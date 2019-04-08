DHA YURT BÜLTENİ-16

1)8 İŞÇİNİN ÖLDÜĞÜ MADEN FACİASIYLA İLGİLİ DAVA ERTELENDİ ZONGULDAK'ta, 6 yıl önce Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait kömür ocağında metan gazı püskürmesi sonucu 8 madencinin yaşamını yitirmesiyle ilgili tutuksuz 10 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşma, taşeron firma yetkililerinin avukatının rahatsızlandığını beyan eden sağlık raporu nedeniyle karar için 15 Nisan'a ertelendi.

TTK Kozlu Müessese Müdürlüğü'ne ait maden ocağında, 7 Ocak 2013'te, yerin 630 metre altında ani metan gazı püskürmesi sonucu taşeron firmada çalışan 8 işçi hayatını kaybetti, 8 işçi de yaralandı. Kazanın meydana geldiği dönemde TTK Kozlu Müessese Müdürü olan, TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, TTK Kozlu Müessese Müdür Yardımcısı Nurettin Yılmaz, Şube Müdürü Ahmet Aktaş, taşeron firma Star İnşaat Genel Müdürü Şafak Sırrı Demirel, şirket ortağı İlal Köksal, şirket görevlileri Ersin Koparan, Mustafa Ünlü ile firma mühendisleri Yüksel Keskin, Murat Çınar ve Uğur Öztürk hakkında 'bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan dava açıldı.

Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın 17'nci duruşması bugün görüldü. Duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanıkların avukatları ve ölen maden işçilerinin yakınları katıldı. Önceki duruşmada mahkemeye mütalaasını sunan savcı, tutuksuz sanıklar Şafak Sırrı Demirel ve İlal Köksal, Ersin Koparan, Kazım Eroğlu ile Nurettin Yılmaz'ın 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti. Diğer sanıklar hakkında ise üzerlerine atılı suçları işlediklerine dair kesin ve inandırıcı delil olmadığı gerekçesiyle beraat talep etti. Savcı, bu duruşmada da mütalaasını yineledi. Duruşma, taşeron firma yetkilileri sanıklar Sırrı Demirel ve İlal Köksal'ın avukatının rahatsızlandığını beyan eden sağlık raporu nedeniyle karar verilmek üzere 15 Nisan'a ertelendi.

Ölen işçilerin yakınlarının avukatı Murat Kemal Gündüz, ailelerin, tüm sanıkların cezalandırılmasını talep ettiğini söyledi. Hukuk mücadelesine devam ettiklerini vurgulayan Gündüz, "Asli kusurlu sanıklardan taşeron firma yetkililerinin avukatı Hilal Köksal ve Sırrı Demirel'in avukatı, duruşmaya gelirken, rahatsızlanmış ve sağlık raporu yollamış. Bu nedenle duruşma ertelendi. Biz savunmalarımızı hazırladık. Davada 10 sanık var. Biz ve aileler tüm sorumluların cezalandırılmasını istiyoruz. Hukuk mücadelemiz sürecek" dedi.

Görüntü Dökümü

----------------------

-Adliye önündeki aileler

-Avukat Murat Kemal Gündüz ile röp.

-Adliyeden detay

-Arşiv olay görüntüsü

Süre: (5.01) Boyut: (561 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA) ==================================================== 2)ÇOCUKLAR CİVADAN ZEHİRLENMİŞ KARS'ın Sarıkamış İlçesi Mescitli Köyü'nde yaşanan zehirlenme vakalarının sebebinin civa olduğu belirlendi. 6'sı çocuk, 9 hastanın tedavi altına alındığı Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bugün de aynı köyden 6 çocuk daha başvuruda bulundu. Çocuk Enfeksiyon Uzmanı Dr. Emine Hafize Erdeniz, tedavileri devam eden 15 hastanın sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Sarıkamış İlçesine bağlı Mescitli köyünde yaklaşık 3 ay önce çocuklar buldukları kutu içerisindeki bir maddeyle oyun oynadıktan sonra rahatsızlandı. Halsizlik, yorgunluk, yüksek tansiyon, baş ağrısı ve şiddetli ateş rahatsızlığı bulunan çocuklar Sarıkamış Devlet Hastanesi'nde yapılan tetkiklerinden sonuç alınamayınca Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevkedildi. Geçtiğimiz hafta Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen anne Ziyafet (43) baba Selahattin Demir ile çocukları Edanur (11), Oğuzhan (13), Muhammed (15) Demir tedavi altına alındı. Çocuklardan alınan kan ve idrar örnekleri sonucu aileyi zehirleyen maddenin civa olduğu belirlendi. Doktorlar, köyde çocuklarla temas eden arkadaşlarının da hastaneye getirilmesini istedi. Mescitli Köyü'nden 6 çocuk daha hastaneye getirildi. Aynı köyden bugün de 6 çocuğun Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil'ine müracaat ettiği zehirlenmeyle ilgili Çocuk Enfeksiyon Uzmanı Emine Hafize Erdeniz, Çocuk Endokrini Uzmanı Doç. Dr. Atilla Çayır açıklamada bulundu.

Çocuk enfeksiyon bölümünde tedavileri devam eden Edanur, Oğuzhan ve Muhammed kardeşlerin durumu hakkında bilgi veren Uzman Dr. Emine Hafize Erdeniz, şiddetli baş, kasık ağrısı, yüksek ateş, tansiyon problemiyle hastaneye gelen çocuklarda enfeksiyon bulgusana rastlayamadıklarını belirtti. Maruz kalınan maddenin civa olabileceği ihtimali üzerine bu konuda sorgulama yaptıklarını anlatan Erdeniz, "Yapılan tetkikler sonucunda çocukların civadan zehirlendiklerini tespit ettik, ilaçlı tedavilerine başladık. Klinik açıdan bir sıkıntıları yok. Şu an hastanemizde 12 çocuk 3'de yetişkin hastamız var. Hastalarımızın sağlık durumları iyi. 3-4 gün daha hastanemizde tedavi altında tutulacaklar" dedi. Baba Selahattin Demir, rahatsızlıklarının uzun süre tespit edilemediğini Erzurum'da kendilerine civa zehirlenmesi teşhisi konulduğunu söyledi. Şiddetli ağrılarla hastaneye geldiklerini ifade eden Edanur ile Oğuzhan ise tedavileri sonrası sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

Görüntü Dökümü

----------------------

-Çocuk servisi

-Zehirlenen kardeşlerin görüntüsü

-Dr. Emine Hafize Erdeniz'in konuşması

-Muhammed ve Edanur'un konuşması

-Baba Selahattin Demir'in konuşması

-Servisten görüntü

Haber-Kamera: Salih TEKİN / ERZURUM, (DHA)