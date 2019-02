DHA YURT BÜLTENİ-16

Edirne'nin ardından Tekirdağ'da Türk Kızılayı olağan genel kuruluna katılan Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, dünyada her yıl, 4 milyar ton gıda üretildiğini ancak 3 milyar ton gıdanın hiç tüketilmeden çöpe atıldığını söyledi. Kınık, "Ülkemizde her yıl 2 milyar adet ekmeği çöpe atıyoruz. 500 bin ton ekmeği çöpe atıyoruz. Ülkemiz de çöpe attığımız ekmeklerle, 12 milyon insan 1 yıl boyunca beslenebilir. Ülkemiz de çöpe attığımız ekmekle her yıl 80 tane devlet hastanesi yaparız, her yıl 500 tane okul yaparız, her yıl 500 kilometre yol yapabiliriz. Tasarruf etmek zorundayız çünkü paramızın sahip olduğu servetler bizim değil, bize emanet. Bugün dünyada yaşıyoruz, dünya da bütün insanlara yetecek kadar gıda var, enerji var, toprak var, hava var, su var ama kimileri ihtiyaç duymadığı, hiç kullanmadığı, kullanmayacağı şeylere sahip olmak için başkalarının haklarını elinden alıyor. İşte bizler bu haksızlıkları ortadan kaldırmak için bizler bu adaletsizliği ortadan kaldırmak için daha fazla çalışmak, insanlığın meselelerini daha fazla gündeme getirmek durumundayız" dedi.

'KEMİK İLİĞİ NAKLİ VE KÖK HÜCRE NAKLİ TÜRKİYE'DE OLACAK'

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, her gün yaklaşık 9 bin ünite kan toplayıp, Türkiye'nin bin 500 hastanesinin kapısına her sabah bu kanı bırakmak durumunda olduklarını belirterek, "Kan her gün, her dakika bir ihtiyaç. Yıllık yaklaşık 3 milyon ünite kan, 300 noktadan toplanıp Kızılaycılarla, sizlerin desteği ile toplanıp ihtiyaç sahibi hastalarımıza ulaştırılıyor. 2016 yılından beri büyük bir ivme ile gelişmekte olan kök hücre, Türk Kök projemizde hakeza yaklaşık yarım milyon bağışçıya ulaştı. 4 bine yakın kök hücre eşleşmesi oldu, Bini aşkın nakil gerçekleşti. Değerli dostlar bu bin nakilin büyük bir kısmı büyük bir ihtimalle nakil olamadığı için hayatını kaybedecekti, çünkü kök hücre nakli dediğimiz büyük oranda sadece maddi geliri olan insanların yurt dışına gidip yaptırabildiği lüks bir tedaviydi, bugün her vatandaşımız, her yavrumuz inşallah yakın bir zamanda tamamen kendi veri tabanımız içerisinde ki kök hücre bağışçılarımızın sayesinde burada kemik iliği, kök hücre nakillerini olabilecek ve şifa bulabilecekler" dedi.