DHA YURT BÜLTENİ -16

Kaza, akşam saatlerinde Kastamonu ile Devrekani ilçesi arasındaki yolun Kırcalar mevkiinde meydana geldi. Emre Tarlacı yönetimindeki 41 VK 580 plakalı otomobil, Devrekani’den Kastamonu yönünde ilerlediği sırada, Hamdi Y. yönetimindeki 37 DH 677 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan kamyon takla atarken, hurdaya dönen otomobilde bulunan Jandarma Komando Uzman Çavuşlar Emre Tarlacı, İsmail Doğan ve Enes Sertkaya olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma Komando Uzman Çavuş Burak Çelikoğlu ile kamyon şoförü Hamdi Y. ise yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay, saat 18.00 sıralarında Gazeteci İsmail Sivri Bulvarı üzerindeki bir iş yerinde meydana geldi. Fatih A., iddiaya göre aralarında borç-alacak meselesinden dolayı husumet bulunan emekli polis Nuh Kılınç ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Fatih A. yanında bulunan tabancayı çıkararak Kılınç'a ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan Kılınç, kanlar içerisinde yere yığıldı. Fatih A. ise olaydan sonra kayıplara karıştı. Silah sesini duyan çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Kılınç'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kılınç'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, şüpheli Fatih A.'nın polis merkezine giderek teslim olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden görüntü

Haber - Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)

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Kılıçdaroğlu: Ne yılarız, ne korkarız (3)

HOPA'DA HALKA SESLENDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Artvin dönüşü Hopa ilçesinde yağmur altında toplanan partililere seslendi. Kılıçdaroğlu, "Öyle anlaşılıyor ki korsan bir gösteri yapıyorsunuz. Hepinizi tutuklayıp Silivri'ye göndereceğim" diye espri yaptı.

Ülkeyi aydınlığa çıkarmak için hep birlikte mücadele edeceklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Havanın yağmurlu olduğunu biliyorum. Zor koşullarda bulunuyoruz. Ama yüreğimizde bir şey var. Bu ülkeyi aydınlığa çıkarmak için hep birlikte mücadele edeceğiz. Bu hepimizin ortak görevi olacak. Size sadece şu sözü veriyorum. Emin olun günün 24 saati bu ülkenin güzel insanları için, bu ülke huzura kavuşsun diye, birlikte huzurlu yaşamak için bu ülkenin gençleri, kadınları, engellileri yani herkes için çalışıyorum ve çalışacağım" dedi.