DHA YURT BÜLTENİ -16

Şu an Mersin'deki lisede eğitim gören E.S., 4 Aralık 2017'de okulun rehberlik öğretmeni ile görüştü. E.S., 12 yaşındayken, yaz tatilinde Adana'nın Pozantı ilçesine bağlı Akçatekir Mahallesi'ndeki camide Kur'an kursuna gittiğini, kursta temizlik de yaptığı için imam M.D.'nin kendisini malzeme almak üzere depoya gönderdiğini ve bu sırada peşinden gelip, cinsel tacizde bulunduğunu öne sürdü. Bu iddia üzerine rehberlik öğretmeni, okula polis çağırıp, E.S.'nin başından geçenleri anlatarak, ailesine de bilgi verdi. Gözaltına alınan M.D., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, hakkında Cumhuriyet Savcılığı'nca iddianame hazırlandı.

Anne A.S. ise kızının yalan söylemediğini dile getirerek, "Benim kızımın hayalleri gitti. Benim kızım neden yalan söylesin? Hayatı, okul yerine neden mahkeme salonlarında geçsin? Suçlu neden elini, kolunu sallayarak geziyor? Burada bir ana ağlıyor. Suçlu tutuklansın, cezalandırılsın, gözyaşlarım dinsin" diye konuştu.

M.D.'nin tutuksuz yargılandığı davanın görülmesine, Tarsus 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Sanık M.D.'nin katılmadığı duruşmada; mağdur E.S., annesi A.S. ve babası R.S. ile tarafların avukatları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri hazır bulundu. Sanığın yeniden tutuklanmasını isteyen E.S., "Bir çocuk tacize, tecavüze maruz kalmamalı. Bu kabul edilemez. Artık kelimeler bitti. Sanığın tutuklanmasını istiyorum" dedi.

'BİZE BÖYLE ÖĞRETTİLER'

Broşürlerini gönüllü olarak dağıtırken kendisine tepki gösteren kadınla yaşadıklarını anlatan Yusuf Özoğul, "Cenaze nedeniyle memleketim Bayburt'tayım. Olayı arkadaşlarım aracılığı ile yolculuk esnasında bana gönderdikleri video ile öğrendim. Ondan sonra durumu mahalle teşkilatıma bildirdim. Kadına tepki vermememin nedeni Bayburtlu olmamız. Bize böyle öğrettiler. Karşımızda bayan olmasa dahi biz yine aynı saygıyı gösterir 'eyvallah' der çıkardık. Bir anda bana yapılan bir hakaret var diye sanıyordum. Halkımızdan Allah razı olsun, öğrendim ki arkamızda durmuşlar. Halkımızın yanımızda olmasından dolayı mutlu oldum" dedi.

BABA İLE OĞLU GÖZALTINA ALINDI, 1587 PARÇA TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ

KAHRAMANMARAŞ'ta buldukları tarihi eserlere alıcı arayan M.Y. ve oğlu H.Y., jandarma tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Evlerde yapılan aramada çoğu Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 1587 parça tarihi eser ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Onikişubat ilçesinin Suçatı Mahallesi'nde M.Y.'nin kaçak kazı sırasında bulduğu tarihi eserlere alıcı aradığı ihbarını alınca harekete geçti. Çalışma başlatan jandarma, M.Y.'nin elindeki eselerin bazılarını Dulkadiroğlu ilçesinin Karaziyaret Mahallesi'nde oturan oğlu H.Y.'nin evinde sakladığını tespit etti. Belirlenen iki adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda M.Y. ve oğlu H.Y. gözaltına alınırken, evlerde yapılan aramalarda bin 409 sikke, 55 yüzük, 1 kadın başı figürü, 1 vazo, 1 metal şahin figürü, 1 küçük hayvan heykelciği, 1 at figürlü nal, 2 tunçtan yapılma insan figürü, 1 hayvan dişi fosili, 2 delikli taş, 3 toprak kase, 1 çift taraflı hayvan figürü bulunan metal parça, 109 muhtelif tarihi obje olmak üzere toplam 1587 parça tarihi eser ile hilti ve boşluk bulma cihazı ele geçirildi.

ROMA VE BİZANS DÖNEMİNE AİT

Şüpheliler, tarihi eserlerle birlikte sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü. Çoğu Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen tarihi eserlerin incelenmek üzere Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi.