (43) da, halk olarak sağlıklarının bozulmaması için uğraştıklarını açıkladı. Yine bölgede yetişen zeytin, çilek gibi ürünlerin, kurulacak taş ocağının ardından verimsizleşeceğini söyleyen Kahraman, "Taş ocağı yapıldığında zaman kanser hastalığı artacak. Zeytin ağaçlarımız ürün vermeyecek, çileklerimiz olmayacak. Hayat bitecek, o nedenle istemiyoruz" diye konuştu.

AYNI BÖLGEDE İKİNCİ OCAK DA DAVALIK

Öte yandan Emiralem'de başka bir taş ocağı için de 'ÇED gerekli değildir' kararı verildi. Bu projeye verilen 'ÇED gerekli değildir' kararının iptali için de İzmir 3'üncü İdare Mahkemesi'nde dava açıldı. Hazırlanan bilirkişi raporunda, işletmenin kirletici toz yaratacağı ve oluşan taneciklerin uzun mesafelere dağılabileceği belirtildi. Proje sahasına bir kaç yüz metre uzaklıkta evlerin, zeytinliklerin ve tarım arazilerinin olduğu fakat proje dosyasında bunların dikkat alınmadığı vurgusu yer aldı. Bilirkişiler, yine bölgede yaşayanların geçim kaynağının tarım olduğuna dikkat çekerek, raporda proje sahasının zeytin, meyve, tahıl ve sebze yetiştiriciliğinin yoğun olarak yapıldığı tarımsal üretim bölgesinin olduğu görüşüne yer verdi.