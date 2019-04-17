DHA YURT BÜLTENİ -16

Bursa'da 3 günlük bebek, beşiğinde ölü bulundu Bursa'da yeni doğan bebeğini emzirip beşiğe koyan Suriyeli anne Racid Abara (25) sabah uyandığında çocuğunun cansız bedeni ile karşılaştı. Anne Racid Abara, sinir krizi geçirirken yeni doğan bebeğin cesedi Bursa Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Olay, dün sabah saatlerinde Bursa'nın Merkez Osmangazi İlçesi Geçit Mahallesi Akarca sokakta bulunan bir evde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yeni doğan bebeğini emzirip beşiğe koyan anne Racid Abara (25) yatak odasına giderek uyudu. Sabah uyandığında bebeğini kucağına alan anne Racid Abara (25), bebeğinin nefes almadığını fark ederek çığlık attı. Çığlık sesine uyanan baba Sadi Hilal (32), çocuğunun hayatını kaybettiğini anlayınca polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine yapılan incelemenin ardından minik bebeğin ölüm nedeninin belirlenmesi için cesedi Bursa Adli Tıp morguna kaldırıldı. Ardından anne Racid Abara ve baba Sadi Hilal'in ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Emniyette ifade veren Anne Racid Abara," Dün gece bebeğimi emzirdikten, sonra beşiğe koydum. Sabah bebeğimin ağlama sesine uyanırdım, bu sabah ağlamayınca yatağımdan kalkıp baktığımda hareketsiz bir şekilde yattığını gördüm. Kucağıma aldığımda nefes almadığını gördüm ve ondan sonrasını hatırlamıyorum" dediği öğrenildi. Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti BUDO, Büyükçekmece seferlerine son veriyor Engelliler için hazırlanan dev proje Sivas'ta başlatıldı

Görüntü Dökümü

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- Evin içerisinden görüntüler

- Dışarıdan ggörüntüler

- Detaylar Süre: 01.13Boyut: 138 MB

Haber: Semih ŞAHİN - Kamera: Muammer İRTEM/BURSA,(DHA ======================= Bakan Dönmez: Türkiye, dünyada 'bor'un merkezidir (2)

BASIN MENSUPLARININ SORULARINI CEVAPLADI Bakan Fatih Dönmez, sempozyum sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bor madeni ile ilgili çalışmaların özünde yakıt teknolojisi olarak kullanımının olduğunu vurgulayan Bakan Dönmez, "Bor madenini hidrojenle bağladığımız zaman bor bir yakıt oluyor. Otomobil ve insansız hava araçlarında menzili artırmış olacağız. Bununla alakalı olarak ETİ Maden ve TUBİTAK ortak çalışmalarını devam ettiriyor. Yapılan ilk pilot ürünler olumlu neticeler verdi. Bundan sonraki çalışmalar ticarileşmesi üzerine olacak. Arazide olan asker personelin enerji ihtiyacını yine bor hidrür temelli yakıtlardan temin etme imkanı var. Haberleşme noktasında pillerin şarjını yapabilir durumdadır" dedi. 'ETİ MADEN ÇEŞİTLİ FİRMALARLA GÖRÜŞMELER YAPIYOR'

Bakan Dönmez, bir yerli otomobil firmasının bor hidrürlü yakıtla menzili artırma yolunda çalışmalar yaptığını da açıkladı. Bor madeninin temizlik ürünleri haricinde, savunma sanayinde bor karbür üretimi üzerinde çalışmalar yapıldığını ifade eden Dönmez, "Özellikle zırhlı araçların mukavemetinin artırılması yönünde iyi bir çözüm olacak. Hem mukavemetini artıracak hem de ağırlığını azaltacak özellikler gösteriyor. Şu anda ETİ Maden çeşitli firmalarla görüşmeler yapıyor. Türkiye’de bu alanda bir tesisin temelini bu yıl içerisinde atmış olacağız. İki yıl içerisinde üretime geçecek. Sadece ülkemiz savunma sanayine değil yurt dışına da ihraç kapasitesi olan bir ürünü üreteceğiz" diye konuştu. Özellikle sağlık sektöründe bor madeninin kullanılabilmesi için çok sayıda testlerden geçmesi gerektiğini belirten Dönmez, "Bu safhaya henüz geçilmedi. Bu yönde çalışmalar devam ediyor. Sağlık alanında özellikle de kanser alanında bor madeninin kullanılması yönünde çalışmalar var. Bu neticelenirse ticarileşmesinin önü açılacak" diye konuştu.

'ARA TEKNİK ELEMAN ALANINDA BOŞLUĞUMUZ VAR' Bakan Dönmez, Nükleer Lise ve Meslek Yüksek Okulu açılması ile ilgili olarak görüşmelerin devam ettiğini kaydederek, şöyle konuştu: "300 öğrenci Rusya'da nükleer enerji alanında lisans düzeyinde eğitim aldı. 10 öğrenciyi bor alanında çalışmalar yapan, yurt dışındaki iyi üniversitelere yüksek lisans ve master için göndermek için araştırmalar devam ediyor. Bir kısmı mezun olarak ülkemize geldi ve çalışmaya başladı. Ara teknik eleman alanındaki boşluğumuz var. Bunun için de Meslek Lisesi ve Meslek Yüksek Okulu kategorisinde nükleer alanda bölümlerin açılması için girişimlerimiz devam ediyor. İlk etapta doğrudan nükleer meslek lisesi açılmayabilir. Ancak meslek liselerinin bazı bölümlerinde nükleer dersleri ilave etmek istiyoruz. İleride tematik bir nükleer lise de olabilir. Mevcut durumda en pratik olan mevcut meslek lisesi programlarına nükleerle ilgili derslerin konması şeklinde olabilir." Bakan Fatih Dönmez daha sonra TÜBİTAK tarafından üretilen Türkiye'nin ilk bor ve elektrikle çalışan otomobili 'Boren'i inceleyip, test sürüşü yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Bakan Dönmez'in açıklaması

-Detay görüntüler Haber-Kamera: NEVŞEHİR/DHA ================================= HDP'den İpekyolu Belediye başkanı seçilen Yacan, mazbatasını aldı VAN'ın Merkez İpekyolu Belediye Başkanı seçilen HDP'li Azim Yacan ve eş başkanı Şehzade Kurt, bugün İl Seçim Kurulu'na giderek mazbatasını aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Van'ın Merkez İpekyolu ilçesinde 76 bin 372 seçmenin oyunu alarak İpekyolu Belediye Başkanlığı'na seçilen Azim Yacan, bugün eş başkanı Şehzade Kurt, HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan, HDP Van İl Başkanı Ümit Dede ve partililerle birlikte İl Seçim Kurulu'na gelerek mazbatasını aldı. Belediyeye gelen Yacan ve Kurt, belediye çalışanları tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Yacan ve Kurt, seçimde rakiplerine 20 bin oy fark attıkları halde seçimden 17 gün sonra mazbata aldıklarını söyledi. Başkan Yacan ve eşbaşkanı Kurt, kendilerini tebrik etmeye gelen vatandaşlara teşekkür etti. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Belediye binasına gelen Belediye Başkanı Azim Yacan ve eş başkanı Şehzade Kurt

-Vatandaşlar tarafından karışlanmaları

-Makamda tebrikleri kabul ederlerken

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA) ================================== Bülent Arınç'tan İstanbul seçimleri sorusuna yanıt: Ben buranın yabancısıyım TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, basın mensuplarının İstanbul'daki seçim sonrası yaşanan süreçle ilgili soruya, "Ben buranın yabancısıyım, unuttum" diye yanıt verdi. Hitit Üniversitesi öğrenci kulübünün söyleşi programına katılmak için Çorum'a gelen TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ı ziyaret etti. Başkan Aşgın'ı tebrik eden Arınç, "Başkanımız geçmişten beri bildiğimiz, tanıdığımız ve aynı yolda siyaset yaptığımız arkadaşımızdır. Çorum'a, Çorumlu'ya hizmet etmenin ibadet olduğuna inanıyorum. Çorum, hak ettiği hizmetleri geçmişte başkanlarımız eliyle nasıl aldıysa bundan sonra da daha fazlasını başkanımızdan beklemek hakkımızdır" dedi. Yaklaşık 3 yıl önce aktif siyaset hayatını sonlandırdığını, artık kendisine ait hukuki danışmanlık bürosunda faaliyet gösterdiğini dile getiren Arınç, "Şimdi barış işleri yapıyoruz. Arabuluculuk görevimiz var. Hükümlerin en güzeli sulhtur. İnsanları barışmaya, helalleşmeye, birbirlerinde olan haklarını vermelerine teşvik ediyoruz. 45 yıla yaklaşan siyaset hayatımın üç kitap olarak yazılmasını arzu ettim. İlki çocukluğum, üniversite hayatım ve milli görüş dönemidir. İkinci kitabımız AK Parti dönemi olacak, 2001-2011 yıllarını kapsayan. Üçüncü kitabımız da 2011'den 2015 yılına, benim bu işleri artık bıraktığım güne kadar, Türkiye'nin yaşadığı önemli olayların analizleri yapılacak" dedi.

Arınç, gazetecilerin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleriyle ilgili sorusu üzerine, "Ben buranın yabancısıyım, unuttum. Onlar diğer konular, güncel konular, onlara girmeyelim. İstanbul seçimleriyle ilgili süreç tamamen YSK'nin inisiyatifinde. Yapılan itirazlardan haberimiz var, herkesin haberi var. Sonucu biraz da sabırla beklemekte yarar var. Zannediyorum ki artık çok yakın zamanda YSK, itirazlar ve talepler konusunda kararını verecektir. Bu kararın hem İstanbul'umuza hem de ülkemizin siyasetine faydalı olmasını diliyorum" diye konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Bülent Arınç Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ziyaret

-Bülent Arınç Çorum AK Parti Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ziyaret

-İstanbul seçimleriyle ilgili açıklama

-Detaylar (SÜRE:1. 17 sn ) (BOYUT 140 MB ) Haber-Kamera: Serkan Barış- /ÇORUM, (DHA) ======================== Foseptiğe düşen kuzenler toprağa verildi KAHRAMANMARAŞ'ta foseptiğe düşerek yaşamını yitiren Musa Can Türk (12) ile kuzeni Ahmet Dağ (11) gözyaşları arasında toprağa verildi.

Döngele Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde inşaat alanında oynayan Musa Can Türk ile kuzeni Ahmet Dağ, 3 metre derinliğindeki su dolu foseptiğe düştü. Olayı fark eden mahalleli, kuzenleri çukurdan çıkardı. Çağırılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ahmet Dağ'ın öldüğü belirlendi. Musa Cantürk ise ambulansla hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti.

Kuzenlerin cansız bedenleri yapılan otopsi işlemlerinin ardından bugün ailelerine teslim edildi. Ölümü ile yakınlarını yasa boğan çocukların cenazeleri, Döngele Mahallesi meydanına getirildi. Buradaki cenazeye, çocukların okul arkadaşları, aileleri ve mahalle sakinleri katıldı. Kuzenler, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları arasında mahalle mezarlığında yan yana toprağa verildi.

Bu arada çocukların eğitim gördüğü Döngele İmam Hatip Ortaokulu'nda yaşanan acı olay nedeni ile eğitime 1 günlüğüne ara verildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Cenazelerin meydana getirilmesi

- Cenaze namazı kılınması

- Helallik istenmesi

- Tabutların mezarlığa götürülmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: İskender ZENGİN-KAHRAMANMARAŞ-DHA) ======================================= Av yasağı ile birlikte tekneler bakıma alındı, ağlar örülmeye başlandı Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki balıkçılar, 15 Nisan'da başlayan av yasağı ile teknelerini karaya çekerek bakım ve onarım işlerine başladı.

Bandırma'da balıkçılar, 15 Nisan tarihi itibariyle başlayan av yasağıyla teknelerini karaya çekerek bakım ve onarım çalışmalarına geçti. Balıkçılar, yıpranmış ağ ve oltalarını yeniden örmeye başlarken yeni sezon için 1 Eylül'ü bekleyecek. Balıkçılar, sezonun bekledikleri gibi geçmediğini, ümitlerinin ise gelecek sezonda olduğunu ifade etti. GÖRÜNTÜ BİLGİSİ:

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-Ağların tamir edilmesi

-Teknelerden görüntüler

-Balıkçılardan görüntüler

Dosya Adı: 1704bandırmatekne

Süre: 0.43 Boyut: 80 MB

Haber-Kamera: Ümit BABACAN/BANDIRMA-DHA ============================== 23 Nisan şenlikleri atletizm ve kros yarışları kıran kırana geçti Bursa'nın Mudanya ilçesinde, Mudanya İlçe Spor Müdürlüğü'nün katkılarıyla ilçe Stadyumu'nda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Atletizm ve Kros müsabakaları gerçekleştirildi. Kıran kırana geçen koşu ve bayrak yarışlarında öğrenciler ter döktü.