DHA YURT BÜLTENİ - 16

'İDEOLOJİK TAKINTILI HEVESTEN ÇOK ÇEKTİ İNSANLAR'

Büyükşehir belediyelerini 'ağabey' olarak gördüğünü söyleyen Özhaseki, "'Ağalık vermekle', 'yiğitlik vurmakla' derler. Büyükşehirlere düşen, eğer 'ağayım', 'büyüğüm' diyorsan vermektir, yardımlaşmaktır, buradaki insanlara hizmette asla siyaset gütmemektir. Karşılıklı ilçe-büyükşehir çekişmelerinden Ankara çok çekti. İdeolojik takıntılı hevesten çok çekti insanlar. İnşallah bunlar geride kalır" dedi.

'HER ALANDA BİRİNCİ DEĞİLİZ'

Özhaseki, belediyeciliğin bilgi, birikim ve liyakat istediğini söyledi. Özhaseki, "Dünyanın geldiği en son noktadaki seviyeyle ilgili projeler hazırladık. 'Altgeçit', 'üstgeçit', 'yol' bana vaat olarak gelmiyor, zaten yapacağım. Ankara’nın müthiş bir avantajı var, adı başkent; fakat her alanda birinci değiliz. Dünyada ülkelerle birlikte şehirler de yarışıyor. Kendi içimizde de şehirler yarışıyor. Burada yerel yöneticilere düşen o şehirdeki bütün sektörleri en önde tutabilmek. Böyle olursa, her iş gelişirse bundan hepimiz istifade ederiz" diye konuştu.