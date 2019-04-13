DHA YURT BÜLTENİ -16

Yolcu otobüsü, demir yüklü kamyona çarptı: 2'si ağır 20 yaralı BURSA'da yolcu otobüsünün demir yüklü kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, 2'si ağır 20 kişi yaralandı. Kazada araçta sıkışan otobüs şoförü, güçlükle çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Kaza, öğle saatlerinde Gemlik-Balıkesir yolu kuzey gişelerinde meydana geldi. İstanbul’dan 36 yolcu ile Balıkesir yönüne giden Kubilay Kaya (51) yönetimindeki Kamil Koç firmasına ait 10 VV 919 plakalı otobüs, iddiaya göre, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önündeki Ahmet Eker’in (30) idaresindeki 34 HZ 3664 plakalı demir yüklü kamyona çarptı. Kazada, camları kırılıp, ön bölümü ezilen otobüste sıkışan sürücü ve muavin ile birlikte 18 yolcu yaralandı. Otobüs şoförü, olay yerindeki bir TIR'a bağlanan ön bölümün çekilmesi ile kurtarılırken, yaralılar yol kenarında ambulans bekledi. Gelen ambulanslar ile yaralılar hastanelere kaldırılırken, otobüs şoförü ve ismi henüz öğrenilemeyen muavinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

SÜRÜCÜ VE MUAVİN KURTARILAMADI Bursa'da yolcu otobüsünün demir yüklü kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan şoför Kubilay Kaya (51) ile muavin Doğukan Kocaoğlu (25) kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetti. Yaralanan 18 yolcunun tedavisi devam ederken, otobüs çekici ile olay yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. GÖRÜNTÜ SÖKÜMÜ

- Kaza yerinden detaylar

- ölenlerin fotoğrafları Serkan AKKUŞ-İsmail SEYMEN/ BURSA,(DHA)- ================ 3 kişinin yaralandığı kaza kamerada; biri çocuk 2 kişi araçtan son anda kurtulmuş BATMAN'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, biri çocuk iki kişinin karşı kaldırıma geçerken hızla gelen araçtan son anda kurtuldukları görülüyor. Kaza, saat 09.00 sıralarında Cudi Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 47 LK 875 plakalı otomobil, takla attı. Kazada 3 kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, biri çocuk iki kişinin karşı kaldırıma geçerken hızla gelen araçtan son anda kurtuldukları da görülüyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Güvenlik kamerasına yansıyan kaza anları BATMAN,(DHA)- ======================= Halatı kopan inşaat asansörü işçinin üzerine düştü ADIYAMAN’da üzerine halatı kopan inşaat asansörü düşen inşaat işçisi Turan Şen (20) yaralandı. Olay, öğleden sonra Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki katlı binanın üst katında briket taşımak için kullanılan inşaat asansörünün halatı aşırı yük nedeniyle koparak inşaat işçisi Turan Şen'in üzerine düştü. Olayı görenler durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri itfaiye ekiplerinin briketlerin arasından kurtardığı Şen’i Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Şen'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

- Olay yeri

- İnşaat halindeki bina

- Polislerin olay yerindeki incelemesi

- Olay yerinde bekleyen insanlar

- Çöken iskeleden görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA) ============== Tramvay yoluna giren otomobil takla attı: 1 yaralı İZMİT'te iddialara göre kural ihlali yaparak tramvay yoluna giren otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken tramvay seferleri yaklaşık 1 saat durduruldu.

Kaza bugün akşam saatlerinde Körfez Mahallesi Hafız Binbaşı Caddesi üzerinde bulunan tramvay yolunda meydana geldi. 10 D 7005 plakalı Utku Paşa idaresindeki otomobil, kural ihlali yaparak tramvay yoluna girdi. Tramvay yolunda rayların üzerinde bir süre ilerleyen otomobil bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak sağ tarafta bulunan bariyerlere çarptıktan sonra takla atarak durabildi. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sürücü Utku Paşa'yı sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Utku Paşa, olay yerinde yapılan müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Otomobilin çekici yardımıyla kaldırılmasıyla yaklaşık 1 saat ara verilen tramvay seferleri yolun açılmasının ardından yeniden seferlere devam edildi. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

-Takla atan otomobilin görüntüsü

-Trafik polislerinin olay yerindeki çalışmaları

-Otomobilin kaldırılması Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA) ============================ Sahte evrak düzenleyen 2 kişiye gözaltı Gaziantep'te polisin, sahte resmi evrak düzenleyenlere yönelik yaptığı operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri resmi belgede sahtecilik yapan kişilere yönelik çalışma başlattı. Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, farklı kişilere ait yabancı tanıtım kartı, tanıtım kartı fotokopileri, farklı şahıslara adına düzenlenmiş pasaport, Arapça ibareler bulunan çeşitli belgeler, 2 laminasyon cihazı, laminasyon kağıdı, 4 kaşe, 6 dizüstü bilgisayar ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirdi. Malzemelere el koyan ekipler 2 şüpheliyi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------

- Gaziantep Emniyet Müdürlüğü

- Ele geçirilen malzemeler

- Şüphelilerin emniyetten çıkarılması

Haber-Kamera: GAZİANTEP-DHA) =========================== KKTC'nin ilk Türk kadın gazetecisi Bedia Okan'a son görev KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) ilk Türk kadın gazetecisi olan 98 yaşındaki Bedia Okan, İzmir'de aile üyelerinin katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. İzmir'in Urla ilçesindeki yaşlı bakım evinde yaşamını sürdüren Bedia Okan, yaşlılığa bağlı rahatsızlıklarından dolayı hayatını kaybetti. KKTC'nin ilk kadın gazeteci olan Okan için İzmir'de, Alsancak Hocazade Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Hayattaki tek yakını olan yeğeni Yavuz Özoran'ın yanı sıra duayen gazetecinin arkadaşları ve sevenleri cenaze törenine katıldı. İkindide kılınan cenaze namazından Bedia Okan, Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi. BEDİA OKAN KİMDİR Kıbrıslı ilk Türk kadın gazeteci olan Bedia Okan, Ada'da ilk Türkçe gazeteyi çıkaran, Kurtuluş Savaşı ve Atatürk devrimleri ile ilgili haberleri Kıbrıslı Türklere duyuran Remzi Okan'ın kızıydı. Kıbrıs'ta Doğru Yol gazetesinin ardından Söz Gazetesi'ni çıkaran Remzi Okan'ın üç kızının en küçüğü olan Bedia Okan, 17 yaşından itibaren gazetede muhabirlik yaptı. Atatürk tarafından da bizzat desteklenen Remzi Okan'ın 22 Ocak1942'de, 57 yaşında İstanbul'da rahatsızlanıp hayatını kaybetmesinin ardından Bedia Okan Kıbrıs'ta gazete çıkarmak ve gazetecilik yapmak için çaba gösterdi. Şartların zorlaşması üzerine ise 1945 yılında kardeşleriyle birlikte Türkiye'ye göç etti. Bir süre çeşitli kamu kurumlarında çalışan Bedia Okan, emekli olduktan sonra İzmir'e yerleşti. Çocuğu bulunmayan eşi de daha önce hayatını kaybeden Bedia Okan'ın hayatını Neriman Cahit, 'Tarihin Kapısını Çalmak Ben Bedia Okan' adlı kitabında anlattı. Yine genel yönetmenliğini Yakın Doğu Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fevzi Kasap'ın yaptığı ve geçen yıl tamamlanan belgeselde de Bedia Okan'ın hayatı anlatıldı. Bedia Okan, bu belgeselin İzmir'de yapılan gösterimine de katılıp izlemişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Cenazeden görüntü

- Katılanların görüntüsü. Haber: Taylan YILDIRIM - Kamera:Melis KARAKUZULU / İZMİR (DHA) ======================== 'Rabia Naz' için adalet eylemi GİRESUN'un Eynesil ilçesinde geçen yıl 13 Nisan'da şüpheli bir şekilde yaşamını yitiren Rabia Naz Vatan (11) için Antalya'da 'Gerçek Açığa Çıkarılsın Rabia Naz'a Adalet' eylemi yapıldı.

Giresun'daki evinin önünde şüpheli şekilde yaşamını yitiren yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın ailesinin adalet arayışına destek vermek amacıyla Kadın Meclisleri'nin çağrısıyla, Türkiye'nin birçok kentinde eylem düzenlendi. Giresun başta olmak üzere İstanbul, İzmir, Eskişehir, Ankara, Aydın, Bilecik, Çorum, Adana, Çanakkale, Konya, Yalova, Malatya, Manisa, Kastamonu, Tekirdağ, Kocaeli, Trabzon, Mersin, Isparta, Gaziantep'te eşzamanlı yapılan 'Gerçek Açığa Çıkarılsın Rabia Naz'a Adalet' eylemi, Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 'Kapalı Yol' olarak bilinen Kazım Özalp Caddesi'nde gerçekleştirildi.

Çeşitli dernek üyelerinin destek verdiği eyleme katılanlar, ellerinde taşıdıkları döviz ve pankartlarla Rabia Naz için adalet istedi.

Grup adına açıklama yapan Senem Nebi, Rabia Naz'ın ölümüyle ilgili şüphelerin giderilmediğini anlattı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Eynesil ilçesi Gümüşçay Mahallesi'nde 12 Nisan 2018'de Rabia Naz Vatan, evinin önünde yaralı bulunmuş, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Vatan, kurtarılamamıştı. Rabia Naz Vatan'la ilgili hastane raporunda ölümün yüksekten düşme olduğu öne sürülmüş olsa da, baba Şaban Vatan kızına bir aracın çarparak hastaneye götürmek yerine evinin önüne bıraktığını iddia etmişti. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------

- Kalabalıktan görüntü

- Basın açıklaması Haber. Aslı DURAN- Kamera: Semih ERSÖZLER/ANTALYA-DHA) ====================== Çanakkale'de, 'Rabia Naz' için eylem ÇANAKKALE Kadın Meclisi, geçen yıl Giresun'un Eynesil ilçesinde evinin önünde yaralı halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Rabia Naz Vatan'ın (11) ölüm yıl dönümünde basın açıklaması yaptı. Saat Kulesi önünde bir araya gelen Kadın Meclisi üyeleri, geçen yıl Giresun Eynesil'de evinin önünde yaralı halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Rabia Naz Vatan için basın açıklaması yaptı. Kadın Meclisi üyeleri adına açıklamayı yapan Şeyma Alan, "11 yaşındaki Rabia Naz geçen yıl şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. Rabia Naz'ın intihar ettiğini ileri sürdüler. Ölümün üzerini kapatmaya çalışıyorlar. Dün Rabia Naz'ın aramızdan ayrılışının birini yılıydı. Düşünün, koskoca bir yıl boyunca hiçbir şüphelinin üzerine gidilmedi. Bugün Türkiye'nin birçok meydanında Rabia Naz için adalet istiyoruz. Biz bu davanın peşini bırakmayacağız. Yapılması gereken bellidir. Rabia Naz için etkin bir soruşturma yürütülmeli, tüm mekanizmalar bu ölümü açığa çıkarmak için çalışmalıdır. Kadın Meclisleri olarak Rabia Naz'a adalet sağlanması, tüm çocukların yüzünün gülebilmesi için bu davanın peşinde, Vatan Ailesi'nin yanındayız. Bu mücadelede asla yalnız yürümeyeceksiniz" dedi.