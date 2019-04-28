DHA YURT BÜLTENİ -16

Kaza şehidi polis memuruna hüzünlü uğurlama töreni (2) TOPRAĞA VERİLDİ

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen 'uğurlama' töreninin ardından 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında şehit olan polis memuru Halil Budak'ın cenazesi memleketi Kütahya'ya getirildi. Ağaçköy Mahallesi'nde ki baba evinde alınan helalliğin ardından ailesi ve yakınları şehit polis Budak'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi başında gözyaşı döktü. 'BABAM ŞİMDİ İŞTE'

Sıdıka Budak, 6 yaşındaki kızı Elif Ece'yi kucağında eşinin tabutuna götürüp, vedalaşması için 'baban burada' dedi. Küçük kız ise 'hayır babam burada yok ki, babam şimdi işte' karşılığını verdi. Evin önünden Ağaçköy Camii'ne getirilen şehit polis memuru Halil Budak'ın cenazesi ikindi namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Törene Kütahya Valisi Ömer Toraman, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Serdengeçti, Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Ali Fazıl Kasap, Kütahya Emniyet Müdürü Hasan Çevik, polis memurları, şehidin akrabaları ve halk katıldı. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Bu besinler yiyenleri hem güzelleştiriyor, hem sağlıklı kılıyor! Almanya'da Uluslararası Öğrenci Buluşması Hafif ticari aracın çarptığı Bürge, toprağa verildi

Görüntü Dökümü: -Cenazenin getirilmesi -Baba evinde helallik alınması -Yakınlarının tabuta sarılarak ağlaması -Küçük kızın 'babam işte' demesi -Camide kılınan namaz -Namaza katılanlar -Şehidin mezarlığa götürülmesi -Genel görüntüler Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,(DHA) ================================= Tekstil fabrikasındaki yangının zararı 60 milyon lira Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bulunan tekstil fabrikasında çıkan yangının yol açtığı zararın, 60 milyon lira olduğu belirtildi. Pamukkale'de üretim ve satış yapılan bir tekstil fabrikasında, dün saat 03.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. 5 bin metrekare alanda yer alan, 3 katlı fabrikadaki yangın, itfaiye ekiplerinin 11.5 saatlik müdahalesiyle söndürülebildi. Beyaz travertenleriyle dünyaca ünlü Pamukkale'ye yaklaşık 3 kilometre mesafede yer alan ve çok sayıda yabancı turistin mağazasına uğradığı fabrika, yangından sonra kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında malları kurtarmak için yoğun çaba harcayan 300 çalışandan bazıları, ekmek kapılarının son hali karşısında gözyaşı döktü. Yangında zarar gören tonlarca ağırlıktaki tekstil ürünleri ise fabrikanın dışında toplandı, büyük kütleler oluşturdu. İtfaiye ekiplerinin halen fabrikada soğutma yaptığı görüldü. Öte yandan fabrikanın zarar görmeyen ön kısmında, yaklaşık 10 işçinin kumaş katlama işine devam ettiği de gözlendi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili yapılan araştırmanın sürdüğü belirtildi.

'40 YILLIK EMEĞİMİZ, YANGINDA KÜL OLDU'

Yanan fabrikanın mağaza müdürü Ali Akyıldız, fabrikalarının kullanılamaz hale geldiğini belirterek, "60 milyon lira zararımız var. İnşallah ekibimizin gayretiyle tekrar eski halimize gelmek istiyoruz. Başka bir binamız var. Burada hizmet vermeye devam edeceğiz. Yangının çıktığı fabrikamızda yastık, konfeksiyon ve mağaza bölümlerimiz faaliyetteydi. İçeride, maddi değeri yüksek olan nevresimler, havlu toplarımız, pamuk kumaşlarımız vardı. 40 yıllık emeğimiz, yangında kül oldu" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Yanan fabrikadan görüntü

- İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması

- Yanan tekstil ürünlerinden detaylar

- Mağaza müdürü Ali Akyıldız ile röp Haber- Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) ============================== Hafif ticari aracın çarpıp kaçtığı genç kız, son yolculuğuna uğurlandı İzmir’in Gaziemir ilçesinde iddiaya göre yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışırken kırmızı ışık ihlali yapan hafif ticari aracın çarptığı Bürge Yolbilir, düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

İzmir’in Gaziemir ilçesinde dün 22.30 sıralarında Akçay Semt Garajı yakınlarında meydana gelen kazada, 17 yaşındaki Bürge Yolbilir hayatını kaybetti. İddiaya göre yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışırken kırmızı ışık ihlali yapan hafif ticari aracın çarpması sonucunda yaşamını yitiren Bürge Yolbilir, düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı. Genç kızın cenazesi Gaziemir Aktepe Mahallesi’nde bulunan Hacı Fevzi Baba Camisi’nde ikindi vakti kılınan namazın ardından Sarnıç Mezarlığı’na defnedildi. Gaziemir Şehit Mustafa Yaman Anadolu İmam Hatip Lisesi 11 sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Yolbilir’in cenazesine Gaziemir Belediye Başkanı CHP'li Halil Arda, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) temsilcileri, ailesi, yakınları ve okul arkadaşları katıldı. Acılı anne Firdevs Yolbilir’in fenalaştığı için cenazeye katılamadığı öne sürülürken, istinaf mahkemesinde yazı işleri müdürü olan baba Eyüp Yolbilir de cenazeyi gördüğünde gözyaşlarına boğuldu. Yolbilir’i gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı.

Öte yandan genç kıza çarpıp kaçan 35 AY 197 plakalı aracın sahibi, başlatılan soruşturma kapsamında yakalandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Cenaze namazından genel detay görüntüler Haber-Kamera: Hande NAYMAN/ İZMİR, (DHA) ==============================

Diyarbakır'da 'Hazreti Peygamberi Anlama ve Sünneti Yaşama' etkinliği Diyarbakır'da, Peygamber Sevdalıları Platformu tarafından 'Hazreti Peygamberi Anlama ve Sünnetini Yaşama' etkinliği düzenledi.

Merkez Bağlar ilçesinde bulunan Nevruz Parkı'nda düzenlenen etkinliğe Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı İshak Sağlam'ın yanı sıra çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve yakın kentlerden gelenler katıldı. Suriyeli hafızlardan Vaiz Şeyh Münir'in Kur'an-ı Kerim okumasıyla başlayan etkinlikte mevlit okundu. Konuşmaların yapıldığı etkinlikte ilahiler de seslendirildi.

Etkinlikte konuşan Peygamber Sevdalıları Vakfı Onursal Başkanı Mehmet Göktaş, "Bu ülkeden enflasyonun, sosyal olayların inişi çıkışı olabilir. Ama Muhammed-i sevda öyle bir gidiyor ki inanınız ki bu ümmet, bu coğrafya muhteşem bir diriliş yaşamaktadır. Hayatın her alanına Peygamber'i taşımaya, sevdayla muhabbetle taşımaya kararlıyız ve devam ediyoruz. Her yıl onun bir özelliğini alıp, dünyaya götürmeye çalışıyoruz" dedi.

Görüntü dökümü

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- Etkinlik alanından detaylar

- Protokol

- İlahiler ve mevlit

- konuşmalar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-kamera: Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR,(DHA)

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ABD savaş gemisi 'USS Ross' Çanakkale Boğazı’ndan geçti Çanakkale Boğazı'ndan geçen ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait 154 metre uzunluğunda ve 71 borda numaralı 'USS Ross' adlı güdümlü füze destroyeri, Ege Denizi'ne yol aldı. 14 Nisan’da Çanakkale ve İstanbul boğazlarından geçerek Karadeniz’e açılan ABD Donanması’na ait ‘USS Ross’ adlı savaş gemisi, geri dönüyor. Marmara Denizi’nden saat 16.45’te Çanakkale Boğazı’na giriş yapan ABD güdümlü füze destroyeri, saat 17.30 sıralarında manevra yapılması en güç nokta olan Nara Burnu’nu dönerek, saat 17.50'de Çanakkale önlerine ulaştı. Oldukça hızlı seyreden ABD savaş gemisine, güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti. Güvertesinde askerlerin bulunduğu ABD savaş gemisi, Kilitbahir köyünde dağda bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ve Kilitbahir Kalesi önünden geçerek yoluna devam etti.

Hava ve su üstüne güdümlü mermi atabilen en yeni füze savunma sistemine sahip 154 metre uzunluğundaki ABD güdümlü füze destroyeri Ege Denizi’ne doğru yol aldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ABD savaş gemisinin geçişinden genel detay görüntüler. HABER-KAMERA: Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA) ============================== Tekirdağ sahilinde ölü caretta caretta bulundu Tekirdağ sahilinde, caretta caretta türü deniz kaplumbağası ölüsü bulundu. Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa ilçesinin Değirmenaltı Mahallesi'nde sahil kesiminde gezenler, kıyıda ağaç dalı arasında sıkışıp kalmış caretta carettayı hareketsiz gördü. Tekirdağlı hayvansever Bedia İlerler, caretta carettayı görenlerin kendisine haber verdiğini belirterek, "Sahilde yürüyüş yaparken bir caretta carettaya rastladıklarını canlı zannederek yanına gittiklerini hareketsiz olduğunu görünce çok üzüldüklerini söylediler. Ondan sonra bende geldim aynı yerde buldum hayvanı. Çok üzücü bir olay. Gemilerin ağlarına takılarak geliyorlarmış. Gerekli mercilere haber verdik, sanıyorum ki alacaklar oradan. Almaları da çok zor olacak çünkü hayvan şişmiş. Sanıyorum ki denizden yaklaşarak alacaklar ve sonra da gömecekler" dedi.

Yetkililer, deniz kıyısında ağaç dalları arasında sıkışan ölü caretta carettayı almak için çalışma başlattı. Görüntü dökümü

-Tekirdağlı hayvansever Bedia İlerler röp

-Detay Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)- ============================== Çanakkale'de askerleri taşıyan otobüs yan yattı: 7 yaralı Çanakkale'den Bursa'ya giden, içinde askerlerin bulunduğu yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrildi. Yan yatan otobüsteki 7 asker hafif yaralandı. Kaza bugün saat 16.00 sıralarında Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Kirazlıdere mevkisinde meydana geldi. Çanakkale'den Bursa'ya giden, sürücüsünün ismi açıklanmayan, askerleri taşıyan 16 V 7879 plakalı yolcu otobüsü, Kirazlıdere mevkisinde bir anda savrulup, yolun kenarındaki şarampole yan yattı. Kaza sırasında otobüsün çok hızlı seyretmemesi, faciayı önledi. Kazada 7 asker hafif yaralandı. Yaralı askerlerden 2'si tedbir amaçlı olarak Lapseki Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. 5 yarılı ise ayakta tedavi edildi. Yolcu otobüsündeki askerlerin, Çanakkale Kara Savaşları'na katılan ve tamamı şehit olan Bursa Seyyar Jandarma Taburu askerlerini anmak için Eceabat ilçesindeki Kireçtepe Şehitliği'nde düzenlenen törene katılan Bursa İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli askerler olduğu ve törenin ardından Bursa'ya döndükleri öğrenildi.

GÖRÜNTÜLÜ HABER Yan yatan otobüsten görüntü. Askerlerden görüntü. Haber-Haber: Orhan AKTUĞ/LAPSEKİ (Çanakkale), (DHA) ============================== Cem Seymen: Hayvancılıkla tarım bir arada olmalı Gazeteci Cem Seymen, hayvancılıkla tarımın bir arada olması gerektiğini belirterek, "'Kimyasal gübreyi topraklarımızla buluşturmadan, temiz gıda üretiyoruz' diyerek, milyarlarca doları temiz gıda üreterek, Türk ekonomisine katmak istiyorum. Benim hayalim bu" dedi. İzmit'teki Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen 11. Kocaeli Kitap Fuarı'nda, gazeteci Cem Seymen, sevenleriyle buluştu. Organik tarımın önemini vurgulayarak, ekonomik bağımsızlığın tarım ile olabileceğini savunan Seymen, ithal tohumlarla beraber ülke topraklarına hastalıkların da geldiğini kaydetti. Tarımın milli bağımsızlık olduğunu dile getiren Seymen, "Ben programımda tarımı soruyorum. Diyorum ki 'Topraktaki bu domatesin fiyatı 3 lira, eve gelene kadar 10 lira olamaz'. Çünkü çiftçi ağlıyor, köylü ağlıyor. Tarım neden bu kadar önemli biliyor musunuz? Çünkü tarım; bağımsızlık, milli bağımsızlığımız, milli güvenliğimiz. Çünkü tohumu dışarıdan ithal ettiğin andan itibaren ne sokuyorsun toprağına biliyor musun? Hastalık sokuyorsun; çünkü yurt dışında üretilen, ithal edilen tohum aynı zamanda toprağımıza hastalığı da sokuyor. Sadece tohumu değil, gıda ürününü de ithal ettiğin zaman hastalığı getiriyorsun" diye konuştu.