DHA YURT BÜLTENİ -16

BURSA’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, Susurluk Çayı’nın taşması nedeniyle ekili tarım alanları su altında kaldı. Kentte son 24 saattir aralıksız devam eden yağışlar, Mustafakemalpaşa ilçesinde de yaşamı olumsuz etkiledi. Aşırı yağış sebebiyle Susurluk Çayı’nın taşması sonucu, kırsal Çeltikçi, Koşuboğazı, Durumtay ve Ovaesemen mahallelerinde buğday ekili alanlar sular altında kaldı. Yağışların durup, selin çekilmesinin ardından bölgede zarar tespit çalışmaları yapılacağı bildirildi.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde sağanak yağış sebebiyle derelerde taşkınlar meydana geldi. Susurluk Çayı'nda da taşkın meydana geldi. Ağılında 3 koyunuyla mahsur kalan 65 yaşındaki Murat İlhan, jandarma ve kurtarma ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye gelen AFAD ekipleri, bot ile taşan dereden geçerek İlhan'ı ve koyunlarını kurtarıldı. İlhan, sağlık kontrolü amacı ile Karacabey Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kuşadası'nda saat 17.30 sıralarında etkili olan sağanak yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran sağanakla birlikte Atatürk Bulvarı'nın bir bölümü, ilçe garajı önündeki yol, Davutlar ve Güzelçamlı mahallelerinde bazı cadde ve bulvarlar su altında kaldı. Yağmur sularının doldurduğu caddelerde birçok araç, sular içinde kaldı. Ulaşım ise olumsuz etkilendi. Sahil şeridinde ve Karaova Mahallesi'ndeki bazı yazlık, ev ve işyerlerinde küçük çaplı su baskını oldu. Sağanak yağmurun kısa sürmesi üzerine, bir süre sonra hayat normale döndü.

İZMİT'te, bir hurdacıda, piknik tüpü büyüklüğündeki bir aletin kesimi sırasında akan kimyasal maddenin kokusu mahalleleri etkiledi. AFAD ekipleri, hurdacıda ve mahallede ölçümlerde bulundu.

Akşam saatlerinde, Doğan Mahallesi İnkılap Caddesi'nde bulunan bir hurdacıdan yayılan koku çevrede rahatsızlık yarattı. İş yeri sahibinin ifadesine göre, piknik tüpü büyüklüğündeki bir aletin kesildiği sırada içerisinde bulunan kimyasal madde yere aktı. Kimyasal maddeden yayılan koku mahalleyi sardı.

Vatandaşlar kokudan rahatsız olunca yetkililere haber verdi. Olay yerine itfaiye ve AFAD ekipleri geldi. AFAD ekipleri mahallede ve hurdacının bulunduğu alanda ölçümler yaptı. Olay yerinin yakınında bulunan bazı vatandaşlar, kötü koku nedeniyle burunlarını kapattı. İtfaiye ve AFAD ekipleri, hurdalıkta kesilen aleti bulmak için çalışmalarda bulunurken, bölgede incelemeler devam ediyor.

İş yeri sahibi Aytekin Kuş, "Piknik tüpü büyüklüğünde bir cisim getirdiler. Kestik, kesim anında koku yoktu. Kestikten sonra hatta benim de elime bulaştı. Daha sonra koku yayılmaya başladı. Koku bütün mahalleye yayıldı. Ekipler incelemelerini yapıyorlar. Şu anda maddenin ne olduğunu bilmiyoruz." dedi.