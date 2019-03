DHA YURT BÜLTENİ-16

Metro otoparkındaki göçükte can veren bekçiye son görev (2)

Haber: Davut CAN - Kamera: Melis KARAKUZULU / İZMİR, (DHA)

"Bugün bizi farklı şekillerde itham etmeye çalışıyorlar. Bizim derdimiz başka. Biz ortaya çıkarken, bu seçimler için ayağa kalkarken prensiplerimizi belirledik. Bütün belediye başkan adaylarımız bunları dile getiriyorlar. Herkes biliyor, siz de duydunuz. Biz bir ittifak içinde değiliz. Saadet Partisi olarak, Türkiye'nin dört bir yanında seçimlere tek başına giren tek partiyiz. 'Biz seçime gireceğiz ama size başkaları oy vermesin'; hadi oradan. Sen onların oyuna talipsen ben de talibim. Ne demek yani başkaları oy vermesin? Biz bu ülkenin vatandaşı olan herkesin oyuna talibiz. Aynen AK Parti'nin, aynen MHP'nin, aynen CHP'nin, İYİ Parti'nin yaptığı gibi. Biz elbette bu ülkede yaşayan her insanın oyuna talibiz. Başka türlü iktidara mı gelinir? Size oy verdikleri zaman iyi, bize oy verdikleri zaman terörist. Bırakın şu mantığı Allah aşkına. Memlekete huzur böyle gelmez. Onun için biz başkayız, biz kucaklarız."

Mitingin sonunda Karamollaoğlu, SP Sivas Belediye Başkan Adayı Melih Seçilmiş, ilçe ve belde belediye başkan adayları birlikte partilileri selamladı.

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

Bakan Koca: Dünyanın topyekun mücadeleye geçmesi gerek (2)

'YURT DIŞINDAN HASTALAR ÜLKEMİZE GELİYOR'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Afyonkarahisar'daki programı kapsamında 50 yataklı Sinanpaşa Devlet Hastanesi'nin temel atma törenine katıldı. Protokol ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Bakan Koca'ya Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti milletvekilleri Veysel Eroğlu, Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban ve AK Parti İl Başkanı Hüseyin Sezen eşlik etti. Temel atma töreni öncesi konuşan Bakan Koca, Türkiye'nin sağlık sisteminin dünyada her geçen gün önemli bir noktaya geldiğini söyledi. Koca, "Daha önceleri yurt dışına tedavi için gidildiği dönemden artık yurt dışından yoğun hastanın Türkiye'ye geldiği ve hasta turizminde dünyada önemli bir paya sahip olduğumuz bir dönemdeyiz. Afyonkarahisar'da sağlık turizminde her geçen gün üzerinde yoğun çalışarak özellikle termal sağlık turizmini önemli kılarak 'Tematik Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin de varlığıyla her geçen gün sağlık turizminde önemli bir pay alacağını düşünüyorum. Bu noktada üzerimize düşeni yapacağımızdan emin olun" dedi.

Şehir hastanelerinin önemine de değinen Bakan Koca, şöyle dedi:

"Özellikle sağlıkta geldiğimiz noktada 2 gün önce 9. hastanemiz olan Bilkent Şehir Hastanesi'ni Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle açmış olduk. Şehir hastaneleriyle sağlıkta geldiğimiz düzeyi taçlandırmak istiyoruz. Şehir hastaneleri önümüzdeki dönemde bulundukları bölgede özellikle son noktada artık hastanın oradan sevk edilmediği fiziki şartlarıyla, insan şartlarıyla ileri teknolojisi ile son noktada hizmet veren hastaneler olacak. Bu şehir hastanelerinin varlığı özellikle sağlık turizmi içinde önemli birer kuruluş olacak. Bizi bu şehir hastanelerinde nitelikli insan kaynağı ile birlikte özellikle üniversiteleriyle işbirliği içinde mükemmeliyet merkezlerinin de olduğu, hastanın artık sevk edilmediği sağlık kuruluşları olacak."