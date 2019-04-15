DHA YURT BÜLTENİ-16

FETHİYE'DE PARAŞÜT KAZASI: 2 ÖLÜ (1) MUĞLA'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ'dan paraşüt ile tandem atlayış yapan paraşüt pilotu ile yanındaki yabancı uyruklu bir kişi yaşamını yitirdi. Cenazelere ulaşmak için ekipler tarafından çalışma başlatıldı. GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR Sedat ÜNAL / FETHİYE (Muğla), (DHA) ================= ZONGULDAK'TA 8 İŞÇİNİN ÖLDÜĞÜ MADEN FACİASINDA 5 SANIĞA HAPİS CEZASI ZONGULDAK'ta, 6 yıl önce Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait kömür ocağında metan gazı püskürmesi sonucu 8 madencinin yaşamını yitirmesiyle ilgili tutuksuz 10 sanıktan taşeron firma yetkilisi 3 sanık 8 yıl 4 ay, TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu ve TTK Kozlu Müessese Müdür Yardımcısı Nurettin Yılmaz 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Diğer 5 sanığın beratine karar veren mahkeme, TTK yetkililerine verilen hapis cezasının da paraya çevrilmesine karar verdi. TTK Kozlu Müessese Müdürlüğü'ne ait maden ocağında, 7 Ocak 2013'te yerin 630 metre altında ani metan gazı püskürmesi sonucu taşeron firmada çalışan 8 işçi hayatını kaybetti, 8 işçi yaralandı. Kazanın meydana geldiği dönemde TTK Kozlu Müessese Müdürü olan, TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, TTK Kozlu Müessese Müdür Yardımcısı Nurettin Yılmaz, Şube Müdürü Ahmet Aktaş, taşeron firma Star İnşaat Genel Müdürü Şafak Sırrı Demirel, şirket ortağı İlal Köksal, şirket görevlileri Ersin Koparan, Mustafa Ünlü ile firma mühendisleri Yüksel Keskin, Murat Çınar ve Uğur Öztürk hakkında 'bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan dava açıldı. Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada, Cumhuriyet Savcısı daha önceki duruşmada mahkeme sunduğu mütalaasında tutuksuz sanıklar Şafak Sırrı Demirel ve İlal Köksal, Ersin Koparan, Kazım Eroğlu ile Nurettin Yılmaz'ın 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti. Diğer sanıklar hakkında ise üzerlerine atılı suçları işlediklerine dair kesin ve inandırıcı delil olmadığı gerekçesiyle beraat talep etti. Bugün görülen karar duruşmasına tutuksuz yargılanan sanıkların avukatları ve ölen maden işçilerinin yakınları katıldı.

KARAR VERİLDİ

Ölen işçilerin avukatları ve sanık avukatları mütalaaya karşı savunmalarını yaptı. Ölen işçilerden Ahmet Şeker'in annesi Hava Şeker karar öncesi konuşarak, mahkeme heyetinin vicdanlı karar vermesini istediklerini söyledi. Kararını açıklayan mahkeme başkanı, taşeron firma Star İnşaat Genel Müdürü Şafak Sırrı Demirel, şirket ortağı İlal Köksal, şirket görevlisi Ersin Koparan'ın olayda asli kusurlu bulundukları kanaatiyle 10 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. 3 sanığa verilen hapis cezasında iyi hal indirimi uygulanarak 8 yıl 4 ay hapis cezasına düşürüldü. TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu ve TTK Kozlu Müessese Müdür Yardımcısı Nurettin Yılmaz ise olayda tali kusurlu olduğu kanaatine varıldığını ifade eden mahkeme başkanı, 3 yıl 4 ay hapis cezası verdi. 2 sanığa verilen cezanın ise para cezasına çevrilmesine karar verildi. Diğer 5 sanık ise üzerlerine atılı suçları işlediklerine dair kesin ve inandırıcı delil olmadığından beraat etti.

'KARARA İTİRAZ EDECEĞİZ'

Ölen işçilerin yakınlarının avukatı Murat Kemal Gündüz, ailelerin, tüm sanıkların cezalandırılması yönündeki taleplerinin mahkemede karşılık bulmadığını söyledi. Kararın aileleri üzdüğünü ifade eden Gündüz, şöyle dedi:

"Beklemediğimiz bir sonuç oldu. Bir kısmını ön görüyorduk ama bu kadar cezasızlık kültürünün yerleşeceği bir karar beklemiyorduk. Çok fazla bilirkişi raporlarında aleyhe olan hususlar var. Çok fazla kusurlar var. Ona rağmen kötü bir karar çıktı bizce. İş cinayetlerinde cezasızlığa yol açan etkenlerin aynen burada da görüldüğü sonraki iş cinayetlerin zemin hazırlayan bir karar çıktı. Sonuç açısından savcı mütalaasına savunmamızı yapmıştık. Sonuç bizce kötü. 8 insanin ölümü ve yaralanmasını bu ceza karşılamıyor maalesef. Şu anda istinaf mahkemesine itirazda bulunacağız. Bu karara göre de Yargıtay temyiz hakkımız olacak."

ÖLEN İŞÇİ YAKINLARINDAN KARARA TEPKİ

Ölen işçilerden Ahmet Şeker'in annesi Hava Şeker, sanıkların daha faza ceza almasını beklediklerini söyleyerek, "Hiç beklemediğimiz sonuç aldık. Biz daha çok ceza almalarını istiyorduk. Sanık avukatları onların çocuklarından, iyi hallerinden bahsediyor. Biz en azından vicdanınıza elinizi koyun dedik. Kaçınılmazlıkmış. Ölen kişiler mi suçlu ? Yerde yatan çocuklarımız mı suçlu ? Onları kaldıralım o zaman onları konuşturalım. Bu adalet olmaz ama Allah'ın adaleti daha büyük. Ben yüce Rabbimin adaletine güveniyorum" dedi. Ölen işçilerden Satılmış Arslan'ın eşi Çiğdem Arslan da karara tepki göstererek, "Söyleyecek bir şey yok. 8 kişi ölüyor 4 yılla cezalandırılıyor. Zonguldak bu kaderi hak ediyor. Herkesin evine ocağına tek tek bu acı düşecek, herkes bizi böyle anlayacak. Kimse bizim acımızı anlamıyor." diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-Ölen işçilerin yakınlarının adliyeden çıkması

-Avukat Murat Gündüz ile röp.

-Aileler ile röp.

-Ailelerin adliyeden ayrılması

-Ölen işçilerin ocaktan çıkarılması(arşiv) Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA) =================== TUNCELİ'DE PKK'LILARIN KULLANDIĞI 2 SIĞINAKTA TÜFEKLER VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ TUNCELİ'nin Nazımiye ilçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristler tarafından kullanıldığı belirlenen 2 sığınakta keskin nişancı tüfeği ve makineli tüfek ile çok sayıda mermi ve yaşam malzemesi ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığınca Nazımiye ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Jandarma özel harekat timlerinin katılımıyla Munzur Vadisi içerisindeki Bali Deresi'nde düzenlenen operasyonda, sarp ve kayalık alanda girişi dar olan 2 sığınak bulundu. Sığınaklarda yapılan aramada, keskin nişancı tüfeği, makineli tüfek, tüfek dürbünü, 2 şemsiye, 2 akü, 10 çift ayakkabı, 50 büyük pil, 300 metre halat, 10 battaniye, 2 yemek ocağı, 25 soba borusu, 50 kilo kireç, 2 fırın, 50 diş macunu, radyo, 15 kutu çakmak gazı, 5 kilo çivi, 7 ekmek sacı, 50 kilo tuz, 10 litre benzin, 200 metre naylon, 100 metre branda, 100 metre hortum, tıbbi ve yaşamsal malzeme ile çok sayıda mermi ele geçirildi. Silah ve mühimmatlara el konulurken, sığınaklar kullanılamaz hale getirildi.

Görüntü dökümü:

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- Mağaranın dıştan görünümü

- Mağara içinde dumanların çıkması

- Mağaranın kullanılamaz hale gelmesi

- Mağarada patlama

-Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: TUNCELİ,(DHA) =========================== BİTLİS’TE PKK SIĞINAĞINDA PATLAYICILAR ELE GEÇİRİLDİ BİTLİS'te güvenlik güçleri tarafından yürütülen operasyonlarda terör örgütü PKK'lıların kullandığı sığınakta patlayıcılar ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonları devam ediyor. Bu kapsamda, 12 Nisan günü Tatvan ilçesi kırsalında Şehit Jandarma Onbaşı Hamdi Arslan-36, Hizan İlçesi kırsalında Şehit Jandarma Üstçavuş Recep İnce-16 operasyonları gerçekleştirildi. Operasyonlar kapsamında terör örgütüne ait olduğu belirlenen bir sığınak, toprağa gömülü 1 kilogram plastik patlayıcı, 6 patlayıcı kalıbı, 190 metre infilaklı fitil, 15 elektronik el yapımı patlayıcı (EYP), anahtar takımı, 1015 metre kablo, 12 voltluk 5 akü, 250 metre bakır kablo, 89 büyük pil, 22 orta boy pil ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Ele geçirilen malzemelerden detaylar

-Patlayıcının yerinde imha edilmesi Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- ================= OTOMOBİL ŞARAMPOLE UÇTU: 2 YARALI ISPARTA'da kontrolden çıkan otomobille şarampole yuvarlanarak yaralanan sürücü ve eşi güçlükle kurtarıldı. Kaza, saat 15.30 sıralarında Isparta- Antalya karayolunda meydana geldi. Erol Aköz'ün kullandığı 07 NCV 27 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ve araçta bulunan eşi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar araçtan güçlükle çıkarıldıktan sonra sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedaviye alındı. Şarampole uçan otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şarampole uçan otomobildeki yaralıların kurtarılma anı 57.5 MB /// 01.47" HABER- KAMERA: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) =======================

HAKKARİ'DE HDP'Lİ KARAMAN MAZBATASINI ALDI HAKKARİ'de HDP'den Hakkari Belediye Başkanı seçilen Cihan Karaman, bugün mazbatasını alarak göreve başladı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oyların yüzde 59.97’ni alarak HDP'den Hakkari Belediyesi Başkanı seçilen Cihan Karaman bugün partililerle birlikte Merkez İlçe Seçim Kurulu'na giderek mazbatasını aldı. Karaman, daha sonra Hakkari Belediyesi'ne geçerek göreve başladı. Burada tebrikleri kabul eden Karaman, kendisini seçen Hakkari halkına teşekkür etti. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- HDP'li başkanların mazbatalarını alması

- Hakkari belediyesine gitmesi

- Hakkari belediye binası önünde fotoğraf çekmesi

- Cihan Karaman'ın açıklamaları Mehmet ÖZKAN- Yaşar KAPLAN/HAKKARİ, (DHA)- ==================== İZMİT'TE İKİNCİ KADIN BELEDİYE BAŞKANI DÖNEMİ TÜRKİYE'nin ilk kadın belediye başkanı olan İzmit Belediyesi eski başkanı merhum Leyla Atakan'ın ardından İzmit Belediye Başkanlığı'nı kazanan ikinci kadın belediye başkanı olan CHP'li Fatma Kaplan Hürriyet, mazbatasını alarak görevine başladı.

1968 yılında Türkiye'nin ilk kadın belediye başkanı seçilen İzmit Belediyesi Başkanı merhum Leyla Atakan'ın ardından İzmit'te ikinci kadın belediye başkanı CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet oldu. İzmit Belediye Başkanı seçilen Fatma Kaplan Hürriyet, yapılan itirazların sonuçlanmasının ardından bugün mazbatasını aldı. Fatma Kaplan Hürriyet, Yürüyüş Yolu'nda yürüyerek İzmit Belediyesi'ne geldi. Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediye Başkanı Ak Partili Nevzat Doğan'dan görevi devraldı. Nevzat Doğan, Fatma Kaplan Hürriyet’e görevinde başarılar diledi. Fatma Kaplan Hürriyet, Nevzat Doğan'ı belediye binası kapısına kadar uğurladı. Belediye binası önünde toplananlara seslenen Fatma Kaplan Hürriyet , "15 yıl sonra umutlara derman olmak, bu kadar insanın umudunu boşa çıkarmamış olmak benim için onurdur, şereftir bu yolda bizlere destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. İnanarak yola çıktık ve başardık. İnanın bana bu seçimi biz kazanacak demiştik ve ne olursa olsun bu seçimin sonu zafer olacak demiştim. Bugün buradayız. Kimseye sataşmadık, kimseyle uğraşmadık, biz daha iyi bir İzmit hayali kurduk, sizlerle birlikte tüm halkımızla birlikte. Bu İzmit'i daha iyi nasıl bir hale getiririz kendimizi bunu dert ettik. Her zaman hoşgörü ve nezaket dilini kullandık. Bundan sonra da herkesin başkanı olarak belediyenin kapısı tüm İzmitlilere tüm Kocaelilere açık olacak." dedi.

Görüntü Dökümü

-Fatma Kaplan Hürriyet mazbatayı alması

-Belediye binasına yürümesi

-Burada yaptığı konuşması

-Vatandaşlardan detaylar HABER: Ergün AYAZ/KAMERA: Selda Hatun TAN/İZMİT, (DHA) ================== SERVİS MİNİBÜSÜ İLE ÇARPIŞAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI ADIYAMAN’da öğrenci servis minibüsü ile çarpışan otomobilin sürüsü yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin Yıldırım'ın kullandığı 02 S 0115 plakalı öğrenci servis minibüsü ile Ahmet Avcı’nın kullandığı 23 HF 785 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan otomobil sürücüsü Avcı'yı, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Avcı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri ve polisler

- Ambulansın yaralı götürmesi

- Kaza yapan araçlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA) ======================= PROF. DR. ABALI: ÜLKEMİZDE YILLIK 1 MİLYON 200 BİN TON BOR MADENİ ÜRETİYORUZ MANİSA Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Yüksel Abalı, "Ülkemizde yıllık 1 milyon 200 bin ton bor madeni üretiyoruz. Üretilen borun büyük bölümü de ham olarak satılmaktadır. Ham borun tonu da yurt dışına 300 dolardan satılmaktadır. Bor madenini ülkemizin işler hale gelmesi lazım" dedi. 'Bucak Bilim Festivali 4007 TÜBİTAK Projesi' kapsamında düzenlenen konferansların son gününde, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Yüksel Abalı, 'Madenlerimiz ve enerji kaynaklarımız' konulu konferans verdi. Kültür Merkezi'ndeki konferansa Kaymakam Yalçın Sezgin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Damarcan, öğrenciler, veliler ve çok sayıda kişi katıldı. Prof. Dr. Abalı, madenlerin, Türkiye'nin en zengin kaynakları olduğunu belirtirken, bugün her şeyin madenlerden üretildiğini söyledi. Abalı, "Maden üretimi bakımından dünyada 28'inci sıradayız. Maden çeşitliliği açısından ise durumumuz daha iyi, 10'uncu sırada yer alıyoruz. Türkiye'de madencilik yeterli durumda değil, madenciliğin her dalı üniversitelerle iş birliği yapıp, daha modern şartlarda yapılması ve artırılmasını temenni ediyoruz" diye konuştu.

'YAKLAŞIK 30 MİLYAR DOLARLIK ÜRETİM YAPILIYOR' Türkiye'de bor, zeolit, pomza ve selestitin en büyük rezerve sahip madenler olduğunu aktaran Prof. Dr. Abalı, ülkedeki madenler hakkında bilgi verdi. Türkiye'nin yıllık yaklaşık 5 milyar dolarlık ham maden ihraç ettiğini, ithalatın ise yaklaşık 99 milyar dolar olduğunu anlatan Abalı, "Ülke genelinde yaklaşık 30 milyar dolarlık üretim yapılıyor, yaklaşık 100 milyar dolar da dışarıdan enerji alıyoruz. Yani enerjide yüzde 70 dışarı bağlıyız. Ülkemizin kalkınması, dışarı bağlılığı azaltmaktan geçiyor. Kendi kaynaklarımızdan, yenilenebilir enerji kaynaklarımızdan karşılarsak o zaman ülkemizin ekonomisinin daha iyi olduğunu söyleyebiliriz" dedi. 'DÜNYA REZERVİNİN YÜZDE 73'Ü ÜLKEMİZDE' Türkiye'de yıllık 22 milyon ton maden çıkarıldığını, en önemlisinin de bor olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Abalı, "Ülkemizde yıllık 1 milyon 200 bin ton bor madeni üretiyoruz. Üretilen borun büyük bölümü de ham olarak satılmaktadır. Ham borun tonu da yurt dışına 300 dolardan satılmaktadır. Bor madenini ülkemizin işler hale gelmesi lazım. Yoksa ne kadar bor olursa olsun, yerin altında hazineniz olsun; bu hazine ne zaman değerlidir, yerin altından çıkarıldığı zaman. Bor madenleri dünya rezervinin yüzde 73'ü ülkemizde" diye konuştu.