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DHA YURT BÜLTENİ 16

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2018 23:54 | Son Güncelleme

KARAYOLLARI MİSAFİRHANESİNDE 2 KİŞİYİ ÖLDÜREN KİŞİ KAÇTI (1) Sivas’ta, karayolları misafirhanesinde garsonluk yapan bir kişi, çalıştığı yerde 2 kişiyi av tüfeğiyle vurup öldürdükten sonra kaçtı.  Karayolları 16.

KARAYOLLARI MİSAFİRHANESİNDE 2 KİŞİYİ ÖLDÜREN KİŞİ KAÇTI (1)

Sivas’ta, karayolları misafirhanesinde garsonluk yapan bir kişi, çalıştığı yerde 2 kişiyi av tüfeğiyle vurup öldürdükten sonra kaçtı.

Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü'nde misafirhanenin lokanta bölümünde çalışan A.K. isimli kişi, silahla 2 kişiyi kafasından vurdu. Vurulan 2 kişi hayatını hayatını kaybederken, polis, olay sonrası otomobille kaçan A.K.’yi arama çalışmalarının sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Olay yeri inceleme ekibinden detaylar
- Polislerden detaylar
- Binadan detaylar

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER / SİVAS (DHA)

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İLHAN ŞEŞEN, ŞARKILARINI ÖĞRETMENLER İÇİN SÖYLEDİ

DÜZCE'de, Öğretmenler Günü dolayısıyla ünlü sanatçılar İlhan Şeşen ve Vedat Sakman, şarkılarını öğretmenler için söyledi.

Düzce Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Düzce Belediyesi Kültür Merkezi’nde İlhan Şeşen ve Vedat Sakman’ın katıldığı konser düzenledi. Sevilen şarkılarını öğretmenler için söyleyen İlhan Şeşen, sık sık şarkılarına öğretmenlerin eşlik etmesini sağladı. Öğretmenler hep bir ağızdan İlhan Şeşen ve Vedat Sakman’a eşlik etti.

Konserde “Çoğunuz öğretmen misiniz?ö sorusuna “Evetö cevabı alan İlhan Şeşen espri yaparak “Biz öğretmenlerden çocukluğumuzdan beri korkarız. Sizinle eğlenmeye geldik. Bize inanın, inanmazsanız da bize ne?ö diyerek öğretmenleri güldürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Salondan görüntü
İlhan Şeşen ve Vedat Sakman şarkı söylerken görüntü
Öğretmenler şarkılara eşlik ederken görüntü
İlhan Şeşen’in konuşması ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

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ÖĞRETMENLERİN KONSERİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

MERSİN'de 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında konser veren öğretmenlerin performansı, izleyenlerden tam not aldı.
Bir alışveriş merkezine bağlı meydanda gerçekleşen konser öncesinde Büyükşehir Belediye Bandosu, mini bir dinleti sundu. Gençlik Marşı ve İzmir Marşı'nı çalan bando ekibine alanı dolduranlar eşlik etti. Daha sonra sahne alan Nevit Kodallı Güzel Sanatlar Anadolu Lisesi öğrencileri ise birbirinden hareketli parçalarla yüzlerce kişiyi coşturdu. Gecenin sonunda şefliğini Mustafa Akça'nın yaptığı 'Öğretmenler Orkestrası'nın çaldığı birbirinden güzel paçaları farklı branşlarda eğitim veren öğretmenler Yeşim Yeşil Şentut, Güneş Akça, Esra Erdoğan Kaya, Aysur Tor, Evin Yaşın Gürbüz, Orkun Erol ve İbrahim Çelik seslendirdi. Öğretmenlerin performansı, izleyenler tarafından dakikalarca alkışlandı. Organizasyonun sonunda öğretmenlere çiçek ve plaket takdim edildi.

Görüntü Dökümü
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- Bandodan görüntüleri
- İzleyenlerin genel görüntüsü
- Bando konserinden genel görüntü
- Öğretmenler Orkestrası'ndan genel ve detaylar
- Solo keman performansı
- Solist öğretmenin performansı

Süre: 02'13" Boyut: 242 MB

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)

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