DHA YURT BÜLTENİ -16

Kamer Genç, vefatının 3'üncü yıl dönümünde mezarı başında anıldı CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) eski Milletvekili Kamer Genç, vefatının 3'üncü yıl dönümünde Tunceli'deki mezarı başında anıldı. Anma törende konuşan CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, "Kamer Genç bizim ustamızdır.Her zaman demokratik bir Türkiye'den yanaydı. Ömrü demokrasi mücadelesi ile geçti" dedi.

CHP eski Milletvekili Kamer Genç, vefatının 3'üncü yıl dönümü nedeniyle Nazimiye ilçesi Ramazan köyündeki kabri başında törenle anıldı. Törene Nazimiye Kaymakamı Can Kazım Kuruca, CHP Genel Başkan Yardımcıları Orhan Sarıbal ile Veli Ağbaba, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, Kamer Genç'in eşi Sevim Genç, Nazimiye Belediye Başkanı Cafer Kırmızıçicek ile çok sayıda kişi katıldı.

Törende konuşan Nazimiye Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Kamer Genç'in halkın büyük sevgisini kazanan bir milletvekili olduğunu belirterek, "Kamer Genç, Tunceli'nin bir dağ köyünden çıkarak aldığı eğitimler sonrası önce Danıştay'da görev aldı, sonrasında 1970'lı yıllarda Paris'te yüksek lisans yaptı. Yaşamı boyunca başarılı hizmetlere imza attı. Milletvekilliği boyunca da her zaman halkın sevgisini kazanmış biri oldu. Kendisini saygı ile anıyorum" dedi.

'ÖMRÜ DEMOKRASİ MÜCADELESİYLE GEÇTİ'

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel ise Kamer Genç'in halkına hizmet etmek için gece gündüz çabaladığını ifade ederek, "Ölümünün 3'üncü yıl dönümünde her zaman olduğu gibi bugün yine merhum milletvekilimiz Kamer Genç'i mezarı başında anıyoruz. O her zaman eşit yurttaşlık bilinci ile hareket eden bir yapıya sahip olduğu için kendi insanına, bölgesine, memleketine hizmet etmek için çabaladı ve bu yönde çok başarılı işlere imza attı. Kamer Genç bizim ustamızdır. Meclis çalışmalarında gece yarılarına kadar çalışırken hep o aklımıza geliyor ve hep anıyoruz. Her zaman demokratik bir Türkiye'den yanaydı. Ömrü demokrasi mücadelesi ile geçti. FETÖ'nün, Türkiye'nin, başına bela olacağını meclis kürsüsünde defalarca haykırdı. Onu asla unutmayacağız" diye konuştu.

Konuşmalardan sonra Kamer Genç'in eşi Sevim Genç, törene katılanlara teşekkür etti. Anma töreni, Genç'in mezarına karanfil bıraktıktan sonra dağıtılan lokma ile sona erdi. ÖZEL, PARTİ TOPLANTISINI KÖYDE YAPTI

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, daha sonra geçtiği ilçe meydanında kar üzerinde, gündemi değerlendirdi. Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın, belediye başkan adaylarını belirleme konusunda yaptığı açıklamaları eleştirirken, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayip Erdoğan bir açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanı diyor ki '31 Mart yerel seçimleri için göstereceğimiz tüm adaylar için MİT'in, jandarma istihbaratın ve polis istihbaratın bütün belgeleri önümüze geliyor, ince eleyip sık dokuyoruz' diyor. Ne demek bir partinin aday adayları ile ilgili MİT çalışacak, jandarma istihbarat çalışacak, emniyet istihbarat çalışacak, önüne raporlar getirecek. Bu durum demokrasilerde olmaz. Demokrasilerde devlet, devletin işlerini yapar, partinin işini partililer yapar. Biz de adaylarımızı birçok kritere göre inceliyoruz. Ama bunu devlet memurlarına yaptırmıyoruz. Böyle bir şey yok."

'GÜNAYDIN SADİ GÜVEN'

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, YSK Başkanı Sadi Güven'i de eleştirirerek, şunları söyledi:

"Bugün YSK Başkanı Sadi Güven, ittire kalktıra, zorlaya zorlaya sonunda birazcık YSK Başkanı gibi davranmaya başladı. Bugün açıkladı '50 bin kişinin seçmen kaydını dondurduk' diye. 100 kişi, 100 yaşından büyükmüş diye kayıtları silinmiş. Yani Sadi Güven, CHP'nin bu çabaları olmasa, 185 yaşındaki ninelerin, 168 yaşındaki dedelerin sandığa gideceğini düşünecek kadar iyi niyetli, saf, her şeyi kabul eden bir adam. Ya böyle bir adamın YSK'nın başında ne işi var diye insan düşünür. Bugün diyor ki '100 kişinin seçmen kaydını dondurduk, yaşları 100 yaşından büyükmüş diye.' Günaydın Sadi Güven, iyi ki CHP var. CHP herkesi için var. En çok da Sadi Güven'i görevini yapmaya davet etmek için var. Ama her şeye rağmen 50 bin seçmenin kaydının dondurulması için verdiğimiz mücadelenin önemini gösteriyor. Biz takip etmeye, araştırmaya ve tespit etmeye devam edeceğiz. Hiçbir haksızlığa izin vermeyeceğiz."

Çankaya ilçesi Sakıp Sabancı Bulvarı'nda dün öğle saatlerinde iki otomobil çarpıştı. Aynı yöne giderken kazayı görünce yavaşlayan Süleyman Duran yönetimindeki 06 YA 7894 plakalı hafif ticari araca ise arkadan gelen T.Z'nin kullandığı 55 AZM 95 plakalı minibüs çarptı. Hasarlı kaza sonrası araçlardan inen Süleyman Duran ve oğlu Mehmet Duran ile minibüsün sürücüsü T.Z. ve ablası M.A. konuşmaya başladı. Bu sırada arkadan gelen Erkan Acar yönetimindeki 06 FC 5278 plakalı otomobil, baba ve oğlu ile M.A'ya çarptı. Bu sırada araçların yanından uzaklaşan T.Z. kurtuldu.

BABA VE OĞLU HASTANEDE ÖLDÜ

Yaralanan 3 kişiye, haber verilmesiyle gelen 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti. Ağır yaralanan Süleyman Duran'a olay yerinde uzun süre kalp masajı yapıldı. Yaralılar, daha sonra ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Gazi Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alınan Süleyman Duran ile Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan oğlu Mehmet Duran, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. M.A. ise hastanedeki tedavisinden sonra taburcu edildi.

Ölen Süleyman Duran ve oğlu Mehmet Duran, Sinop'un Saraydüzü ilçesi Uluköy Köyü'nde bugün kılınan cenaze namazları ardından toprağa verildi.

Bodrum'da birkaç gündür süren yağmurlu hava, yerini güneşli bir gökyüzüne bıraktı. Güzel havayı fırsat bilenler, başta Kumbahçe sahili olmak üzere kıyı şeridine akın etti. Sahildeki işletmelere oturanlar, güne güzel bir havada kahvaltı yaparak başladı. Bazı vatandaşlar, balıktan yeni dönen balıkçılardan taze balık aldı. Çocuklarıyla sahile inen vatandaşlar, temiz havada yürüdü. Barlar Sokağı olarak bilinen Cumhuriyet Caddesi ve Bodrum Limanı'nda insan yoğunluğu görüldü. Öğle saatlerinde gökyüzünü kaplayan bulutlar, hafif yağmur bıraksa da daha sonra güneş yine kendini gösterdi.

Meteoroloji yetkilileri, ilçede yarın öğle saatlerinden itibaren yeni bir yağışlı havanın etkili olmasının beklendiğini kaydetti. Perşembe gününün ilk saatlerinden itibaren ise güney yönden esen fırtınanın etkili olması bekleniyor.

- Balık tutan vatandaşlardan görüntü Haber- Kamera: Mehmet Can MERAL / BODRUM(Muğla),(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Hafriyat kamyonu çocuğu ezdi, şoförü pompalıyla kovaladılar ADAPAZARI'nda, hafriyat kamyonu geri manevra yaparken 9 yaşındaki Mehmet Can Mantar'ı ezdi. Çocuk olay yerinde yaşamını yitirirken, acılı ailenin pompalı tüfekle kovaladığı şoför köyden kaçarak canını son anda kurtardı.

Kaza, Adapazarı Bağlar Mahallesi Köyiçi mevkiinde meydana geldi. Yol yapımında çalışan M.C. idaresindeki 54 UE 141 plakalı hafriyat kamyonu, yaklaşık 4 metre genişliğindeki toprak yolda geri manevra yaptı. Oyun oynayan Mehmet Can Mantar bir anda yola fırladı. Sürücü fark etmeyince kamyon geri gelirken küçük çocuğu ezdi. Tonlarca ağırlıktaki kamyonun altında kalan çocuk olay yerinde feci şekilde can verdi. Aşağıya inen sürücü M.C., çocuğun aracın altında olduğunu görünce çevreden yardım istedi. Kazanın olduğu sokakta yaşayan çocuğun ailesi bağırışlar üzerine evden çıktıklarında küçük çocuğun kanlar içinde yattığını görünce şok oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekipleri, çocuğun öldüğünü tespit etti.

Bu sırada acılı aile hafriyat kamyonu şoförüne saldırdı. Öfkeli aile ellerinde pompalı tüfekle kamyonu kullanan sürücüyü kovaladı. Can havliyle kaçan sürücü, koşarak kaçarak canını son anda kurtardı. Çocuğun ölümü üzerine çılgına dönen mahalle halkı, ellerindeki demir, sopa ile taşlarla sokaktaki kamyonun kapılarını ve camlarını paramparça etti. Öfkeli kalabalığı olay yerine gelen jandarma ekipleri sakinleştirdi. Ekipler, kaza yerini şeritle çevirerek geniş çaplı inceleme yaptı. Bu sırada mahalle halkı şeridin etrafına toplanarak şaşkınlık içinde yaşananları izledi. Küçük Mehmet'in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından cenaze aracıyla otopsi için Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi'ne gönderildi.

Kamyon sürücüsü M.C. jandarma ekiplerince gözaltına alınarak sorgu için karakola götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Detaylar Haber-Kamera: ADAPAZARI(Sakarya),(DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Çağrı Danışman davasında tüm polisler beraat etti Antalya'da 3 polisi şehit eden şizofreni tedavisi gören Çağrı Danışman'ın işkence yapılarak öldürüldüğü iddiasına ilişkin açılan davada, 22 polis beraat etti.

"Muratpaşa ilçesi Turgut Reis Caddesi'nde, 4 Ekim 2012 günü akşam saatlerinde, şüpheli bir kişinin dolaştığı ihbar edildi. Olay yerine sevk edilen motosikletli polis ekibine, şizofreni tedavisi gören Çağrı Danışman tarafından ateş açıldı. Polis memuru Mehmet Çolak şehit olurken, meslektaşı Fatih Dinç ise devrilen motosikletin altında kaldı. Çolak'ın tabancasını da alarak otomobille kaçan Danışman, cezaevi kavşağında barikat kuran polis memurları Abdullah Bülbül ve Mustafa Kılınç'ı da şehit etti. Fatih Mahallesi'nde vurularak yakalanan Danışman, sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye götürülürken, yolda yaşamını yitirdi.

Çağrı Danışman'ın ailesi, oğullarının yakalandıktan sonra dövülüp işkence yapılarak öldürüldüğü iddiasıyla şikayetçi oldu. Şikayet üzerine operasyona katılan 22 polis hakkında 'kasten öldürme' ve 'kendini savunamayacak kişiye işkence yapma' suçlarından dava açıldı.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın karar duruşmasına, tutuksuz yargılanan sanıkların avukatları ile şikayetçi Melek Danışman ve avukatı Münip Ermiş katıldı.

Mahkeme heyeti, tüm sanıkların beraatine karar verdi. Çağrı Danışman'ın annesi Melek Danışman, karara tepki gösterdi. Oğlunun, polisler tarafından linç edildiğini öne süren Melek Danışman, "Oğlumun burnunu, çenesini, alnını, omzunu, kolunu, dişlerini kırmışlar. Sokak ortasında oğluma işkence yapılmış. Bu işkenceyi ben mi yaptım? Türkiye'de hukuk bitmiştir. Oğluma bunu yapan polisleri ve mahkeme heyetini Allah'a havale ediyorum" diye konuştu.

Melek Danışman'ın avukatı Münip Ermiş, davayı istinaf mahkemesine taşıyacaklarını söyledi.

Olay, öğle saatlerinde Zeynep Mahallesi’nde meydana geldi. Pamuk tarlasında çalışan traktörün üzerinde dengesine yitiren Ahmet Çiftçi, çırçır makinesine düştü. Küçük çocuğun düştüğünü gören sürücü, traktörü durdurup çevredekilerden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin yaptığı kontrolde, Çiftçi'nin yaşamını yitirdiği saptandı.

Makineden çıkarılan Ahmet Çiftçi'nin cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR ŞANLIURFA,(DHA) Başı beşiğe sıkışan Ayşe Miray yaşamını yitirdi UŞAK'ta başı beşik korkulukları arasına sıkışan 2 yaşındaki Ayşe Miray Çetin, yaşamını yitirdi.

Bugün saat 10.00 sıralarında, Atatürk Mahallesi Çivril Caddesi'ndeki evlerinin mutfağında yemek yapan Neziha Çetin, yan odada uyuyan tek çocuğu Ayşe Miray Çetin'i kontrole gitti. Neziha Çetin, Ayşe Miray'ı başı beşik korkuluklarına sıkışmış halde, hareketsiz yatarken buldu. Anne Çetin, komşularının da yardımıyla kızının başını sıkıştığı yerden kurtarırken, bir yandan da 112 Acil Servis'ten yardım istendi. Eve gelen sağlık ekipleri, Ayşe Miray'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulans ile Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmak istenen Ayşe Miray, yolda yaşamını yitirdi.

Küçük Ayşe Miray'ın cansız bedeni, savcının hastane morgundaki ön incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ayşe Miray Çetin'in babası Mehmet Çetin'in olay sırasında evde olmadığı öğrenildi. Polis, Ayşe Miray'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLAR Haber: Feyzi DAVULCU /UŞAK,(DHA) GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR MHP'li Belediye Başkan adayı hayatını kaybetti Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde MHP Belediye Başkan Adayı Ahmet Demirel (55), kalbindeki rahatsızlık nedeniyle tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi.

MHP'li Belediye Başkan Adayı Ahmet Demirel, 3 gün önce seçim çalışmalarını sürdürürken rahatsızlandı. Kalp rahatsızlığı olduğu belirtilen Demirel, yakınları tarafından Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan Demirel, Ankara'daki özel bir hastaneye sevk edildi. Burada tedavisi süren Ahmet Demirel, bu sabah hayatını kaybetti. YOZGAT,(DHA) Barajda kaybolan balıkçıya arama çalışmaları sürüyor(2)

CESEDİ BULUNDU İpsala ilçesindeki Hamzadere Barajı'nda teknenin batması sonucu kaybolan ve ekipler tarafından aranan balıkçı Esat Akbaş'ın cesedi bulundu. Akbaş'ın cansız bedeni İpsala Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Haber: Ali Can ZERAY / EDİRNE,(DHA) Miğferle ölüm sanığı astsubay, FETÖ üyeliğinden de tutuklandı BURSA'nın Gemlik ilçesinde, vatani görevini yapan er Gökhan Kılıç'ın (20) nöbet sırasında başına miğfer ile vurarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan Astsubay Başçavuş Osman Hancı, 'FETÖ terör örgütü üyeliği'nden de tutuklandı.

Bursa merkezli 18 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14'ü muvazzaf 20 asker ile örgütün haberleşme programı 'ByLock' kullandığı tespit edilen 1'i kadın 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Adliyeye getirilmeyen 2 şüpheliden Astsubay Başçavuş Osman Hancı, Gemlik ilçesinde Gökhan Kılıç adlı askerin başına miğfer ile vurarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklu bulunduğu cezaevinden, SEGBIS ile Bursa 4'üncü Sulh Ceza Hakimliği'ne ifade verdi. Hancı'nın, ifadesinin ardından 'FETÖ terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanmasına karar verildi.

MİĞFERLE ÖLDÜRDÜ İDDİASI

Vatani görevini Gemlik Askeri Veteriner Okulu'nda er olarak yapan Gökhan Kılıç, 7 Ekim 2017 günü nöbet dönüşü fenalaştı. Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan erin, beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Ameliyat edilen Kılıç, tedavi altına alındığı yoğun bakım servisinde 54 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Kılıç'ın başına miğfer ile vurararak öldürdüğü iddiasıyla Astsubay Osman Hancı tutuklandı. Hancı'nın Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 10 yıl hapis cezası istemiyle yargılanması devam ediyor. FOTOĞRAFLI Haber: Halil ÖZÇOBAN / BURSA,(DHA) Kocaoğlu ile Zeybekci arasında samimi sohbet İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'den aday adayı Aziz Kocaoğlu ile AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, bugün fuar açılışında bir araya geldi. Kocaoğlu ile Zeybekci arasındaki koyu sohbet dikkat çekti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'ye aday adaylığı başvurusu yapan Aziz Kocaoğlu ile AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, IF Wedding Fashion İzmir- 13'üncü Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı'nın açılışında bir araya geldi. Gaziemir'deki Fuarİzmir'de düzenlenen fuarın açılış töreninde yan yana oturan Kocaoğlu ve Zeybekci uzun süre sohbet etti. Kocaoğlu'nun Zeybekci'ye, hararetli şekilde ve zaman zaman ellerini de kullanarak bir şeyler anlattığı görüldü. Kocaoğlu'nun yeni yapılan Fuarİzmir ile ilgili Zeybekci'ye bilgi verdiği öne sürüldü. Aziz Kocaoğlu ile Nihat Zeybekci arasındaki koyu sohbet, fotoğraf karelerine de yansıdı.

FOTOĞRAFLI Haber: İZMİR,(DHA) AK Parti'nin yerel seçim formülü: Gönülleri fethetmek CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Merkez Yürütme Kurulu'nun (MYK) gündemini seçim hazırlıkları oluşturdu. AK Parti’nin seçim sloganı da olan, 'gönülleri fethetmeye, hoş tutmaya geldik' sloganı hem manifesto hem de yerel seçim beyannamesinde yer alacak.

AK Parti Genel Merkezi'nde dün Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığı'nda gerçekleşen MYK toplantısında seçim hazırlıkları konuşuldu. Çalışmaların ayrı ayrı sunumlarının yapıldığı toplantıda 10 maddelik yerel seçim manifestosunun son halinin tanıtımı da yapıldı. AK Parti’nin seçim sloganı da olan, 'gönülleri fethetmeye, hoş tutmaya geldik' sloganının hem manifestoda hem de yerel seçim beyannamesinin ana başlığını oluşturacağı öğrenildi. Manifestoda temiz belediyecilik, temiz toplum ve temiz çevrenin yanı sıra 'ekip belediyeciliği, gönül belediyeciliği ve ilkeli belediyecilik' başlıklarının yer aldığı kaydedildi. Manifestoda ilkeli, gönül ve ekip belediyeciliğin anlamları sıralandı.