DHA YURT BÜLTENİ-16

Gabar şehidi memleketine uğurlandı ŞIRNAK'ın Gabar Dağı bölgesinde terör örgütü PKK'lılarla girdiği çatışmada şehit olan sözleşmeli er Görkem Akkuş, düzenlenen törenle memleketi Aydın'a uğurlandı.

Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesinde düzenlenen operasyonlar sırasında teröristlerle sağlanan temasta çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Er Görkem Akkuş için 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Vali Mehmet Aktaş, 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Alper Sır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, AK Parti Belediye Başkanı Mehmet Yarka, silah arkadaşlarının katıldığı törenle, şehit Akkuş'un naaşı toprağa verilmek üzere Şerafettin Elçi Havalimanı'ndan askeri uçakla memleketi Aydın'a uğurlandı. Haber: Sekvan KÜDEN /ŞIRNAK,(DHA) Akşener: Demokrasimize vurulan darbe karşısında sessiz kalmayacağız İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, YSK’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesi kararı ile ilgili, “Üniformalı darbe günlerini bile geride bırakan bu sivil darbenin hedefi ve mağduru hangi partiye oy vermiş olursa olsun, aziz milletimizin iradesidir. Demokrasimize vurulan bu darbe karşısında sessiz kalmayacağızö dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesi kararı ile ilgili açıklamada bulundu. Partisinin Genel Merkezi’nde basın mensuplarının karşısına geçen Akşener, 6 Mayıs 2019 tarihinin Türk milletinin iradesinin çiğnendiği tarih olduğunu belirterek, "Bu tarih Türkiye’nin demokrasi geleneğinin ezildiği tarihtir ve bu tarih ülkemizin dünyaya rezil edildiği tarihtir. Demokrat Parti'nin bundan tam 72 yıl önce ilan ettiği Hürriyet misakı ile önü açılan Millet iradesi, bugün o kahramanların adını dilinden düşürmeyen muktedirler tarafından bir kez daha tıkanmıştırö diye konuştu. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Makyajsız kraliçe İzmir Barosundan YSK'ya tepki Gabar şehidi memleketine uğurlandı

‘BU SİVİL DARBENİN HEDEFİ VE MAĞDURU, AZİZ MİLLETİMİZİN İRADESİDİR’

YSK’nın kararını ‘sivil darbe’ olarak değerlendiren Akşener, "Üniformalı darbe günlerini bile geride bırakan bu sivil darbenin hedefi ve mağduru hangi partiye oy vermiş olursa olsun, aziz milletimizin iradesidir. Demokrasimize vurulan bu darbe karşısında sessiz kalmayacağız. Millet İttifakı olarak kendi parti kurullarımızda ve ittifak ortağımız ile yapacağımız istişarelerin ardından millet iradesine darbeye teşebbüs edenlere karşı atacağımız adımları aziz milletimiz ile paylaşacağızö açıklamasında bulundu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Akşener'in açıklamaları Haber-Kamera: Özgür ALTIN / ANKARA,(DHA) GEÇİLDİ Turistleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 7 yaralı AYDIN’ın Söke ilçesinde, tur minibüsü ile otomobil çarpışması sonucu, 7 kişi yaralandı. Yaralılar, hastanede tedaviye alındı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Muradiye Kavşağı'nda meydana geldi. Turistleri İzmir'den Bodrum'a taşıyan Lokman Taşkesen yönetimindeki 20 KC 884 plakalı turist taşıyan tur minibüsü ile Soner Avcı yönetimindeki 09 JP 772 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, tur otobüsünde bulunan 6 Alman turist ile otobüs sürücüsü Soner Avcı yaralandı. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine, olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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-Kaza sonrası genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: İslam KELEŞ / AYDIN,(DHA) GEÇİLDİ Caddede karşılaştığı husumetlisini bıçaklayarak, öldürdü (2)

CİNAYET ANI GÖRÜNTÜLENDİ Adapazarı'nda, Halil K.'nin Ufuk Durmaz'ı bıçaklayarak öldürmesi bir aracın kamerasına yansıdı. Olay yerinden geçen bir aracın kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde Ufuk Durmaz ve Halil K.'nin cadde ortasında kavga etmeleri görülüyor. Birkaç saniye sonra olay yerine tabancayla gelen bir kişi Ufuk Durmaz'a ateş ediyor. Can havliyle kaçan Ufuk Durmaz biraz ileride yere düşüyor. Ufuk Durmaz kavga sırasında bıçaklanması sonucu kaldırıldığı hastanede öldü. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Araç kamerası görüntüleri Haber: Aziz GÜVENER / SAKARYA,(DHA) GEÇİLECEK Şehit aileleri ve gazilere Devlet Övünç Madalyası verildi KOCAELİ Valiliği tarafından verilen iftarın ardından şehit aileleri ve gazilere Devlet Övünç Madalyası verildi.

Ramazan ayının ilk gününde Kocaeli Valiliği tarafından otelde düzenlenen iftarda, şehit aileleri ve gazilere Devlet Övünç Madalyası verildi. Kocaeli Vali Vekili Dursun Balaban, Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Erdi Demirer adına oğlu Çağan Cemal Demirer'e, Şehit Deniz Sahil Güvenlik Sözleşmeli Motor Er Alper Al adına babası Mehmet Al'a, Şehit Piyade Sözleşmeli Er İlker Ağçay adına babası Erol Ağçay'a, Gazi Topçu Er Mustafa Konuk'a ve Gazi Piyade Er Uğur Özkan'a madalyalarını verdi.

Kocaeli Vali Vekili Dursun Balaban yaptığı konuşmada, "Güzel bir günde, bir iftarda buluşmanın mutluluğunu ve huzurunu yaşıyoruz. Bir Ramazan'a dahi şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde ulaştık. Onlar bu bayrağı yaşatmak, bu ezanı okutmak için şehit oldu, gazi oldular. Onlar emanetlere en güzel şekilde sahip çıktı. Ey kıymetli şehitlerimiz, değerli gazilerimiz bu millet sizlere minnettardır. Sizin sevdikleriniz bize, yüce milletimize emanettir. Bizler bu emanete sahip çıkacağız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Programdan görüntüler

- Şehit aileleri ve gazilere madalyaların verilmesi

- Vali Vekili Dursun Balaban'ın konuşması

- Detay Haber-Kamera: Dinçer AKBİR / BAŞİSKELE(Kocaeli),(DHA) GEÇİLDİ Otomobil TIR'a çarptı, hız ibresi 200'de kaldı KOCAELİ’nin Körfez ilçesinde, TIR'a arkadan çarpan otomobilin hız ibresi 200 kilometrede takılı kalırken, sürücü yaralandı. Kaza anı başka bir araçtaki yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaza akşam saatlerinde, TEM Otoyolu Körfez geçişinde bulunan Tütünçiflik Dinlenme Tesisleri mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Ahmet Aydoğan(30) idaresindeki 03 L 2990 plakalı otomobil, önünde seyreden Rıfat İlkiz idaresindeki 06 GK 568 çekici plakalı TIR'a arkadan çarptı. Otomobil sürücüsü Ahmet Aydoğan kazayı görerek duran sürücüler tarafından araçtan çıkarıldı. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi, ağır yaralanan Ahmet Aydoğan'a ilk müdahalede bulundu. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Aydoğan tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul yönünde 1 şerit yaklaşık 1 saat boyunca trafiğe kapatıldı.

HIZ İBRESİ 200'DE TAKILDI

Kazada hurdaya dönen otomobilin hız ibresinin saatte 200 kilometrede takılı kaldığı görüldü. Otomobilin içerisinde bulunan boş alkol şişesi ise dikkat çekti. Polis ekipleri, araç üzerinde incelemelerde bulundu. ‘ARABA DEVRİLECEK GİBİ OLDU’

Kaza anını anlatan TIR sürücüsü Rıfat İlkiz otomobil çarptığında aracının devrilecek gibi olduğunu belirterek, "Sağ şeritte seyrediyordum. Hızım 70-75 civarıydı. Takograf kağıdı orada, polis arkadaşlara da vereceğim. Araba devrilecek gibi oldu. Neye uğradığımı şaşırdım. İlk başta lastik patladı sandım ama alakası yoktu. Bir anda frene basmayıp akışına bıraktım. Ne hızla geliyor, nasıl geliyor onu kestiremiyorum." dedi KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı ise başka bir araçta bulunan yolcu tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, aşırı hızlı olan otomobilin TIR'ı sağdan geçmeye çalıştığı ve bu sırada karşısına refüj çıkması sebebiyle kontrolden çıkarak önündeki TIR'a çarptığı anlar yer alıyor. Görüntünün devamında ise otomobilin içerisindeki yaralı sürücü görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaza anının görüntüsü(cep telefonu)

- Hurdaya dönen otomobilin görüntüsü

- 200'de takılı kalan hız ibresi

- Otomobildeki boş alkol şişesi

- TIR'dan görüntü

- TIR'ın dorsesinin parçalanan lastikleri

- TIR sürücüsü Rıfat İlkiz ile röp.

- Detay Haber-Kamera: Dinçer AKBİR / KÖRFEZ(Kocaeli),(DHA) GEÇİLDİ Diyarbakır'da şehit ailesine Devlet Övünç Madalyası verildi DİYARBAKIR Valiliği tarafından düzenlenen iftar programında, İstanbul'da şehit olan polis memuru Süleyman Sorkut'un ailesine Devlet Övünç Madalyası verildi.

Şehit ailelerine verilmek üzere bugün ülke genelinde düzenlenen 'Devlet Övünç Madalyası Töreni' kapsamında Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan iftar programında, 10 Şubat 2016 tarihinde Beşiktaş'taki bombalı araçla yapılan terör saldırısında şehit olan polis memuru Süleyman Sorkut'un ailesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına Vali Hasan Basri Güzeloğlu tarafından şehidin ailesine madalya verildi.

AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker, Oya Eronat'ın katıldığı iftar programda şehidin ailesine Devlet Övünç Madalyası'nı veren Vali Güzeloğlu, bu madalyayı gururla şehidin ailesine takdim ettiğini ifade ederek, "Canlarını bu vatan bayrak, millet ve devlet uğruna seve seve feda eden bütün aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad, makamları cennet olsun. Kahraman gazilerimize de milletçe minnet duygularımızı sunuyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan adına, şehidimiz Süleyman Sorkut'un değerli anne ve babasına, en büyük onuru taşıyan Devlet Övünç Madalyası'nı büyük bir onur ve gururla takdim ediyorum. Süleyman ve tüm şehitlerimizin manevi huzurunda, bu vatanın sonsuza kadar yaşayacağını, devletimizin ve milletimizin birlik ve beraberliğimizin sonsuza kadar ebediyen var olacağını ifade ediyorum. Rabbim, şehitlerimizden razı olsun. Gazilerimize sağlık versin, sonsuza kadar bayrağımızı gönderde, ezanımızı semalarda dindirmesin inşallah" dedi.