DHA YURT BÜLTENİ -16

Manisa'da tarım işçilerini taşıyan otobüs devrildi; ölü ve yaralılar var (1) Manisa'nın Soma ilçesinin kırsal Yağlılı Mahallesi'nde, tarım işçilerini taşıyan otobüs devrildi. Kazada ölü ve yaralılar olduğu bildirildi. Bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK SOMA (Manisa), (DHA)- ================ Okuldan atılan öğrencinin yakınları, okul yöneticilerine saldırdı Denizli'de, Disiplin Kurulu kararıyla okuldan atılan 8'inci sınıf öğrencisinin annesi, babası ve amcası, gittikleri okulda okul müdürü ve 2 yardımcısına saldırdı. Müdür yardımcılarının boğazlarını sıkan aile üyeleri, polis tarafından gözaltına aldı.

Sırakapılar Mahallesi'ndeki Sevil Kaynak Ortaokulu'nda öğrenim gören 8'inci sınıf öğrencisi K.B.Ö.(14), bir süre Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Dün toplanan Disiplin Kurulu da öğrencinin okuldan atılmasına karar verdi. Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bildirilen karar doğrultusunda K.B.Ö., bugün okula alınmadı. Eve dönen K.B.Ö. durumu annesi Sebahat Ö. ve babası Sezai Ö. ile amcası Osman Ö.'ye anlattı. Anne, baba ve amca beraberlerine oğullarını alıp okula gitti.

İddiaya göre aile, Okul Müdürü Ahmet Ferit Akgün ile Müdür Yardımcıları Yusuf Zengin ve Mestan Tarık Ertunç ile tartışmaya başladı. Tartışma büyürken, Sezai Ö. ve Osman Ö., okul müdürü ile yardımcılarına saldırıp, boğazlarını sıktı ve yumruk attı. İhbar üzerine okula gelen polis, anne Sebahat Ö. ve baba Sezai Ö. ile amca Osman Ö.'yü gözaltına aldı. Denizli Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedavi ettirilen Yusuf Zengin'e 5 gün, Mestan Tarık Ertunç'a da 2 gün iş göremez raporu verildi.

Olayın ardından Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz ve Eğitim Bir-Sen Denizli Şube Başkanı Feyzullah Öselmiş, okula gelerek, bilgi aldı. Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, yaşananın vahim bir olay olduğu belirterek, "Olay adli makamlara intikal etti. Böyle başarılı bir okulda bu yaşanan olayı nefretle ve esefle kınıyorum. Burada okul müdürü, yardımcıları ve öğretmenler canla başla çalışıyorlar" dedi. Eğitim Bir-Sen Denizli Şube Başkanı Feyzullah Öselmiş de "Polis, güvenlik kamerası kayıtlarını aldı, yasal takip başlatıldı" diye konuştu.

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-Güvenlik kamera kayıtlarında öğrencinin okula gelmesi ve yöneticilerle dışarıda konuşması

-Öğrencinin ailesinin okula gelmesi

-Polislerin okula gelmesi

-Polis aracına bindirilmeleri

-Okulun dışardan görüntüsü

-Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz'un açıklama yapması

-Eğitim Bir-Sen Denizli Şube Başkanı Feyzullah Öselmiş'in açıklaması

-Genel ve detay görüntüler Haber: Ramazan ÇETİN - Kamera : Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) ===================== Evde başından vurulmuş halde ölü bulundu Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde İsa Yüce (65) başından av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Yüce'nin oğlu gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde İsa Yüce'nin Yumruca köyündeki evinin ikinci katında meydana geldi. Ailesi odasına girdiği İsa Yüce'yi tüfekle başından vurulmuş halde kanlar içinde yatarken buldu. Haber verilmesi sonucu olay yerinde jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yapılan incelemede yaşamını yitirdiği belirlenen İsa Yüce'nin cenazesi Sandıklı Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Odada herhangi bir silah bulunmazken, başına bir el tüfekle ateş edildiği tahmin edilen İsa Yüce'nin 4 çocuğundan en büyüğü olan M., jandarma tarafından gözaltına alındı. Akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen M.Yüce'nin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

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- Olayın yaşandığı evden jandarma araçları ve kalabalık görüntüsü

- Cenaze evden çıkarken

- Cenaze aracına yüklenirken görüntü Haber-Kamera: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA) =================== Gaziantep'te dolu ve sağanak sele neden oldu Gaziantep'in Nizip ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle birçok evi su basarken, 2 fabrikanın da duvarları yıkıldı, çok sayıda küçük ve büyükbaş hayvan ise öldü.

İlçede öğleden sonra başlayan sağanak ve dolu yağışı sele neden oldu. Kızılca Kent Mahallesi'nde 2 fabrikanın duvarları yağışa dayanamayarak yıkılırken makineler zarar gördü. Yükselen Nizip Çayı çevresindeki hayvan ahırları ise su altında kaldı. Çok sayıda küçükbaş ve büyükbaş hayvan öldü. Yolların göle döndüğü ilçede 3 araç sele kapıldı. Gaziantep- Nizip yolu da sel sularından etkilendi ve yaklaşık 3 saat trafiğe kapandı.

Dolu yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda çok sayıda kaza meydana gelirken, ilçenin büyük kısmında elektrik kesintisi yaşandı.

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- Yükselen su

- Dolu yağması GÖRÜNTÜ BOYUTU: 163 MB Haber: Metin İLİKSOY-Kamera: GAZİANTEP-DHA) =================== 'İki çocuğum oldu ama bana anne diyen olmadı' Kocaeli'nin Derince İlçesi'nde yaşayan Çağlayan Koç (34), genetik bir hastalık nedeniyle 2 çocuğunu da küçük yaşlarda kaybetti. Acılı anne, gen tedavisi ile bu sorundan kurtulabileceğini öğrendi ancak tedavi maliyetinin çok yüksek olması nedeniyle karşılayamayınca kitap yazmaya karar verdi. Kitabın satışından elde ettiği geliri tedavisine harcayacağını ifade eden Koç, yaşadığı acıyı "2 çocuğum oldu ama bana anne diyen olmadı" sözleriyle anlattı.

Derince İlçesi'nde bir ilkokulda temizlik görevlisi olarak çalışan Çağlayan Koç, 2012 yılında Poyraz, 2014 yılında da Yusuf adını verdiği 2 çocuk dünyaya getirdi. Poyraz 14 aylıkken, Yusuf ise 23 aylıkken yaşamını yitirdi. Acılı anne yapılan incelemeler sonucu bir gen hastalığı nedeniyle çocuklarını kaybettiğini öğrendi. DNA'da bulunan sorunlu genleri ayıran tedavinin ücretinin yüksek olduğunu öğrenen Koç, hastanede tedavisi süresince şahit olduğu hayat hikayelerini kitap haline getirmeye karar verdi. Genç kadın 'Acı Hayatlar' ismini verdiği kitabı yazdı. Çağlayan Koç şimdi kitabın basımını üstlenecek bir hayırsever aradığını açıkladı.

'ÇOCUKLARIM OLDU AMA BANA ANNE DİYEN OLMADI'

İki çocuğunu kaybetmenin üzüntüsünü hala yaşadığını ifade eden Koç, "İki çocuğumu hastalıkları nedeniyle kaybettim. Hastanelerde tedaviler gördüm. Gen hastalığım nedeniyle çocuğumun olamayacağını söylediler. Gen tedavisinin de yüksek rakamlar karşılığında yapıldığını öğrendim. Yeniden çocuk sahibi olmak istiyorum. Bu arada hastanede gördüğüm hikayeleri kitaba dönüştürdüm. Eğer kitabımı bastıracak bir hayırsever bulabilirsem yeniden çocuk sahibi olmak için Gen tedavisi göreceğim. Şu ana kadar iki çocuğum oldu ama bana anne diyen olmadı. İnşallah tedavim gerçekleşir ve çocuk sahibi olurum" dedi.

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-Çağlayan Koç ile röp

-Çocukların fotoğrafları

-Kitabı üzerinde bilgisayarda düzenleme yaparken Haber: Ergün AYAZ - Kamera: Alişan KOYUNCU/KOCAELİ, (DHA) ==================== 6 yaşındaki Özge, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okudu Tekirdağ'da yeni polis noktasının açılış törenine ailesi ile birlikte gelen okul öncesi eğitim alan Özge Bulut(6), İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okuyunca, büyük alkış aldı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nün merkez Süleymanpaşa ilçesi Altınova Mahallesi'ndeki yeni polis noktasının açılışı Vali Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, İl Jandarma Komutanı Albay Şahin Karakaş, Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt'un da katıldığı törenle açıldı. Vali Yıldırım, insanın olduğu her yerde emniyet teşkilatının olduğunu belirterek, güvenlik güçlerinin vatandaşa hizmet için her zaman hazır olduğunu söyledi. Yıldırım, "Önemli olan vatandaşa hizmeti rahatça alabileceği bir yere götürmek. Burada yapılanda o. Daha önceden olan polis noktasının kaldırılmış olmasının eksikliğini hisseden emniyetimiz burada yeniden nokta kurma mecburiyeti hissetmiş. Bugün açılışını hep birlikte yapıyoruz" dedi.

İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, yeni polis noktasının hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Burada önceden planlanan bir polis noktası vardı. Ama yapılmamış. Biz buraya geldiğimiz zaman muhtarımız bizden bir nokta yapılmasını talep etti. Hedefimiz karakol yapmaktı, ancak imkanlarımız şu anlık karakol yapmaya yeterli olmadı. Valimizin destekleriyle karakol büyüklüğünde bir polis noktası yaptık" dedi.

Konuşmalarında ardından okul öncesi eğitim alan Özge Bulut(6), protokolün önüne gelerek İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okudu. Uzun süre alkışlanan Özge'ye Vali Yıldırım ile Emniyet Müdürü Aydın, hediye verdi.