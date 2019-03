DHA YURT BÜLTENİ-16

'İZMİR’DE NÜFUSUN YÜZDE 20’Sİ İMAR BARIŞINA BAŞVURMUŞ' Türkiye genelinde 50 bin sosyal konut için talep toplamaya başladıklarını bir kez daha hatırlatan Kurum, şöyle dedi: "53 bin sosyal konut projelerinin de anahtar teslimin yaptık. Bu işler kolay değil. 50 bin konutluk proje tam 10 katrilyonluk proje. Dün, bu ülkenin geleceği, vatandaşlarımızın deprem riski altında yaşamamaları için bugün talepleri başlattık. İzmir’de 2+1’lerin taksit tutarı 583 lira ve 240 aya varan vade ile sizleri ev sahibi yapabilmenin önünü açtık. Kentsel dönüşüm bizim öncelikli işimiz. Türkiye genelinde yenilenmesi gereken 6.7 milyon konutun yenilenme sürecini yapacağız. Bu dönüşüm bizim için çok önemli. Kentsel dönüşümde olmazsa olmazlarımız var. İzmir birinci derece deprem bölgesi. Orana baktığınızda nüfusun yüzde 20’si İzmir’de imar barışına başvurmuş . İzmir’de 1 milyon konutun yüzde 70’i riskli durumda. Bu gerçekten hareketle bu dönüşümü yapmamız elzem. İzmir’de her halükarda bu dönüşümü yapmak zorundayız."

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Karabağlar Halk Eğitim Merkezi’nde düzenlenen ‘Kentsel Dönüşüm’ toplantısına katıldı. Burada vatandaşlara seslenen Bakan Kurum, bugüne kadar kendi bakanlığının İzmir’e tam 16 milyarlık yatırım yaptığını, 2 milyar 300 milyonluk yatırımların da devam ettiğini söyledi. 31 Mart’ta Cumhur İttifakı’nı kurduklarını anımsatan Bakan Kurum, "Cumhur İttifakı, kapalı kapılar altında, masa başı etrafında kurulmuş bir ittifak değil. 15 Temmuz gecesi bu vatan için kurulmuş ve o gece can verilmiş, kan verilmiş bir sürece başlangıç yapılmıştır. Bu kutlu ittifakı birlik beraberlik vatan ve ezan sevgisi için karşılıklı güvene dayalı ülkemizin her yerinde çok güzel bir şekilde işliyor" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel, Cumhur İttifakı'nın 31 Mart yerel seçimlerinde bir kriz çıkabilir şüphesi yaymaya çalıştığını iddia ederek, "Türkiye'de zorlu bir seçim döneminin içindeyiz. İktidar partisi anayasayı değiştirelim güçlü Türkiye olacak, 24 Haziran'da oyu verin faizi düşüreyim, doları, euro'yu düşüreyim, enflasyonu düşüreyim diye diye oy topladı. Ama gelinen noktada muhtarlık seçiminden, belediye başkanlığı seçiminden bir kriz çıkabileceği şüphesini yaymaya çalışıyorlar" dedi. CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Kırklareli'ne gelerek partisinin belediye başkan adayı Tuna Soykan'ın seçim çalışmalarına destek verdi. Soykan'ın seçim bürosu önünde düzenlenen açık hava toplantısına katılanlardan Soykan'a oy vermelerini isteyen Özel, "Biz geçmişte Demokrat Parti de, Adalet Partisi'nde, ANAP'ta, Doğru Yol Partisi'nde, MHP'de, AKP'de siyaset yapmış, ya da geçmişte oralara oy atmış ama bugün Türkiye'nin geldiği durumu görüp de baba evine dönmek isteyen herkese kapımız açık. Yerleri başköşedir, başımızın üzeridir. Ama Cumhuriyet Halk Partililer açısından da şöyle bir gerçeğin altını çizelim. Biz baba evini darbeler oldu, malımıza el koydular, gençlerimizi, yöneticilerimizi işkencelerden geçirdiler, siyasetten men ettiler, zindanlara attılar. Hiçbirimiz çıkar beklemeden ve bu baba evinin ocağını dimdik tüttürenlere Kırklareli'nden selam olsun. Bizi burada bir arada tutan ne? Bizim çimentomuz ne? Ne çıkar ilişkileri ne beklentiler,. Ne makam, ne mevki bizi bu arada tutan şey şudur. Vatan sevgisi, millet sevgisi, bayrak sevgisi, Atatürk sevgisi" dedi. Cumhur İttifakı'nın 31 Mart yerel seçimlerinde bir kriz çıkabilir şüphesi yaymaya çalıştığını iddia eden Özel, "Türkiye'de zorlu bir seçim döneminin içindeyiz. İktidar partisi anayasayı değiştirelim güçlü Türkiye olacak, 24 Haziran'da oyu verin faizi düşüreyim, doları, euro'yu düşüreyim, enflasyonu düşüreyim diye diye oy topladı. Ama gelinen noktada muhtarlık seçiminden, belediye başkanlığı seçiminden bir kriz çıkabileceği şüphesini yaymaya çalışıyorlar. Karşı taraf birleşmiş karşıda bir ittifak var. Bizim de burada İyi Parti ile bir birlikteliğimiz var. CHP'nin güçlü olduğu, CHP'nin kalesi olduğu bir yerde acaba CHP'liler acaba Atatürkçüler, Cumhuriyetçiler bükülür mü? Sallanır mı? Aradan birileri çıkar mı diye bakıyorlar. Yakasındaki rozeti çıkartıp çekmeceye koyanlar, günü gelince yeniden takacağım diyenler bugün nasıl bir süreçte nasıl tehlikeli bir oyun oynuyorlar, onu Kırklareli görüyor mu? 31 Mart için umudun siyasetini yapıyorlar. 31 Mart için umut söylüyorlar. Diyorlar ki, daha temiz bir hava, daha temiz deniz, daha temiz su, içilebilir su kaynakları daha iyi yönetilen kent, daha akıcı bir trafik ve çok daha yaşanabilir bir belde bir belediyecilik hizmeti. Gençlerle, yaşlıları birlikte sahiplenen dezavantajlı grupların sorunlarını bilen engelliler için daha yaşanabilir bir kent yoksuluna da, yaşlısına da hastasına da sahip çıkan işsizsinizin umudu olmuş gençlerinin yaşamayı tercih ettiği bir kent söylemiyle yola çıkıyorlar. Dünya kadar proje var. Her birisi bir birinden kıymetli. Bütün belediye başkanlarımız, çiftçilerimiz için üretici kooperatifleri kurma, olanları destekleme onların ürünlerini Türkiye'deki diğer CHP'lilerin olduğu illerde sattırma, hem üreticinin çiftçinin hayvancılıkla uğraşanların yüzünü güldürme hem vatandaşa öyle seçim sonuna kadar tanzim satış çadırı değil. 70'lerde Ecevit'in başlattığı üreticiden halka aracısız ama esnafı da ağlatmayan, manavı da üzmeyen pazarcıyı da perişan etmeyen bir anlayışla hizmet etmek istiyorlar. Bu dil umudun dili. Bu söylem proje ve gelecek söylemi ama karşımızda birileri var onlar umudu tüketmiş" dedi. 'BİZDEN TERÖRİST ÇIKMAZ' CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın, CHP'nin teröristlerle iş birliği yaptığını söylediğini belirterek, partilerinin teröristlerle işinin olmayacağını söyledi. Özel, "Ey Recep Tayyip Erdoğan öyle diyor ya. Ey Recep Tayyip Erdoğan, çok sevdiğin, yere göğe koyamadığın ana ana bitiremediğin işgal kuvvetleri gelince seninkiler kırmızı halı serdi ya. 0Kartal istim botunun üstüne çıkan oradan şöyle bir bakıp yanındaki yaverine, 'geldikleri gibi gidecekler' diyen mavi gözlü devin Mustafa Kemal Atatürk'ün, gazinin partisinden terörist çıkmaz kardeşim. Bizden terörist çıkmaz" dedi.

AK PARTİ'Lİ ÜNAL: BU ARTIK GAFLETİ, DELALETİ GEÇMİŞ BİR DURUM

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı televizyon programında YPG ile ilgili sözlerine tepki göstererek, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun YPG ve PYD ile ilgili yaptığı açıklamayı tüm Türkiye duydu. Bu artık gafleti, delaleti geçmiş bir durum" dedi.Mahir Ünal, Kahramanmaraş'ta MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan ile birlikte esnaf ziyaret edip vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşların sorunlarını da dinleyen Ünal, ziyaret sonrası Türkiye gündemiyle ilgili değerlendirmede bulunup gazetecilerin sorularını yanıtladı.

'TÜRKİYE, ŞEHİRLERİNDEN VE KIRSALDAN TERÖRÜ TEMİZLEDİ'

CHP Lideri kemal Kılıçdaroğlu'nun YGP ile ilgili sözlerine tepki gösteren Ünal, şunları söyledi:

"Kemal Kılıçdaroğlu'nun YPG ve PYD ile ilgili yaptığı açıklamayı tüm Türkiye duydu. Bu artık gafleti, delaleti geçmiş bir durum. Türkiye, bölgesinde son 6 yıldan beri istikrarını, ekonomisini, şehirlerinin güvenliğini, ülkesinin bekasını sağlamak için güçlü bir mücadele verirken öbür taraftan bakıyorsunuz muhalefet meselenin ya farkında değil ya da başka bir maksat burada görüyoruz. O yüzden her şey milletin gözü önünde cereyan ediyor. Bakın şurada konuştuğumuz her bir vatandaşımız meselenin farkında. Bugün Türkiye 4 tane terör örgütüyle mücadele ediyor. Bugün Türkiye, şehirlerinden ve kırsaldan terörü temizledi, şimdi Türkiye sınırlarını temizliyor, Suriye'deki terörü temizliyor. Bütün bunları ne için yapıyoruz, eğer biz Afrin'e girmeseydik, Zeytin Dalı Harekatı'nı yapmasaydık Kilis, Şanlıurfa, Gaziantep güvende olur muydu? Kilis'i, Urfa'yı, Antep'i nereden savunursunuz? Afrin'den, El-Bab'dan savunursunuz. Şu anda biz şehirlerimizin, ülkemizin güvenliğini sağlamak, ülkenin bekasına bir halel gelmemesi için MHP ve AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli milli ve yerli bir duruş sergileyerek büyük bir mücadele yürütüyorlar."

'CHP, SEÇİMDEN SONRA KAÇ PARÇAYA BÖLÜNECEĞİNİ DÜŞÜNSÜN'

Gazetecilerin, daha önce Ak Parti'de görev yapanların yeni bir parti kuracağı iddialarını hatırlatması üzerine Mahir Ünal şöyle devam etti."Ortada olmayan bir şeyin üzerinden biz konuşmayız. Dolayısıyla Kahramanmaraş'ta bir söz vardır derler ki 'Çarşıdaki ete soğan doğranmaz.' Yani ortada et yok, soğan yok o yüzden bizim bu konuda bir değerlendirme yapıp... Özellikle şu anda CHP kendi içinde çok büyük krizler yaşıyor. CHP'den DSP'ye insanlar istif edip gidiyorlar. CHP, bunun konuşulmaması için hayali bir olay üzerinden yeni bilmem parti kuruluyormuş, şu oluyormuş, bu oluyormuş. CHP kendi içindeki küskünlerine, kendisinden istifa edip DSP'ye giden ve seçimden sonra, 9'uncu yenilgilerini aldıktan sonra CHP'nin nasıl çatırdayacağı, kaç parçaya bölüneceği. Bence CHP bunları konuşmalı, oturup bunları düşünmeli."