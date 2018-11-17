DHA YURT BÜLTENİ 16

İzmir'den Adana'ya giderken, Afyonkarahisar'da kapalı kasa kamyoneti bozulan ve sokakta kalan 5’i çocuk 16 kişilik mevsimlik işçi aile, memleketleri Adana'ya gönderildi. Afyonkarahisar Valiliği Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı (SYDV) aracılığıyla ihtiyaçları giderilen aile, kamyonetin tamiratının 2-3 gün sürecek olması nedeniyle memleketlerine gitmek istedi. Bunun üzerine SYDV yetkilileri aileyi Adana'ya göndermek için otobüs bileti aldı. Aile Afyonkarahisar Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde Adana otobüsüne binerek kentten ayrıldı. Terminal yönetimi de mağdur aileyle yakından ilgilenerek çeşitli ikramlarda bulundu.

Olay, saat 19.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Saraçoğlu Mahallesi Işıkalan Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre yalnız yaşayan ve 2 gündür kendisinden haber alınamayan Şerife Dönmez'in yakınları durumu polise bildirdi. Olay yerine giden polis, itfaiyenin yardımıyla kapıyı açıp içeri girdi. Polis, içeri girdiğinde Dönmez'i secdede hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Şerife Dönmez'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

‘AFYONKARAHİSAR ELİMİZDEN TUTTU’

Aileden Ramazan Dalaman, "Afyonkarahisar halkımız, Valimiz ve Belediye Başkanımız bize kucak açarak yardımcı oldu. Hepsine teşekkür ediyoruz. Bizlerin yolcu biletlerini kestirerek memleketimize gönderiyorlar. Hepsi de elimizden tuttu ve sahip çıktı. Hepsinden Allah razı olsun" dedi.

‘BİZİ DONMAKTAN KURTARDILAR’

Yine aileden İsa Dalaman ise Afyonkarahisar'da yaşadıkları mağduriyetten sonra halkın gösterdiği yardımseverlik örneğinden dolayı herkese teşekkür etti. Vatandaşların kendilerine çok yardımcı olduğunu aktaran Dalaman, "Gece soğuktu ve donmaktan kurtulduk. Bütün ihtiyaçlarımız karşılandı ve geceyi sıcak bir yerde geçirdik. Başta Afyonkarahisar Valiliğimiz olmak üzere yardımsever bütün Afyonkarahisar halkına teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Aile terminale gelirken

- Aile masada otururken

- Çocuklardan detay

- Aileden genel detay

- Ramazan Dalaman'dan detay

- Aile otobüse binmeye giderken detay

- Aile bavulları taşırken detay

- Ramazan Dalaman ile röp

- İsa Dalaman ile röp

- Aile otobüse binerken detay

- Çocuklar el sallarken

- Otobüs hareket ederken detay