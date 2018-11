DHA YURT BÜLTENİ 16

'GELMEDEN ÖNCE KORKUYORDUK' Siirt'in tarihi dokusuna hayran kaldıklarını belirten Trabzonlu heyet, hamsi festivali için önyargılı olarak Siirt'e geldiklerini ancak gördükleri manzara karşısında bu yargılarının kırıldığını söyledi. Siirt'e gelmekten korktuğunu anlatan bazı Trabzonlular, "Siirt'e ilk defa geliyoruz, daha önce çatışmaların buralarda yaşandığını duyuyorduk ve korkuyorduk. Ancak gördüğümüz gibi değil, her yer bizim toprağımızdır. Bizler buraları gördük ve buralara gelmeye devam edeceğiz. Buralardan korkulacak bir şey yok" dedi.

TEGV Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Solakoğlu, vakıf olarak 1995 yılından bu yana ilköğretim çağındaki çocuklara eğitim desteği sağladıklarını söyledi. Solakoğlu, "Bugüne kadar on binlerce gönüllümüzün ve değerli bağışçılarımızın katkılarıyla 2,5 milyonu aşkın çocuğumuza eğitim desteği verdik. Türkiye'nin dört bir yanındaki 70'ten fazla etkinlik noktamız, her gün çocuklarla dolup taşıyor. Ne mutlu bize ki, bugün de böyle çok özel, tarihi bir mekanda, Tekirdağlı çocuklar için yeni öğrenim birimimizi açıyoruz. Bu açılışın bizim için çok özel bir anlamı var. Birimimizin kurucusu olan Fibria, 10 bin kilometre uzaktan, Brezilya'dan, ülkemizin çocuklarına elini uzatıyor. Yardımseverlik duygusu artık sınırları aşıyor, ülkeleri, kültürleri buluşturuyor. Bu buluşmaya imkân sağlayan ve birimimizin işletme sponsoru olan Lila Grup'a ayrıca teşekkür ediyoruz" dedi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, birim için gelen davet mektubunun kendisini çok etkilediğini ve her türlü desteği vereceklerini söylediğini anlattı. Albayrak, "Ben bu şehrin yerlisiyim. Soy ağacımın 1750 yılına kadar burada olduğunu gördük. Ben göreve geldiğimde gördüğüm Tekirdağ'ın nüfus artışında Türkiye sıralamasında ikinci sırada olduğunu gördüm. Yani Tekirdağ'ın nüfusu bir Hayrabolu, bir Şarköy kadar artıyor. Bu nüfus artışından dolayı Tekirdağ'ın her sene 5 bin öğrencilik dersliğe ihtiyacı var. Ve yine bu neden ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olduğumuzda aldığımız ilk karar ile 11 ilçeye 11 okul yaptırmak oldu. Yani Tekirdağ'ın ciddi boyutta eğitime, öğretime ihtiyacı var. Az evvel dinliyorum. Brezilya'dan Türkiye'ye 10 bin 700 kilometrelik eğitim köprüsü deniyor. Bunlar Türkiye'deki önemli gelişmelerdir. Ben gayet net bir şekilde söylüyorum. Büyüşehir Belediye Başkanı olarak bu tür yatırımları yapanların her zaman yanında olacağım" diye konuştu.

