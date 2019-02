DHA YURT BÜLTENİ -16

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde binlerce denizanası sahili kapladı. Çevre Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi Başkanı Sait Ağdacı denizanası istilasının kirlilik göstergesi olduğunu, denize azot ve fosfor girdisi olduğu için denizanalarının çoğaldığını savundu. Gölcük Değirmendere sahilinde vatandaşlar, deniz kıyısını kaplayan denizanalarını görünce şaşkınlık yaşadı. Sahil kenarını kaplayan denizanası istilasının sebebi merak konusu oldu. Körfezdeki denizanası istilasının sebebini, bazı vatandaşlar artan hava sıcaklığından dolayı deniz suyunun ısınmasına bağlarken, uzmanlar ise kirlilikten kaynaklandığını söyledi. 'KİRLİLİKTEN KAYNAKLANIYOR' Denizanası artışının kirlilikten kaynaklandığını söyleyen Çevre Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi Başkanı Sait Ağdacı, "Kirliliğin göstergesi azot ve fosfor girdisi olduğu için deniz anaları çoğalıyor. Aslında Mayıs ve Haziran gibi deniz analarının sayısı artar. Fakat bu artış kirlilik nedeniyle meydana geliyor. İlerleyen dönemlerde de su yüzeyinde alg patlamasına neden olacak ve denizin yüzeyi renk değiştirecektir." dedi. 'İLK DEFA BÖYLE BİR GÖRÜNTÜYLE KARŞILAŞTIM' Değirmendere'de yaşayan Mustafa Altuntay, "Uzun zamandır böyle bir görüntü görmedim. Kıyı boyunca denizanaları ortaya çıktı. Her tarafta denizanasıyla karşılaştık. Bizlerde neden böyle olduğunu bilmiyoruz. Uzun zamandır burada yaşıyorum. İlk defa böyle bir görüntüyle karşılaşıyorum. Niye böyle olduğunu açıkçası bilmiyorum. Baştan aşağıya sahil boyunca denizanaları var." diye konuştu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde karayolunda seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil su kanalına düştü; 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Şehitler Kavşağı mevkiinde meydana geldi. İnegöl’e seyir halinde olan Zeynep Arı (36) yönetimindeki 34 VS 0864 plakalı otomobil kontrolden çıktı. Savrulan otomobil takla atarak su kanalına düştü. Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan Hayri Arı (42) ile Ecrin Ecem Arı (8) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Bursa'da bir markete müşteri gibi gelerek, bıçak zoruyla kasadaki paraları soyan Ömer Ö.(39), olaydan 5 dakika sonra polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir markete müşteri gibi gelen Ömer Ö., aldığı ürünleri kasaya getirdi. Kasiyer Hülya K., aldığı ürünleri poşete koyduğu sırada, Ömer Ö., cebinden çıkardığı bıçak ile kasadaki tüm paraları vermesini söyledi. Kasiyer Hülya K., korkarak kasada bulunan 150 lira parayı verdi. Daha sonra marketten kaçan Ömer Ö., kayıplara karıştı. Market çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Şüpheli Ömer Ö., olay yerine yakın bir bölgede yaklaşık 5 dakika içerisinde Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği Ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin tamamlanan Ömer Ö., adliyeye sevk edildi. Öte yandan olay anı an be an kameralara da yansıdı.