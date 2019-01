DHA YURT BÜLTENİ -16

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Soma Işıklar Bölgesi'nde çalıştırılan ve yılda 6 milyon ton kömür çıkarılan bölgelerdeki sözleşmeler sona ermek üzeredir. Hala bu madenlerde çalışan 2 bin 400 işçimizin tamamı da Türkiye Kömür İşletmeleri'nin şirketlerinde kadrolu olarak, maden ocaklarında çalışmaya devam edecektir" açıklaması Manisa'nın Soma ilçesindeki maden işçileri ve Türkiye Maden İşçileri Sendikası tarafından sevinçle karşılandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün (salı) AK Parti Genel Merkezi'nde, 'Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısı'na katıldı. Burada yaptığı konuşmada, "Geçtiğimiz yıl kömür üretimiyle Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık. Bu vesileyle Somalı kardeşlerimize müjde vermek istiyorum. Soma Işıklar Bölgesi'nde çalıştırılan ve yılda 6 milyon ton kömür çıkarılan bölgelerdeki sözleşmeler sona ermek üzeredir. Halen bu madenlerde çalışan 2 bin 400 işçimizin tamamı da Türkiye Kömür İşletmeleri'nin şirketlerinde kadrolu olarak ve maden ocaklarında çalışmaya devam edecektir. Yine Soma'daki yeni işletmeye açılacak ve 350 milyon ton rezervi bulunan sahalarda yatırımcımızın 10 bin kişiyi istihdam etmesini bekliyoruz" açıklaması, Soma'da yankı buldu. Türkiye Maden İşçileri Sendikası Ege Bölgesi 1 Nolu Şubesi Başkanı Mehmet Ali Çakır ve maden işçileri duydukları memnuniyeti dile getirdi. Sendika Başkanı Çakır, konuyla ilgili DHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız'ın Işıklar bölgesi ile ilgili yapmış olduğu açıklamaları bizleri ve 2 bin 400 maden işçimizi sevindirdi. Işıklar Maden Ocağı'nda 2 bin 400 çalışan arkadaşımız her ayın başında 'Acaba işten çıkartılır mıyım', 'Maaşım yatar mı', 'Madene giriş kartım kırmızı yanar mı' diye endişe ve korku içindeydi. Biz sendika yönetimi olarak başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bu kararın alınmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi. MADEN İŞÇİLERİ KARARDAN MUTLU" Işıklar Maden Ocağı'nda çalışan ve bekar olan Şenol Kral (22), "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bizlerle ilgili yapmış olduğu açıklama sonrası çok mutluyuz. Bizlere yalnız olmadığımızı hissettirdi. Artık işten çıkarılma, 'Maaşımız yatacak mı ya da ne zaman yatar' korkusu yok" dedi. Bir diğer madenci Hasan Mert (19) de "Kadroya alınacak olmamız nedeniyle mutluyuz. Artık geleceğe daha umutlu bakabiliyoruz ve huzurluyuz. Emeği geçenlerden Allah razı olsun" diye konuştu.

Diğer yandan freni boşaldığı iddia edilen kepçenin kaza anı bu bölgede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına an be an yansıdı. Kazada yaralananların ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İzmir'de elektrik akımına kapılıp ölen genç toprağa verildi

İZMİR'in Konak ilçesinde, ablasının çalıştığı üroloji merkezinde, arızalanan cihazı tamir ederken elektrik akımına kapılıp hayatını kaybeden 26 yaşındaki Ahmetcan Yiğit, son yolculuğuna uğurlandı.

Dün (salı) saat 21.00 sıralarında, ablasının çalıştığı Kahramanlar Mahallesi 1420 Sokak'taki üroloji merkezinde, arızalanan bir cihazı tamir etmek isterken elektrik akımına kapılan ve kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitiren Ahmetcan Yiğit için, Gürçeşme semtindeki Yeniyol Camiisi'nde cenaze namazı kılındı. İkindide kılınan cenaze namazına, Yiğit'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra, bağlı olduğu Güvenlik-Sen Sendikası'nın yöneticileri de katıldı. Talihsiz gencin tabutunun üstüne, gönül verdiği Fenerbahçe kulübünün sarı lacivert renklerdeki atkısı örtüldü. Güçlükle ayakta durabilen Baba Fahrettin Yiğit, uzun süre gözyaşı döktü. Bekar olan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi'nde, yaklaşık 2 senedir güvenlik görevlisi olarak çalıştığı belirtilen talihsiz gencin cenazesi, kılınan namazın ardından Buca Kaynaklar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

