DHA YURT BÜLTENİ-16

1)BÜYÜK MENDERES NEHRİ'NE DÜŞÜP ÖLEN EMEKLİ İŞÇİ TOPRAĞA VERİLDİ AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, tuvalet ihtiyacını gidermek isterken Büyük Menderes Nehri'ne düşüp, suda kaybolan ve cesedi 12 gün sonra bulunan 59 yaşındaki Tuncay Asar, gözyaşları içinde toprağa verildi. Nazilli'de yaşayan evli ve 1 çocuk babası Tuncay Asar, arkadaşı Adem Balcı ile geçen 13 Ocak akşamı bir restorana gitti. İki arkadaş, burada içki içip, eğlendikten sonra evlerine dönmek üzere saat 01.00 sıralarında yola çıktı. Akçay Mevkisi'nden geçen Büyük Menderes Nehri yakınlarına geldiklerinde, bir selüloz fabrikasından emekli olan Asar, otomobili durdurup, indi. Tuvalet ihtiyacını gidermek için nehrin kenarına giden Asar, aldığı alkolün de etkisiyle, suya düştü. Suda çırpınan Asar'ın yardımına arkadaşı Balcı koştu. Hemen suya atlayan Balcı, karanlıkta suda kaybolan Asar'ı bulamadı. Alkollü olan Balcı da boğulma tehlikesi atlattı. Balcı, yakındaki bir restoranın çalışanları tarafından sudan çıkartıldı. Restoran çalışanlarının durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri Balcı'ya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Balcı, Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, tedavisinin ardından taburcu edildi. Jandarma ekipleri ile Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma Timleri (JAK) ile Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Marmaris Sualtı Grup Amirliği ekipleri, günün ilk ışıklarıyla birlikte Büyük Menderes Nehri'nde arama kurtarma çalışması başlattı. JAK Timleri, önceki gün (Cuma) saat 14.30 sıralarında Asar'ın cesedini, düştüğü yerin 3 kilometre ilerisindeki Tıranyem Mevkisi'nde, çalılıkların arasında buldu. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından, Asar'ın cesedi önce Nazilli Devlet Hastanesi Morgu'na ardından da otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Asar'ın otopsinin ardından bugün öğlen yakınları tarafından alınan cenazesi, Nazilli Yeni Bahar Camii'ne getirildi. Burada düzenlenen törene Asar'ın yakınları ve sevenleri katıldı. Kılınan namazın ardından Asar'ın bir süre omuzlarda taşınan tabutu, cenaze aracına konularak Eğriboyun Mezarlığı'na götürüldü. Asar, burada gözyaşları içinde toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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-Tuncay Asar'ın fotoğrafı

-Cenaze namazının kılınması

-Tabutun omuzlarda taşınması

-Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA) ====================================================== 2)TAKLA ATAN HAFİF TİCARİ ARAÇ TERS DÖNDÜ; SÜRÜCÜ YARALI BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, lastiği patlayan hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, takla atarak, ters döndü. Kazada sürücü Hüseyin Nar (19), yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında, Burhaniye ilçesi Ören yolundaki Ahmet Akın Kültür Merkezi'nin yanında meydana geldi. Hüseyin Nar yönetimindeki 10 AAG 524 plakalı hafif ticari aracın sol ön lastiği patladı. Nar'ın direksiyon kontrolünü yitirdiği araç, takla atıp, ters döndü. Kazada sürücü Nar yaralandı. Kazayı gören sürücülerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Nar'ı ambulansla Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Araç ise çekiciyle yoldan kaldırıldı. İtfaiye ekipleri de olay yerinde temizlik çalışması yaptı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlatırken, Hüseyin Nar'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA) ====================================================== 3)VOLEYBOL MAÇINDA EVLİLİK TEKLİFİ KAYSERİ’DE oynanan voleybol maçında salon görevlisi olan Buğra Akar, müsabakayı izlemeye gelen kız arkadaşına Huri Nur Dal'a (22) evlenme teklifi etti.

Türkiye Voleybol 2’inci Lig Bayanlar müsabakasında Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor, Konya Ereğli Gençlik Merkezi ile karşılaştı. Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor 3-0 kazandığı karşılaşma sonrası mikrofonu eline alan saha görevlisi Buğra Akar (26) müsabakayı izlemeye gelen OSB Teknik Kolejinde muhasebe biriminde çalışan kız arkadaşı Huri Nur Dal'a evlenme teklifinde bulundu. Tribünde kendisine edilen teklif üzerine şaşkınlık yaşayan Huri Nur Dal sahaya indi. Teklifi kabul eden Huri Nur Dal gözyaşlarını tutamadı. Buğra Akar, "Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor’un galibiyetinin üzerine bir mutluluk daha yaşatmak istedim. Maçı kazanmamızın ardından gönlümün efendisine herkesin şahitliğinde evlenme teklifini ettim. Kabul etti, çok mutluyum, çok sevinçliyim. Herkese teşekkür ederim" dedi. Huri Nur Dal, ise, takıma destek amaçlı salona geldiğini söyleyerek, "Tekliften hiç haberim yoktu. Hiç beklemiyordum" diye konuştu. OSB Teknik Koleji’nde çalışan Buğra Akar ve Huri Nur Dal tebrikleri kabul etti.

Görüntü Dökümü:

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- Voleybol maçında evlenme teklifi edilmesi

- Huri Nur Dal'ın evlilik teklifini kabul etmesi

- Ankara havası oynadılar

- Evlenme teklifi yapan ve kabul eden gençlerin DHA'ya açıklaması

-Diğer detaylar Süre: 2.31 Boyut: 282 MB Haber -Kamera: İlyas KAPLAN/KAYSERİ, DHA =================================================== 4)CHP ÖRGÜTÜ ÇİĞLİ'DE EYLEM YAPTI CHP Merkez Yönetim Kurulu'ndan (MYK) sızan bilgiye göre İzmir’in Çiğli ilçesinde belediye başkan adayı olarak gösterileceği ileri sürülen CHP eski İzmir İl Başkanı Ali Engin’e, parti örgütü tepki gösterdi. CHP Çiğli ilçe örgütüne üye yaklaşık 100 kişi, ilçe binasının önünde toplanarak, eylem yaptı. Eyleme katılanlar, Çiğlili birinin aday gösterilmesini, başka ilçelerden Çiğli'ye ithal aday kaydırılmamasını istedi.

CHP MYK'sından öğle saatlerinde sızan bilgide CHP eski İzmir İl Başkanı Ali Engin'in Çiğli Belediye Bakan adayı gösteriyleceğini öne sürüldü. bunun üzerine CHP Çiğli ilçe örgütüne üye yaklaşık 100 kişi, parti binası önünde toplanarak eylem yaptı. Partililer, Engin'in CHP’de hiçbir hizmeti ve emeği olmadığını iddia edererk, onun il başkanlığı döneminde partinin 8 ilçeyi kaybettirdi ileri sürüldü. Partililer, adayın Parti Meclisi'nde değiştirilmemesi halinde toplu istifa edeceklerini açıklayarak "İthal aday istemiyoruz" ve "Ankara şaşırma sabrımızı taşırma" sloganları atarak, caddeyi kısa süreliğine trafiğe kapattı.

Açıklama yapan Ercan Altınova, "Bizler, CHP’de hiçbir hizmeti ve emeği olmayan, partimize il başkanlığı yaptığı dönemde yanlışları yüzünden 8 ilçeyi kaybettiren Ali Engin’in belediye başkanı adayı olmasını istemiyoruz. 2014 seçimlerinde yaptığı yanlışları tekrar yaşamak istemiyoruz. Bu talebimizi genel merkezimize iletiyoruz. İthal aday kabul etmiyoruz, Çiğli’yi Çiğli adayı yönetmeli" dedi. Eyleme katılanlardan Yener Aksu ise şöyle konuştu: