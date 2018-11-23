DHA YURT BÜLTENİ 16

8 ay önce evlendiği eşini kazada kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Zehra Kayran, "Kaza Sapanca'da oldu. Kaza olduktan sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldi. Zaten onu ilk orada gördüm. Gözünü kapalı gördüğümde anladım zaten. Doktorların bana çok yardımı oldu. Hamile olduğum için daha hassas davrandılar ve vefat haberini de hemen söylemediler, alıştıra alıştıra söylediler" dedi.

Zehra Kayran organ bağışı kararı almalarını ise şöyle anlattı:

"Üç günü yoğun bakımda geçti, iç kanaması vardı. Ancak hala bir umudumuz vardı. Çünkü iç kanaması durmuştu. Ama beyin ölümünün gerçekleştiğini doktor sonradan söyledi. Doktor bunu söylediği zaman ben ani bir tepki veremedim. Çünkü buna kendimi alıştırmıştım. Kendimi kaybedemem çünkü bebeğim de var. Bir canım orada bir canım burada. Canım çok yanıyor ama, bu dünyada onun için yapabileceğim her şey bitmişti. Diğer tarafa onu nasıl hazırlayabilirim diye düşündüm ve dedim ki amel defteri kapanmasın, organlarını bağışlayalım. Doktora hemen bu teklifi sunduğumda çok şaşırdı. 'Biz sana bu teklifi sunacaktık senin bize bu teklifle gelmen çok şaşırtıcı oldu' dedi."

Organ bağışı konusunda çağrıda bulunan Zehra Kayran, "Kendi acılarını yaşasınlar, acının tarifi yok ama acılarına çok kapanmasınlar. Ölü için biz sadece bunu gömelim, dua edelim bu onun için yeter diye düşünmesinler. Öteki tarafa da ne götürebilir diye düşünsünler. Benim şuanda içim eşime karşı çok rahat. Çünkü onun için her şeyimi yerine getirdim. Ölümüzle birlikte kendimizi de gömmeyelim. Çünkü hayat devam ediyor. Hayatta olanları da düşünelim." diye konuştu.