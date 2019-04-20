DHA YURT BÜLTENİ-16

Diyarbakır'da dolu yağdı, hayat 5 dakika durdu DİYARBAKIR'da etkili olan yağmurun ardından dolu yağdı. Doludan kaçmak isteyenler işyerlerine sığınırken, trafik aksadı. Kentte öğleden sonra etkili olan sağanak yağış, bir anda yerini doluya bıraktı. Yaklaşık 5 dakika süren dolu yağışına hazırlıksız yakalanan çok sayıda vatandaş, Ekinciler Caddesi'ndeki iş yerlerine sığındı. Dolu nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken, yollarda su birikintileri oluştu. METEOROLOJİ UYARDI Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi ise yaptığı açıklamayla Şırnak, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi. Yetkililer, vatandaşlara ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu yağışına karşı dikkatli olunması yönünde uyarıda bulundu. Görüntü Dökümü:

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- Dolu yağışı

- Vatandaşların doludan etkilenmemek için kaçması

- Araçlar ve trafik

- Genel ve detay görüntüler Haber-kamera: DİYARBAKIR,(DHA) ================== Domaniç ve Tavşanlı’da kar yağışı Bunlar da ilginizi çekebilir Yok böyle seyahat fotoğrafı! Selfie yerine bakın ne yaptı Kocaeli’nin yüksek kesimleri beyaza büründü İskenderun'da SoloTürk provasına büyük ilgi

KÜTAHYA’nın Tavşanlı ve Domaniç ilçelerinde başlayan kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Dominiç’i Bilecik’e bağlayan Kocayayla geçicinde ise onlarca araç yolda kaldı. Domaniç ilçesinde başlayan kar yağışı kısa sürede etkisini arttırdı. Hava sıcaklığının 3 dereceye kadar düştüğü ilçeyi İnegöl ve Bilecik’e bağlayan Kocayayla geçidinde onlarca araç yolda kaldı. Bazı araçlar kayarak yol dışına çıktı. Karayolları ekipleri kar küreme çalışmalarına başlarken, yolda kalan araçlar traktörler sayesinde kurtarıldı. Tavşanlı ilçesinde yağan kar ise günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Semt pazarında kar yağışına hazırlıksız yakalananlar saçak altlarına sığındı. Esnaflar ise ürünlerini çadır ve branda açarak korumaya çalıştı. Nisan ayında yağan karın sürpriz olduğunu ifade eden Mustafa Yılmaz, “Havaların ısınmasıyla yaz geldi sanıyorduk ama bugün kar yağışı başladı. Çok şaşırdık, büyüklerimize sorduğumuzda çok nadir de olsa bu aylarda kar yağışı gördüklerini söylediö şeklinde konuştu. Meteoroloji verilerine göre kar yağışının ardından hava sıcaklıkları iki ilçede de artacak.

Görüntü Dökümü: (DOMANİÇ)

-Kocayayla geçidi

-Yolda kalan araçlar

-Yağan kar

-Traktörler ve kar küreme araçları

-Geçit ve araçlardan görüntüler (TAVŞANLI)

-Yağan kar

-Pazarcılar ve kalabalık

-Vatandaşlarla röp.

-Genel görüntüler Haber-Kamera: Mustafa YİĞİT-Tuna İŞLEYEN/TAVŞLANLI,DOMANİÇ(Kütahya),(DHA)- =================== TIR, üstündeki iş makinesi ile köprüye takıldı GAZİANTEP'te dorsesinde iş makinesi yüklü TIR, bulvarda köprüye takıldı. TIR, lastiklerinin havası indirilerek sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Kaza, öğle saatlerinde, Gazikent Mahallesi'nde meydana geldi. Sani Konukoğlu Bulvarı'nda ilerleyen 07 MZM 34 plakalı TIR, köprünün altından geçerken, dorsede yüklü iş makinesinin bir bölümü 4 metre 10 santim yüksekliğindeki köprüye takıldı. İsmi öğrenilemeyen sürücü, dorsede bulunan iş makinesinin köprüye çarptığını fark edince aracı durdurdu. Bu sırada bulvarda uzun araç kuyrukları oluştu. TIR'ın köprünün altından çıkarılması için lastiklerinin havası indirildi. Araç yaklaşık 2 saat süren çabanın ardından sıkıştığı yerden çıkarılırken, iş makinesi ve köprüde hasar oluştu

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Köprüye takılan TIR

- Lastiklerin indirilmesi

- TIR'ın çıkışı

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA) ================== SOLOTÜRK’ten, gösteri öncesi son prova Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK'ün, Pazar günü yapılacak olan İskenderun gösterisi öncesi son provası, izleyen vatandaşlardan büyük beğeni topladı. İskenderun Kaymakamlığı, İskenderun Belediyesi ve İskenderun Teknik Üniversitesi’nin ortaklaşa düzenlediği SOLOTÜRK ekibinin gösterisi 21 Nisan Pazar günü saat 17.00'da Nihal Atakaş Camii semalarında gerçekleşecek. Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi SOLOTÜRK bugün ise son provasını gösteri yapacağı bölgede gerçekleştirdi. Yüksek sesiyle dikkatleri çeken SOLOTÜRK’ün uçuşu sırasında bütün gözler, o yöne çevrildi ve sahilde yüzlerce insanlar meraktan evlerinin damlarına çıkıp provaya tanıklık etti. Bu arada SOLOTÜRK’ün kaptanları, ekibi ve store TIR’ı da sahildeki yerini aldı. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan ekip, hatıra fotoğraf çektirmek isteyenleri de kırmadı.

Görüntü Dökümü:

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-Gökyüzünde uçak gösterisi

- Uçağın gösterisini izleyen vatandaşlar SÜRE:1'38" BOYUT:74 MB Haber-Kamera Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),(DHA) ===================== Acı çekerek kazandılar MERSİN’de geçtiğimiz günlerde başlayan 2'nci Biber Expo Fuar ziyaretçilerden büyük ilgi görürken düzenlenen ‘Acı biber yeme yarışmasına' katılan yarışmacılar birbirinden acı olan biberleri yiyenler, ödül almak için adeta yanarak dereye girdi. Biber Expo kapsamında 3 ayrı kategoride ‘acı biber yeme yarışması’ düzenlendi. Muhtarlar, çocuklar ve kadınlar arasında yapılan yarışma büyük ilgi gördü. Yarışmasının ilk etabı mahalle muhtarları arasında gerçekleşti. Merkez Akdeniz ilçesi Adanalıoğlu ve Kazanlı Mahallesi muhtarlarının çekişmesi ilgi gördü. Bölgelerinde yetişen ve acısı ile bilinen süs biberlerini yemeye başlayan muhtarlar müsabaka sonunda büyük acı yaşadı. İki küçük çocuğunda katıldığı çocukların gözlerinden yaşlar boşaldı. Kimsenin cesaret edemediği acı biber yeme, iki kadında katılarak cesaretlerini ortaya koydu. Her üç kategoride acı biberleri yiyenlere bol bol ayran verilirken gözlerden yaş geldiği görüldü.

Muhtarlar arasında yapılan yarışmada oldukça acı çeken Kazanlı Mahalle Muhtarı Süleyman Serin, "Biber tatlıdır, acı da olsa ne yapalım, yiyeceğiz" derken gözlerinden yaş geldi. Kadınlarda ise Fatma Okumuş, acıyı sevdiğini belirterek, "Vallahi güzeldi, önceden acıyı sevmezdim, Antepli biriyle yani eşimle evlendikten sonra acı yemeye başladım. Yemeklerimiz hep acı olmaya başladı, acıya alıştım, bu kadar acı yiyeceğimi düşünemezdim" dedi. İpek Tekin de, "İlk defa bu yarışmaya girdim, çok acıydı" derken, diğer kadınlar cesaret edemediklerini söyledi. Yarışma sonunda muhtarlar kategorisinde Adanalıoğlu Mahalle Muhtarı Cengiz Demir, çocuklar kategorisinde 11 yaşındaki Nesip Garip, kadınlar kategorisinde birinci olan İpek Tekin’e ödüllerini Akdeniz İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mehmet Dinçer Göçmen tarafından verildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Biber çeşitlerinin görüntüsü

-Yarışmada birinci olan muhtar Cengiz Demir ödül alırken

-Muhtarlar biber yerken

-Süleyman Serin konuşurken

-Çocuk yarışmacılar biber yerken, ayran içerken, gözyaşlarını silerken

-Kadınlar biber yerken

-Fatma Okumuş konuşurken

-Çocuk yarışmacı Nesip Garip’in görüntüsü

-Kadınlar birincisi İpek Tekin konuşurken

-Kadınlar, yarışma ile ilgili konuşurken

-Genel ve detay

(BOYUT:446,34 mb) (SÜRE:3,58 DK) Haber-Kamera: MERSİN, (DHA) ============================ İzmir Retro Festivali ikinci kez Alsancak Garı'nda İZMİR'deki Alsancak Garı'nda bu yıl ikincisi düzenlenen ve 5 gün süreli Retro Festivali, sanat ve antika meraklılarından büyük ilgi gördü. Klasik arabaların, vintage kıyafetlerin, antika ürünlerin sergilendiği festival, ziyaretçileri geçmişe götürerek, çeşitli etkinliklerle eğlendiriyor. Alsancak Garı'nda Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ev sahipliğinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla bu yıl ikincisi düzenlenen, 23 Nisan'da sona erecek olan Retro Festivali başladı. Oyuncaktan kıyafete, antika eşyalardan pul koleksiyonlarına birçok retro ürünün sergilendiği 72 standın bulunduğu festivalde, İzmir Klasik Otomobilciler Derneği'nin koleksiyonundan getirilen 16 klasik araba da bulunuyor. Festivalin ikincisinde ilk kez, TCDD'nin katkılarıyla Selçuk'ta bulunan Çamlık Tren Garı'nda sergilenen eski Sıhhiye Vagonu ve Kazım Karabekir'in seyahat ettiği Yaver Vagonu da ziyaretçilere açıldı. Yediden yetmişe herkesin keyifli vakit geçirebileceği bir ortama sahip olan festivalde geçmişe dönmek isteyenler eski atari oyunları ve nostaljik sokak oyunları oynama şansı buluyor. İzmir Kültür Antika ve Sanat Derneği'nin sanatçıları tarafından üretilen minyatür, çini, ebru ve resim sanatı eserleri de garın içinde bulunan bekleme salonunda ilk kez sergileniyor.

YILLARCA DEVAM EDECEK BİR GAR FESTİVALİ Retro Festivali organizatörlerinden Muhammet Kurel, "Retro festivalini TCDD, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir'deki birçok antika ve sanat derneğinin işbirliği ile organize ediyoruz. İzmir'de sanata dair iş yapan herkesin kendince katkı sağladığı bir organizasyon. Geçen sene 4 günde 26 bin ziyaretçi ağırladık. Normalde senede bir yapmayı planladığımız bu festivali hem katılımcılardan hem de ziyaretçilerden gelen istek üzerine senede ikiye çıkardık. Bir tanesi bahar-yaz kreasyonuna uygun, vintage kıyafetlerin sergilendiği ve bir defilenin yapıldığı retro festivali, diğeri de sonbahar-kış kreasyonuna uygun kıyafetlerle ve dekor çalışmasıyla İzmir halkının karşısına çıkıyor. Bu etkinliği Alsancak Gar'da yapmamızın yegane sebebi retro festivali dediğimiz kavramın geçmişte yaşanmış her şeyi kapsadığı için içeri giren herkesin kendince bir şeyler bulduğu bir yer olmasını istememiz. Bu etkinliği yıllar yılı devam edecek bir gar festivaline dönüştürmeyi planlıyoruz. 2020 Mayıs ayında da festivali Ankara Haydarpaşa Garı'na ve ardından Bursa, Eskişehir gibi illere de taşıyarak devamlılığı sağlayacağız" diye konuştu.

Festivalde sergilenen otomobil koleksiyonunun sahibi İzmir Klasik Otomobilciler Derneği Başkanı Murat Akarsu ise, "Koleksiyonumuzda 1948 yılından itibaren birçok klasik araba var. Chrysler, Plymouth, Chevrolet, Volkswagen gibi markalarda birbirinden farklı modellerde yaklaşık 16 aracımızı festivale getirdik. İnsanlar her yerde klasik araçlara inanılmaz bir ilgi gösteriyorlar. Çünkü geçmişlerinde bu araçları aileleri ile kullanmışlar veya yollarda görmüşler. Araçların içine oturmak, fotoğraf çektirmek istiyorlar. Mesela sergilediklerimizin arasında şahsıma ait 1957 model Plymouth Savoy bir araç var. Bu araçtan Türkiye'de sadece iki tane var. Bu aracı Sabuncubeli Tüneli'nin açılışında Binali Yıldırım bizzat kullandı. Üst düzey kondisyonda bir araç" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Muhabir Melis Karakuzulu'nun anonsu

-Festivalden genel ve detay görüntüler

-Sergilenen ürünlerden ve arabalardan görüntüler

-Festival organizatörü Muhammet Kurel ile röp.

-Murat Akarsu ile röp. Haber: Melis KARAKUZULU, Kamera: Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)