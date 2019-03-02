DHA YURT BÜLTENİ -16

Paşamsultan Mahallesi, Samanpazarı caddesindeki Sarraf Çarşısı’nda çay ocağını işleten Rıdvan Nazlı, işyerinin önünde otururken oynadığı namlusu kısaltılmış av tüfeğiyle iddiaya göre yanlışlıkla ateş etti. Bu sırada tüfekten çıkan saçmalar çarşıda çakmak satarak geçimini sağlayan Hakkı Gültekin’in ensesine isabet etti. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Gültekin ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli Rıdvan Nazlı ise olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Nazlı, işyerinin önünde tüfekle oynarken yanlışlıkla ateş aldığını öne sürürken, ifadesi için Kütahya Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

"9 yaşında üyesi olduğum Cumhuriyet Halk Partisi'nde 42 yaşında İl Başkanlığı onurunu yaşarken parti içinde bitmek tükenmek bilmeyen ben ne olacağım kavgaları sebebiyle ve bugün de genel merkezle yapmış olduğum görüşmeler neticesinde istifa etme kararı aldım. Bundan sonrada partimin başarısı için gece gündüz çalışmaya devam edeceğimi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve inkılaplarını kendisine hedef koymuş bir partili olarak mücadelen asla vazgeçmeyeceğimi, partimin her daim hizmetinde olmaya devam edeceğimi bilinmesini isterim. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Evde hasara yol açan kamyon, belediyeye ait vinçle önce yol kenarına kaldırıldı. Daha sonra belediyeye ait başka bir kamyonla araç çekildi. Bu sırada kepçe ile kamyonun arka tekerleklerinin havaya kaldırılıp itilmesi ilginç görüntü oluşturdu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza Bursa’nın İnegöl İlçesinde meydana geldi. Kayseri'den Bursa'ya düğün davetiyesi dağıtmak üzere yola çıkan sürücü Emre Tokel(37) yönetimindeki 40 LE 222 plakalı cip İnegöl ilçesinin Kınık kavşağı mevkiinde kontrolden çıktı. Savrulan araç bariyerleri de aşıp dere yatağına düşüp ters durdu. Kaza sonucunda sürücü ile nişanlısı yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri ve İnegöl İtfaiye ekiplerince kurtarılarak, İnegöl Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alındılar. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Araç çekici yardımıyla dere yatağından kaldırıldı.

Kaza, İnegöl İlçesinin Alanyurt bölgesinde meydana geldi. Alanyurt bölgesinden İnegöl’e seyir halinde olan sürücü Hüseyin Öziş yönetimindeki 16 YC 462 plakalı hafif ticari araç kontrolden çıkarak, kırmızı ışıkta bekleyen Bilal Karakaş yönetimindeki 41 UH 426 plakalı otomobile, ardından Turgay Alkal yönetimindeki 16 KIT 93 plakalı otomobile, son olarak ise Ozan Karakuş yönetimindeki 16 RG 538 plakalı otomobile çarparak durabildi. Kaza sonucunda yolcu Muharrem Güne yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis Ambulansındaki sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kaza yapan araçlardan görüntü

-Kaza yapan araçların çekilmesi

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa)(DHA)

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BURSA SMMMO'DAN BURUK KUTLAMA

BURSA Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO), '1-7 Mart Muhasebe Haftası' nedeniyle düzenlenen törende Atatürk anıtına çelenk bıraktı.

Törende açıklamalarda bulunan Bursa TMMMO Başkanı Ahmet Hikmet Sönmez görevleri başında hayatını kaybeden meslektaşlarını anarak " Gelişmiş batı ülkelerinde yüz yıl önce ülkemizde ise ancak otuz yıl önce yasal statüsüne kavuşan ve geçen bu süre zarfında dünya ile farklarını gideren, ülke ekonomisine önemli katkılar sunan mesleğimiz ve meslektaşlarımız ile beraber, Muhasebe Haftası’nı hüzünle karşılıyoruz" dedi.

Muhasebe Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen törende bir araya gelen SMMMO üyeleri Atatürk anıtına çelenk bıraktı. Bursa SMMMO Başkanı Ahmet Hikmet Sönmez ve çok sayıda muhasebecinin katıldığı törende yaşamını yitiren muhasebeciler anıldı. 'Muhasebe Haftası'nı hüzünle karşıladıklarının vurgulayan Sönmez " Meslektaşlarımız ağır iş yükü altında canları pahasına görevlerini yerine getirme gayreti içerisindeler. Yaşadığımız sorun ve sıkıntılar maalesef son zamanlarda birçok meslektaşımızı görevi başında kaybetmemize neden oldu. İşleri başında hayatlarını kaybeden meslektaşlarımız Mersin SMMM Odamızdan İbrahim Bilsel, Serkan Serpin, Eskişehir SMMM Odamızdan Cemal Pekcan, Süleyman Özmen Korç, Halil Hancı ve Ankara SMMM Odamızdan Veyis Biçer’in ailelerine ve tüm meslek camiamıza başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.