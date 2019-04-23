DHA YURT BÜLTENİ -16

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına bisiklete binerek gitti. Konak'ta bulunan belediye binasından bisiklete binerek, Cumhuriyet Meydanı'na giden Soyer'i görenler, cep telefonları ile bu anları kayda aldı. Kent içinde bisiklet kullanmayı teşvik etmeyi amaçlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer (60), göreve geldikten sonra makam aracının arkasına bisiklet koyma aparatı taktırmıştı. Soyer ilk kez pazar günü kent içinde bisiklet kullanmaya başlamış ve bir vatandaşın çektiği görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı. İki dönem belediye başkanlığı yaptığı Seferihisar'daki evini, kent merkezine taşıma hazırlığında olan Soyer, 50 kilometre uzaklıktaki Seferihisar'dan Konak'taki belediye binasına makam aracı ile geldi. Üzerinde takım elbisesi bulunan Soyer, aracını belediyede bırakarak bisiklete bindi. Bisikletine binmeden önce kaskını takan Soyer, bisiklet yollarını kullanarak, Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tören programına katıldı. Soyer'e Özel Kalem Müdürü İlker Kozan ile Protokol Koordinatörü Turgut Yalçın da bisikletleri ile eşlik etti. Soyer'i gören vatandaşlar ise cep telefonları ile fotoğraf ve video çekerek, bu anları ölümsüzleştirdi.

(Haber-Kamera: İskender ZENGİN-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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Emniyet amirinden HDP'li vekile: Herkes kendi başına hareket edemez

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, açlık grevindeki mahkumlara destek için Gebze Kadın Kapalı Cezaevi önüne gelmek isteyen HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü ve ailelere, polis izin vermedi. HDP'li Sürücü, eylem yapacaklarını belirtirken, kadın emniyet amiri, "Bu ülkede kanun ve nizam var. Herkes kendi başına hareket edemez" dedi.

Gebze Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda açlık grevi yapan mahkumlara destek için 9 Nisan'dan beri cezaevi çevresinde eylem yapmak isteyen aileler, bugün yine cezaevi önüne gelmek istedi. Kocaeli Valiliği'nin cezaevlerinin çevrelerinde eylem yapılmasını yasaklaması üzerine, aralarında HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün de olduğu grup, cezaevine 1 kilometre kala polis tarafından durduruldu. Polis, gruptakilere, eylem ve yürüyüş yapılamayacağını, slogan atılamayacağını söyledi.

HDP'li Sürücü, valiliğin kararının kendilerini bağlamadığını ve her türlü yürüyüş ile eylemi yapacaklarını dile getirince kadın emniyet amiri, "Bu ülkede kanun ve nizam var. Herkes kendi başına hareket edemez. Kocaeli Vali'miz de bu ülkeyi kanunlar, yasalar, anayasa ve uluslararası hukukla ilgili yapılan tüm anlaşmalara göre konuları idare eder, talimat ve emirler verir. Valinin bunların görevleriyle ilgili emir verme yetkisi vardır. Kanunen emirleri ellerinde var" diye karşılık verdi. Emniyet amiri, eylemlerin sürdürülmesi halinde gruptakilerin gözaltına alınacağını belirtti. Bunun üzerine HDP'li Ayşe Sürücü ve mahkum yakınları, polis eşliğinde, geldikleri araçlara bindirilerek, gönderildi.

Görüntü Dökümü

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Cezaevi önünden detay

Cezaevi önünde güvenlik önlemi

Emniyet Amirinin vekile kanunları anlatması

Eylem yapmak isteyen grubun dağılması

Eylem yapmak isteyen grubun araçlara binerek ayrılması

Haber-Kamera: Mesut IŞIK/ Büşra KAYA/GEBZE(Kocaeli), (DHA)

