DHA YURT BÜLTENİ -16

TSK destekli ÖSO, YPG kontrolündeki Maranez'i aldı
SURİYE'nin Azez ilçesine bağlı Maranez köyü, Türk Silahlı Kuvvetleri destekli Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birliklerinin düzenlediği harekat ile terör örgütü YPG'den arındırıldı.
Öğleden sonra Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesindeki görevli Türk askeri ile terör örgütü YPG mensupları arasında çıkan çatışmada bir askerimiz şehit olmuş, bir askerimiz ise yaralanmıştı. Yaşanan olayın ardından Türk Silahlı Kuvvetli destekli ÖSO unsurları, Azez'in kuzeyindeki, Maranez köyüne operasyon düzenleyerek terör örgütü YPG'den arındırdı.
ÖSO, bölgenin kontrolünü sağlamak için YPG kontrolündeki Malikiye köyüne doğru ilerlemeye başladı.
GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ
Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)
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Hakkari'de üs bölgesine saldırıda 3 asker şehit oldu
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hakkâri sınır bölgesindeki üs bölgesine PKK/YPG'li teröristler tarafından Irak kuzeyinden yapılan havan atışları sonucunda 3 askerin şehit olduğunu, 1 askerin yaralandığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bugün Hakkâri sınır bölgesindeki bir üs bölgemize de PKK/YPG’li teröristler tarafından Irak kuzeyinden yapılan havan atışları neticesinde 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 1 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Olay sonrası teröristlere ait hedefler meşru müdafaa hakkı kapsamında bölgedeki kara ateş destek vasıtalarımız ile derhal ateş altına alınmış olup, hava harekâtı ile desteklenen operasyonlar da başlatılmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz" denildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Saldırı sonrası bölgede yapılan hava harekatından detaylar
Haber-Kamera: HAKKARİ (DHA)
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Afyonkarahisar'a şehit ateşi düştü
HAKKARİ'deki üs bölgesine saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Servet Akkuş'un Afyonkarahisar'daki ailesine acı haber ulaştı.
Hakkari'deki üs bölgesine Irak'ın kuzeyinden teröristlerce yapılan havan saldırısı sonucu şehit olan askerlerden Piyade Sözleşmeli Er Servet Akkuş'un acı haberi, Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesine bağlı Çalışlar köyünde oturan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi. 2017 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne katıldığı belirtilen Servet Akkuş'un şehadet haberini alan ailesi büyük üzüntü yaşadı.
Evli ve 3 aylık bir çocuğu bulunan Şehit Servet Akkuş'un eşi ve çocuğu ile anne ve babasının Çalışlar köyünde oturduğu belirtildi.
ASKERLİKTEN SONRA GÖREVE BAŞLAMIŞ
Hakkari'deki üs bölgesine saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Servet Akkuş'un (25) babası Zafer Akkuş, annesi Ayşe Akkuş ve eşi Hatice Akkuş'a şehadet haberini Kaymakam Ahmet Nuri Demir, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmet İl Müdürü Zekai İnan ile beraberindeki askeri erkan verdi. Acı haberi alan diğer ailenin yakınları ve köylüler de şehidin ailesinin evine akın etti. Aile acı haberle yıkılırken, şehidin evine Türk bayrağı asıldı, din görevlileri de dua okudu. Şehidin mermer işçisi olan babası Zafer Akkuş, annesi Ayşe Akkuş, eşi Hatice Akkuş ve 3 aylık oğlu Bora Efe Akkuş'un Çalışlar köyünde ikamet ettiği belirtildi. Ailenin 4 çocuğundan en büyüğü olan Şehit Servet Akkuş'un vatani görevini yaptıktan sonra piyade sözleşmeli er olarak göreve başladığı kaydedildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Şehidin evinden detay
- Kaymakam ve protokol şehit evine giderken detay
- Şehit evinin etrafındaki köylülerden detay
- Şehit evindeki Türk bayrağından detay
- Detaylar
HABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)
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Diyarbakır'da izinsiz açıklamaya müdahale: 27 gözaltı
DİYARBAKIR'da terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan için cezaevinde açlık grevine girenlere oturma eylemiyle destek vermek isteyenlere polis tarafından izin verilmemesi, KESK tarafından protesto edilmek istendi. Polisin uyarısına rağmen dağılmayan ve izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen gruptaki 27 kişi gözaltına alındı.
Koşuyolu Parkı'nda 2 gün önce bir araya gelen, aralarında HDP milletvekillerinin de bulunduğu grup, cezaevlerindeki açlık grevlerine destek için oturma eylemi yapmak istedi. Polisin izin vermediği eyleme katılanlar, müdahaleyle dağıtıldı. Bugün akşam saatlerinde KESK tarafından 2 gün önce düzenlenmek istenen oturma eylemine yönelik müdahale, basın açıklamasıyla protesto edilmek istendi. Akşam saatlerinde Sanat Sokağı girişinde bir araya gelen sendika üyeleri, polisin uyarısına rağmen dağılmadı. Bunun üzerine yaşanan gerginlikte polislerin müdahale ettiği gruptaki 27 kişi gözaltına alındı. Polis araçlarına bindirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.
Görüntü Dökümü
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- Toplanan sendikacılar
- Polisin gözaltına yapması
- Gözaltına alınanların araçlara bindirilmesi
- Gözaltına alınanların slogan atması
- Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Mücahit YOLCU-Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR,(DHA)
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Ayvalık'ta Boşnak kültürü tanıtıldı
BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi Küçükköy Mahallesi’nde bu yıl 4’üncüsü gerçekleştirilen Teferiç Boşnak Şenlikleri'nde Boşnak kültürü tanıtıldı.
Şenlik, Tapani(Boşnak Bandosu) eşliğinde Küçükköy Cumhuriyet Kültür Merkezi önünden Küçükköy Meydanı'na yapılan yürüyüş ile başladı. Açılış konuşmalarının ardından ünlü müzik grubu Tapani, yöresel ezgiler ile şenliğe katılanlara eğlenceli dakikalar yaşattı. İstanbul ve İzmir’den gelen Boşnak Halk Oyunları ekipleri de gösteriler sundu.
Eşsiz lezzetiyle Boşnak mutfağı yemekleri ile kadınların ürettiği el emeği ürünler, şenliğe katılanların beğenisine sunuldu. Gün boyunca Küçükköy sokaklarında yöresel müzikler çalındı. Şenliğe katılanlara küçük sürprizler yapıldı.
Balkan ülkelerinin Hıdırellez'i olarak nitelendirilen Teferiç Boşnak Şenlikleri kapsamında bu akşam Bosfor Band ve Gizem sahne alacak.
Şenliğe, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Ayvalık Belediye Başkanı DP'li Mesut Ergin, Ayvalık İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Özay Dörttepe, ADD Şube Başkanı Ahmet Üzgeç, muhtarlar, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Ayrıca Küçükköy Kent Müze binasında Saraybosna’daki katliam kınandı. Aylin Telef ve Ayşegül Çetinkalp'in fotoğraflarının yer aldığı ‘Ölüm yolunda barış için yürüyenler’ adlı sergi de açıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Şenlikten genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Kadri KAYA/AYVALIK(Balıkesir), (DHA)
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Çukurca'daki 'Foto Safari ve Doğa Sporları Festivali'ne Bakan Soylu da katıldı (2)
BAKAN SOYLU ÇUKURCA'DA OFFROAD GÖSTERİSİNDE BULUNDU
Uçakla Yüksekova ilçesine gelen Bakan Soylu ve beraberindekiler esnaf ziyareti yaptıktan sonra karayoluyla Çukurca ilçesine geçti. Festval alanına gelen Bakan Soylu’yu Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Vali yardımcıları, Çukurca Kaymakamı Temel Ayca, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu ile kurum müdürleri karşıladı.
Bakan soylu burada paint ball silahıyla bisiklet yarışması startını verdi. Daha sonra mesire alanına geçen Bakan Soylu burada konuşma yaptı. Bu festivalin Çukurca’da ikincisinin yapıldığını anımsatan Bakan Soylu, festivale bu yıl daha fazla katılımcının ilgi gösterdiğini söyledi. Bakan Soylu,"Çukurcalılar büyük bir alicenaplık örneği göstererek dışarıdan gelen misafirleri kendi evlerinde konuk ediyor. Geçe yıl bu rakam 150 kişiydi, 300’e çıktı. Kardeşliğin mesafirperverliğin, ülkemizin sınırında yaşanabilecek bütün güzelliklerin yaşandığı bir tabloya hep birlikte şahitlik ediyoruz. Önümüzdeki yıllarda bu festivalin çok daha güzel etkinliklere ev sahipliği yapmasını temenni ediyoruz. Bir taraftan özellikle dağ bisikleti kaya tırmanışı, rafting, offroad, paintbal bu etkinliklerin bir arada bulunubalecek bir festivalin içindeyiz. Bu coğrafya bizim en önemli zenginliklerimizden bir tanesidir."dedi.
Bakan Soylu, amaçlarının huzur ve kardeşlik olduğuda belirterek şöyle konuştu:
"Tek bir amacımızın olması gerekiir. Bu hikayemizi geleceği, huzur ve kardeşlik içinde bırakabilmek. Bu coğrafyanın zenginliklerini elimizden almaya çalışanlara hep birlikte müsaade etmeyelim. Bu coğrafyanın bir zenginliği daha var o da çocuklarımızdır. Onları hedefleriyle, idealleriyle buluşturabilmek bizim temel sorumluluklarımızdan biridir. Annelerin, babaların, belediye başkanlarının, doktorların, milletvekillerinin, bakanların, cumhurbaşkanlarının temel sorumluluğu budur. Hep birlikte bu sorumluluğu gerçekleştiribelme kabiliyetine sahip olmamızdır. Biz doğru olalım, doğru yolda gidelim, insanlık için herkese doğru olanı anlatmaya çalışalım. Buranın bütün güzelliklerini sadece kendi ülkemizin insanlarına değil. Buranın maden yatakları var, sınır kapıları var. Bunlardan insanları daha iyi istifade ettirebiliriz. Buranın inanç turizmi var. Tarımı, hayvancılığı var. Bunları geliştirebiliriz. Buranın çocuklarının spora yatkınlıkları var. Bunları geliştirebilirz. Bunu etrafımızdaki coğrafyaya açabilecek anlayışa sahibiz. Bunu yapabilecek bunu gerçekleştirebilecek bize bırakılan büyük bir tarihimiz var. Birbirimize sıkı kenetlenelim. Aramıza nifk sokmaya çalışanlara da fırsat vermeyelim. Bunun sonuçlarını bir kısmını görebiliyoruz. Bizden sonra gelecek nesiller çok daha güzellerini yapabileceklerdir. Parolamız, gelecek nasilleri maliyet ve ağırlık bırakan değil, güzel bir Türkiye, birlik ve beraberlik bırakalım. Birbirimizin dilini anlayan, birbirlerini kucaklayan, birbirlerinin gözlerine nefretle bakan değil, sevgiyle bakan bir Türkiye emanet etmeliyiz. Kötüye hep birlkkte karşı çıkalım. Güzelliğe hep birlikte sarılalım. Parolamız da bu olsun. Bu şifrelerle sadece kendi ülkemize değil dünyaya anlatabileceklerimizi de anlatma kabiliyetine sahip olalım. Çünkü biz büyük bir medeniyetin çocuklarıyız. Bu medeniyetle yarına adim atabiliriz. Kendi topraklarında bir ağaca hasret kalanlar, bu coğrafyayı gördüklerinde cannetle eşleştirme kailiyetine sahip olabilirler. Cennet coğrafyamızı ve güzel insanlarınızın ali cenaplığını, başkalarının hikayelerine hep birlikte ve başkalarının isteklerine kötücül insanların düşüncelerine alet edenlere fırsat vermeyelim. İnanyıorum ki Çukurca'dan bugüne kadar ne kadar doktor yetişmişse bundan sonra daha fazla doktor, öğretmen, hemşire yetişecektir. Bunu sağladık mı gelecek nesillerimizin yattığımız yerlerden dualarını alabilecek insanlar olacağız. Çok güzel bir etkinlik. Allah bizi birbirimizden, bu güzelliklerden ayırmasın."
Bakan Soylu konuşmasının ardından 2. Hudut Komutanlığı'nın altındaki bölgede özel tasarlarnmış offroad araçlarının gösterisini izledi. Burada offroad aracına binerek sürüş yapan Bakan Soylu'nun aracı çamura saplandı. Kendi imkanlarıyla aracı saplandığı yerden çıkardı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Paintball silahı ile ateş ederek bisiklet yarışmasının startını verdi
- Bakan Soylu basın açıklaması
- Rafting ve Kano gösterisi yapan sporcular
- Bakan Soylu Offroad aracına binerek dağa tırmandı
- Aracın mahsur kalması
- Genel Detay
Haber-Kamera: Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA(HAKKARİ)-DHA
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