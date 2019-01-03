DHA YURT BÜLTENİ-16

Adıyaman'da, karşıya geçmek isterken, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Elif Dağdelen'in arkadaşları, kazanın meydana geldiği yolda oturma eylemi yaptı. Gençler, üniversitenin önünden geçen yolda her zaman kaza olduğunu belirterek, yayalar için üst geçit yapılmasını istedi. Elif Dağdelen'in sınıf arkadaşı Ebru Çelik, 2002 yılında kendisine de otomobil çarptığını ve yürümekte zorlandığını söyledi. Çelik, "Ben de kaza mağduruyum, halen kazalar devam ediyor. Kazaya karışanların serbest kalması zoruma gidiyor. Her kaza olduğunda ağlıyorum. Emine Şevval Aytemir ve Elif Dağdelen'in haberini aldığımda kendi yaşadığım kaza aklıma geldi. Ölen kişi benim arkadaşımdı. Onun da hayalleri vardı. Sürücülerin biraz daha duyarlı olmasını istiyorum. Böyle tehlikeli yollarda, öğrencilerin geçtikleri yerlere mutlaka üst geçit yapılmasını istiyoruz" dedi. Elif Dağdelen'in arkadaşları, daha sonra kazanın meydana geldiği yere karanfil bıraktı.

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, göz ameliyatı için götürüldüğü Torbalı Devlet Hastanesi'nde, anestezi sırasında oksijen yerine azot gazı verildiği ileri sürülen, bu yüzden kalbi duran, beyninde ödem oluşan ve sonrasında hayata döndürülen Ege Avcı'nın (5) hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi önünde umutla iyi haber bekleyen anne İpek Yeşilçam, çocuğunun cuma günü taburcu olacağını ve evde bakım için eğitim aldıklarını söylerken, baba Ünal Avcı ise "Çocuğum hayati tehlikeyi atlattı ama durumu iyi değil" dedi. Torbalı'da yaşayan, tekstil fabrikasında çalışan İpek Yeşilçam (24) ve bir süre önce boşandığı eski eşi Ünal Avcı, geçen 10 Aralık'ta, gözlerinde şaşılık olan tek çocukları Ege Avcı'yı ameliyat için Torbalı Devlet Hastanesi'ne götürdü. Anestezi sırasında oksijen yerine azot verildiği öne sürülen küçük Ege, fenalaştı. Doktorlar, kalbi durduğu belirlenen çocuğa ilk müdahaleyi yaptı. Duran kalbi çalıştırılan çocuk, İzmir'deki Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yoğun bakım ünitesine alınan Ege, beynindeki zararın büyümemesi için uyutuldu.

Ege'nin hastanedeki ameliyathanede o gün operasyona alınan ilk çocuk olduğunu kaydeden baba Ünal Avcı, Torbalı Cumhuriyet Savcılığı'na sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu. Şikayet üzerine savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Torbalı Devlet Hastanesi yetkilileri ise bir süre önce tamire gönderilen cihazın bağlantılarının hatalı yapılması nedeniyle hastaya oksijen yerine azot verildiğini ileri sürüp, firma hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılık tarafından iki suç duyurusuyla ilgili de soruşturma başlatıldı. Savcılığın talimatı üzerine Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekibi, hastanede ve bağlantıları hatalı yapıldığı ileri sürülen cihazda incelemelerde bulundu. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'nce de konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

'HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI AMA'

Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi önünde umutla iyi haber bekleyen anne İpek Yeşilçam ve baba Ünal Avcı'ya doktorlar hayati tehlikenin geçtiğini söyledi. Yaşanan olay sonrasında Ege'nin yatalak hale geldiğini söyleyen baba Ünal Avcı, "Çocuğumuz hayati tehlikeyi atlattı. Fakat aşırı kasılmaları var. Oksijen yerine azot verdikleri için beyninde büyük bir hasar oluşmuş. Şu an bu hasarların tedavisi sürüyor. Bundan sonra da ne olacağı belli değil. Cuma günü taburcu olacağını söylediler. Tıbbın yapabileceği bu kadar bizim anladığımız kadarıyla ama çocuğum iyi durumda değil. Evde bakımı için bize eğitim veriyorlar. Bizim tek başımıza yapabileceğimiz bir durum değil. Sonuçta hemşire değiliz. Günde 10 dakika görüyoruz. Hayati tehlikeyi atlattı ama iyi durumda değil" dedi.