DHA YURT BÜLTENİ -16

Asker ziyaretine gelen aile kaza yaptı: 7 yaralı ÇANAKKALE'den Manisa'ya asker ziyaretine gelen ailenin içinde bulunduğu otomobilin başka bir otomobille çarpıştığı kazada, 2'si ağır 7 kişi yaralandı. Kaza, bugün saat 16.00 sıralarında, Alaşehir- Salihli karayolu Tepeköy Kavşağı'nda meydana geldi. Çanakkale'den Manisa'da vatani görevini yapan oğullarını görmeye gelmek üzere yola çıkan ailenin içinde bulunduğu, Alaşehir'den Salihli yönüne giden Mustafa Gündoğan yönetimindeki 17 KS 044 plakalı otomobille, karşı yönden gelen, Yunus Güvenç (45) yönetimindeki 45 ZN 786 plakalı otomobil çarpıştı. Gündoğan'ın kullandığı otomobil, çarpışma sonrası takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada her iki aracın sürücüsü ile Güvenç'in kullandığı otomobildeki Hüseyin Aydemir ve diğer araçta bulunan Hanife Gündoğan, Burcu Gündoğan, Buket Gündoğan ve Enes Gündoğan yaralandı. Çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviyle alınan yaralılardan Hüseyin Aydemir ve Mustafa Gündoğan'ın sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜKMÜ:

- Kaza yerinden görüntü

- Yaralılardan görüntü Haber- Kamera: Nurettin DOĞAN / ALAŞEHİR (Manisa), (DHA) ================ Ağrı'da mazbatasını alan Sayan, X-ray cihazı ile odasının kapısını söktürdü AĞRI'da, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, AK Parti'den belediye başkanlığına seçilen Savcı Sayan, mazbatasını aldı. Belediye binasındaki makamına geçen Sayan, ilk iş olarak girişteki X-ray cihazı ile odasının kapısını söktürdü. Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, Ağrı Belediye Başkanlığı'na seçilen Savcı Sayan, İl Seçim Kurulu'nda mazbatasını aldı. Merkez Camii'nde okuttuğu mevlit sonrası 1 Mart 2017'den beri kayyumla yönetilen belediyeye geçen Sayan, görevi Vali Süleyman Elban'dan devraldı. Sayan, Elban'a bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür etti. Belediyede ilk iş olarak girişteki X-ray cihazı ile makam odasının kapısını söktüren Sayan, "Ben size hizmetkarlık yapacağım. Resmiyet yok. İstediğiniz yerde sorun, istediğiniz yerde yanıma gelin, istediğiniz yerde beni bulun, durdurun. Hepiniz benim büyüğümsünüz. Burada bugün kapıyı söküyorum, X-ray cihazını söküyorum. Arandığınızda çakmağınızı kimse almayacak. Beni öldürecekse siz öldürün, siz öldürün. Ben Allah'tan başka koruma istemiyorum. En büyük koruma Allah'tır ve sizlersiniz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Makamda devir teslim töreni

-Savcı sayanın konuşması

-Makam kapısını sökülmesi

-X-ray Sökümü Haber-Kamera: Servet ARSLAN / Oğuzhan HANÇER/ AĞRI, (DHA) =============== Kilis'te, sağanakta evleri su bastı KİLİS'te sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Kilis'te, öğleden sonra başlayan sağanak yağış, günlük yaşamda aksaklıklara neden oldu. Yağmura hazırlıksız yakalananlar kapalı mekanlara girerek korunmaya çalışırken, araçlar da yağış nedeniyle trafikte güçlükle ilerledi. Sağanak nedeniyle bazı binaların bodrum katlarındaki ev ve iş yerlerini su bastı. Mağdur olan esnaf ve kent sakinleri, iş yeri ve evlerine dolan suları belediye ekiplerinin yardımıyla tahliye etti. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yağışlardan görüntü

- Kuyumcular çarşısından görüntü

- Caddeden görüntü

-Vatandayların konuşması

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA) ============================== Uyuşturucu yetiştirmek için tuvalette sera kurmuş

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı şüphesiyle M.G.K.'nın evine baskın yapan polis ekipleri, tuvalette Hint keneviri yetiştirmek için kurulan sera ortaya çıkardı.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, M.G.K.'nin uyuşturucu ticareti yaptığı yönündeki ihbar üzerine harekete geçti. M.G.K.'nın evine baskın yapan ekipler, yaptıkları aramada, tuvalette uyuşturucu yetiştirmek için sera kurulduğunu belirledi. Şüphelinin tuvalete kurduğu kapalı ortamda Hint keneviri yetiştirme düzeneği, vantilatör, nem ölçüm cihazı, termometre, mekanik zaman saati ele geçirdi. Tuvalette yapılan aramada saksı içerisinde 2 kök Hint keneviri ve 1 gram Hint keneviri tohumu ele geçirildi. Gözaltına alınan M.G.K. hakkında, 'Kullanmak amacıyla uyuşturucu madde bulundurmak' suçundan adli işlem yapıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Tuvaletten cep telefonu görüntüsü

Manavgat adliyesinden görüntü 00:50

Haber: Mithat ABAKAN- Kamera: ANTALYA-DHA) ==================================

Fatih Erbakan: İktidarımızda işçi, memur, emekliye yüzde 50 zam yapacağız YALOVA'da, Yeniden Refah Partisi İl Başkanlığı'nın açılışına katılan Genel Başkan Fatih Erbakan, "İktidarımızın ilk senesinde işçi, memur ve emekli maaşlarına yüzde 50 zam yapacağız" dedi. Yalova'da, Yeniden Refah Partisi İl Başkanlığı binasının açılışı için tören düzenlendi. Törene katılan Genel Başkan Fatih Erbakan, iktidara gelmeleri halinde işçi, memur ve emekli maaşlarına yüzde 50 zam yapacaklarını söyledi. 'Yaşanabilir Türkiye' için yola çıktıklarını dile getiren Erbakan, "82 milyon vatandaşın gelir düzeyini, en azından gelişmiş ülkeler seviyesine çıkaracağız. Adil bir gelir ve servet dağılımı yapacağız. İşçi, memur ve emekli maaşları üzerinden alınan vergilerin hepsini tamamıyla sıfıra indireceğiz. Elektrik, su ve doğal gaz gibi temel ihtiyaçları belli bir asgari düzeye kadar devlet olarak ücretsiz olarak sağlayacağız. Geçmişimizden, mirasımızdan aldığımız güçle iktidarımızın ilk senesinde işçi, memur ve emekli maaşlarına yüzde 50 zam yapacağız Allah'ın izniyle. Geçmişte yaptık; yine geleceğiz, yine yapacağız" diye konuştu.