DHA YURT BÜLTENİ -16

Görüntü Dökümü

- Belediye tabelası

- Belediye binası

- Hibe edilen araçlar

- Erkoç'un Güngör'ü karşılaması

- Güngör'ün konuşması

- Dua edilmesi

- Araçların Güngör'e teslim edilmesi

- Erkoç'un Güngör'e mührü teslim etmesi

- Güngör'ün Erkoç'u çiçekle uğurlaması

- Güngör'ün makama oturması

- Güngör'ün belediye başkanları ve milletvekilleriyle fotoğraf çektirmesi

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 475 MB

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

İNCİ: TERÖR ÖRGÜTLERİNİN KÖKLERİ KURUTULANA KADAR MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, terör örgütleriyle mücadelelerin sürdüğünü belirterek, "Başta PKK ve FETÖ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı kökleri kurutulana kadar mücadelemiz devam edecektir" dedi.

10 Nisan Polis Günü, Kahramanmaraş'ta düzenlenen törenle kutlandı. Atatürk Meydanı'nda gerçekleştirilen tören, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci'nin Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan İnci, polislik mesleğinin temelinde sevgi, saygı ve fedakarlık olduğunu söyledi. Vatan topraklarında yaşayan her vatandaşın can ve mal emniyetinin kendilerine emanet olduğunu, bu emanete sahip çıkmak için de çalıştıklarını kaydeden Doğan İnci, şunları söyledi:

"Polis teşkilatı olarak terör örgütlerine operasyonlarımı devam etmektedir. Başta PKK ve FETÖ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı kökleri kurutulana kadar mücadelemiz devam edecektir. Her türlü ihanetin bedeli bir bir sorulacaktır. Narkotik ile amansız mücadelemiz devam etmektedir. Takiplerimiz sonucunda uyuşturucu satıcıları sokakta, sevkiyatçıları ise çevre yolların da bir bir yakalanmış ve yakalanmaya devam etmektedir."

Doğan İnci, konuşmasının ardından törene katılanlara teşekkür etti. İnci, polis üniforması giyerek törenlere katılan down sendromlu çocuklarla da yakından ilgilendi. Şehir konvoyuyla sona eren kutlama törenine; emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri, polis memurları, şehit aileleri ve gaziler katıldı.