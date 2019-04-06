DHA YURT BÜLTENİ -16

Kırklareli'de oylar yeniden sayıldı; bağımsız aday Kesimoğlu kazandı YÜKSEK Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), yeniden oyların sayılmasına karar verdiği Kırklareli'de tamamlanan sayımlarla bağımsız belediye başkan adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu, resmi olmayan sonuçlara göre 112 oy farkla Belediye Başkanlığı'nı kazandı. Kırklareli'nde pazar günü yapılan yerel seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre mevcut belediye başkanı ve bağımsız başkan adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu, 17 bin 176, Cumhur İttifakı'nın adayı MHP'li Derya Bulut 16 bin 928 oy aldı. Bulut, arada bulunan 248 oyla ilgili İlçe Seçim Kurulu'na başvurup, geçerli sayılacak oyların da geçersiz sayıldığını savunarak 170 sandığın tekrar sayılmasını için itirazda bulundu. İtiraz üzerine İlçe Seçim Kurulu, 170 sandaki oyların yeniden sayılmasına karar verdi. İlçe Seçim Kurulu'nun kararına Mehmet Siyam Kesimoğlu, İl Seçim Kurulu'na itirazda bulundu. İtiraz üzerine İl Seçim Kurulu'nun oyların tekrar sayılması kararını, gerekli bulmadığı için iptal etti.

İl Seçim Kurulu'nun, Kırklareli'nde oyların sayılması gerekli bulmadığı kararına MHP'li Derya Bulut, YSK'ya itirazda bulundu. İtiraz üzerine YSK, İl Seçim Kurulu'nun kararını kaldırarak, Kırklareli'ndeki toplam 170 sandıkları oyların yeniden sayılmasına karar verdi. Perşembe günü saat 21.00'de yeniden başlayan oy sayım işlemi bugün saat 17.15 sıralarında tamamlandı ve Kesimoğlu, 112 oy farkla resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını kazandı. GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR Ali Can ZERAY/KIRKLARELİ,(DHA)- ==================== Urla açıklarında 60 kaçak göçmen yakalandı İZMİR'in Urla ilçesi açıklarında ve lastik botta, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 60 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Urla'nın Demircili Koyu önlerinde lastik botta bugün bir grup kaçak göçmenin olduğunu öğrenen Sahil Güvenlik ekipleri, bölgeye hareket etti. Saat 08.00'de lastik botun yerini tespit eden ekipler, durdurdu. Kontrol edilen lastik botta 49'u Kongo, 7'si Orta Afrika Cumhuriyeti ve 4'ü Mali uyruklu olmak üzere toplam 60 kaçak göçmen yakalandı. 18'si erkek, 28'si kadın ve 14'ü çocuk olan grup, Sahil Güvenlik Botuyla kıyıya getirildi. Kimlik tespit işlemi yapılacak kaçaklar, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

(Sahil Güvenlik kamerası)

- Yakalanan kaçaklardan görüntü Haber: Kadir ÖZEN- Kamera: İZMİR, DHA) ===================== İntihar etmek için çıktığı binadan, kendisini polise ihbar etti ANTALYA'da, F.İ., karısıyla sorunları olduğu gerekçesiyle inşaat halindeki 10 katlı binaya çıktı. Polisi arayıp intihar edeceğini söyleyen F.İ.'nin daha önce de aynı sebepten pek çok kez çatıya çıktığı ve kendisini polise ihbar ettiği ortaya çıktı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat halindeki bir binanın terasına çıkan F.İ. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, eşiyle sorunları olduğunu, intihar edeceğini söyleyerek bulunduğu yerin adresini verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri branda açıp önlem alırken, polis ekipleri terasa çıkarak F.İ.'yi ikna etmeye çalıştı. Polis, atlayacağını söyleyen F.İ.'yi ikna etmek için uzun süre çaba gösterdi. Ekiplerin yaklaşık 1.5 saat süren çabaları sonunda eyleminden vazgeçen F.İ., terastan indirildi. F.İ.'nin daha önce de karısıyla yaşadığı sorunlar nedeniyle pek çok kez çatıya çıktığı ve kendisini polise ihbar ettiği ortaya çıktı. F.İ., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İntihar girişiminde bulunan şahıstan görüntü

- İnşaat halindeki binadan görüntü

- İntihar girişimini izleyen vatandaşlardan görüntü

- İtfaiyenin gelişi

- İtfaiyeden görüntü

- Ambulanstan görüntü

- İntihar girişiminde bulunan şahısın ikna edilmesi

- Şahsın polis ekipleri eşliğinde götürülmesi 319 MB, 01:39' Haber-Kamera: Berkay KUNT/ANTALYA-DHA) ========================== İzmit'te üniversite öğrencileri, kültürlerini tanıttı İZMİT'te, üniversitelerde öğrenim gören yabancı öğrencilerin kültürlerini tanıtması amacıyla 12. Uluslararası Öğrenci Buluşması düzenlendi. Öğrenciler ülkeleriyle ilgili tanıtımlarda bulunurken, danslarıyla da ilgiyle izlenildi. Kendi ülkelerinden gelerek Türkiye'de öğrenim gören öğrencilerin kültürlerini tanıtmaları amacıyla her yıl Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu tarafından organize edilen 12. Uluslararası Öğrenci Buluşmaları başladı. Programda Kocaeli Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi'nde öğrenim gören yabancı öğrenciler ülkelerini tanıtma fırsatı buldu. Bu yıl, 'Doğudan Batıya, Adil Bir Dünyaya' sloganı ile Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte 57 ülkeden gelerek üniversitelerde öğrenim gören öğrenciler, stantlarda kültürlerini tanıttı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi ortaklığında yapılan organizasyona vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Öğrenciler, stantlarda ülkeleriyle ilgili tanıtımlarda bulundu. Bazı stantlarda ise öğrenciler geleneksel oyunlarını sergilerken ilgiyle izlenildi.

Kocaeli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi 22 yaşındaki Kırımlı Muşeref Umerova, "Biz burada kendi kültürümüzü anlatıyoruz. Kıyafetlerimizi, yemeklerimizi ve yöresel ürünlerimizi buradaki stantlarda gösteriyoruz. Çok güzel ve çok eğlenceli bir etkinlik oluyor. Bence bu tür etkinlikler hep düzenlenmeli. Ülkeler arası tanışıklık olmalı. İnsanların bize ilgisi çok güzel. Mesela burada yaşayan Kırım göçmeni çok fazla var. Kırım'dan gelip buraya yerleşmişler. Onlardan bize çok soru geliyor. Bizim için de keyifli bir gün oluyor." dedi. Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Yüksek Lisans öğrencisi 23 yaşındaki Gulaiym Abdukarimova, "Burada uluslararası bir öğrenci derneğimiz var. Dünyanın her yerinden gelip Türkiye'de eğitim gören öğrencilerin faaliyetlerini yaptığı bir dernek. Bugün bu dernek adına buradayız. Eğitimin dışında bu dernekle birlikte etkinliklere katılıyoruz. Vaktimizi güzel geçirmeye çalışıyoruz. Oradaki ablalarımız ve abilerimiz ile bir aile olarak bütünleştik. Türkiye'ye hiç yabancılık çekmiyoruz. Ülkemizin standında fotoğraflarımız, haritalarımız var. Ulusal giysilerimiz de bulunuyor. Onun yanında Kırgızistan'dan getirdiğimiz tereyağı, bal ve ulusal hediyelik eşyalarımız var." diye konuştu.