DHA YURT BÜLTENİ -16 

‘BALIKESİR HER DÖNEM UYANIŞA ÖNCÜLÜK ETTİ’ Konuşmasına Balıkesir’in tüm ilçelerini selamlayarak başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Balıkesir İstiklal harbinde düşmana karşı mücadele bayrağını tereddüt etmeden açtı. Balıkesir 15 Temmuz başta olmak üzere ülkemizin beka mücadelesi verdiği son dönede de dimdik durduö diye başladı. Ömer Seyfettin’in dizelerini okuyan Erdoğan, “Balıkesir her dönemde milletin uyanışına öncülük etmiştir. Kurtuluş savaşı ardından Balıkesir’e gelip Zağanospaşa Cami’nde gelip kürsüye çıkarak Gazi Mustafa Kemal, iradeyi milliyenin tüm milletin iradasi demek olduğunu söylüyordu. Buraları çok iyi anlamamız lazım. Balıkesir kurtuluş değil kurulaşa da öncülük etmiştir. İnşallah 31 Mart’ta da Balıkesir dalga dalga tüm Türkiye’ye yayılacak, yeni bir uyanış, yeni bir şahlanış, yeni bir silkiniş bayrağını yükseltecektir. Hazırmıyız. Balıkesir 31 Marta tevazu, samimiyet ve gayretle ‘memleket işi gönül işi’ diyor muyuz? Balıkesir 31 Mart’ta gönül belediyeciliğine evet diyor muyuz? Büyükşehir, 31 Mart’ta büyükşehir ve ilçelerinde Cumhur ittifakını destekliyor muyuz. Tabiatıyla ayrı güzel, deniziyle ayrı güzel, tarihiyle, insanıyla ayrı güzel Balıkesir’e işte bu yakışır.ö dedi.

‘MİLLETİN KARARI ÜZERİNDE İRADE YOKTUR’

Balıkesir’den önce Afyon Karahisar’da düzenlenen programa katıldığını hatırlatan Erdoğan, “Hükümete geldiğimizde satın alma paralizisine göre dünyanın 17’inci ülkesi olan Türkiye’yi bugün 13’üncülüğe yükselttik. Yılsonu inşallah bu 12’inci olacak. Yaptığımız hizmetler ülkemizin her karışına, her köşesine, her insanına dokunduk. Hayat kalitesini arttırdık. Laf değil iş ürettik iş. Yatırım yaptık. Böyle bay Kemal gibi patlıcan, domates, soğan, domates, sivri biberciler çok çıkacak. Biz teröristleri gabarda gömüyoruz. Cudi’de gömüyoruz, Mendirekte gömüyoruz, Kandil’de gömüyoruz, Bay Kemal onlarla kol kola geziyor. Bakıyorsun adı iyi olan bir parti oda onlarla geziyor. Dörtlü çete. Şimdi bu dörtlü çete el ele vermişler. Hedefleri AK Parti’yi, Cumhur İttifakı’nı nasıl çökerteceğiz. Hedefleri Erdoğan’ı nasıl alaşağı edeceğiz. Bu millet kararını vermiş ve bu milletin kararının üzerinde başka bir irada yoktur. Şunu unutmayın biz rabbimizin huzurunda sadece rükûda ve secdede eğiliriz.ö diye konuştu.