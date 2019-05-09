DHA YURT BÜLTENİ-16

Bursa'da boya fabrikasında patlama: 1'i ağır 10 yaralı Bursa'nın Nilüfer ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir boya fabrikasında meydana gelen patlamada 1'i ağır 10 kişi yaralandı. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Nilüfer ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir boya fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından boyahaneyi alevler sardı. Patlamada ağır yaralanan Murat Uğur ile diğer 9 işçi, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ve arama kurtarma ekipleri, alevlere müdahale etti. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Polis ekipleri, fabrika çevresini yaya ve araç trafiğine kapattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Görüntü Dökümü:

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-Yaralı 1 işçiden görüntü

-İşçilerden genel detaylar

-Ambulans ve itfaiye araçlarından detaylar

-Olay yerinden görüntüler Süre: 1.35 Boyut: 179 MB Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Hakkari'de hükümlüler fidan dikti Bozcaada Yerel Tatlar Festivali'ne İstanbul seçimi ertelemesi

BURSA (DHA) ============ İki arkadaş evlerinde silahla öldürülmüş olarak bulundu İZMİR'in Konak ilçesinde, iki ayrı işyerinde su dağıtımı yapan Efecan Balbay (25) ile arkadaşı Semih Erdoğan Köse (24) kaldıkları tek odalı evde, pompalı tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu. Olayda kullanılan tüfek odada bulunurken, soruşturma başlatan polis, gençlerin telefonlarını ve sosyal medya hesaplarını incelemeye aldı. Köse'nin, bir süre önce eski eşine "İntihar edeceğim" diye mesaj gönderdiği, ancak ters bir cevap aldığı belirlenirken, Balbay'ın da tanıdıklarına mesaj atarak, elindeki pompalı tüfeğe uygun fişek aradığı tespit edildi. Olay, Güzelyalı Mahallesi 34. Sokak'taki, tek odalı bir evde meydana geldi. Su satışı yapan bir iş yerinde çalışan Efecan Balbay, sabah işe gitmeyince, patronu merak etti. Telefona da cevap vermeyen Balbay'ın işyeri yakınındaki tek odalı evine giden patronu, kapıyı açıp girince korkunç manzarayla karşılaştı. İşyeri sahibi, çalışanı Efecan Balbay ile onun başka bir sucuda çalışan arkadaşı Semih Erdoğan Köse'yi, pompalı tüfekle vurulmuş halde, ölü buldu. İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Balbay ve Köse'nin yaşamını yitirdiği saptandı. Olayda kulanılan tüfek de odada bulundu. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, evde parmak izi çalışması yaptı, incelemelerde bulundu. Gençlerin cesetleri, savcının incelemelerinin ardından, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

'SEN İNTİHAR EDEMEZSİN' YANITI Polis olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında, Efecan Balbay ve Semih Erdoğan Köse'nin, telefonlarını ve sosyal medya hesaplarını incelemeye aldı. Köse'nin, bir süre önce boşandığı eşine "İntihar edeceğim" diye mesaj gönderdiği, "Edemezsin" yanıtını aldığı anlaşıldı. Ayrıca, Efecan Balbay'ın da tanıdıklarına mesaj atıp, elindeki pompalı tüfeğe uygun fişek aradığı öğrenildi. Bu bilgiler ışığında, olayın intihar olma ihtimalinin kesinlik kazandığı belirtildi. Öte yandan, gençlerin yakınları, her ikisinin de annesinin hayatta olmaması nedeniyle zaman zaman bu konuda dertleştiklerini, ikisinin de fanatik Göztepe taraftarı olan gençlerin yakın arkadaş olduklarını söyledi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Olay yerinden görüntü

- İki gencin fotoğrafı

- Ekiplerin çalışmasından görüntü

- Cenaze aracından görüntü Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, (DHA) ========================== 6 gündür kayıp kişinin cesedi, Tunca Nehri'nde bulundu EDİRNE'de 6 gün önce "İşe gidiyorum" diyerek yanına aldığı kızını okuluna bıraktıktan sonra haber alınmayan Mehmet Arslan'ın(49), cesedi Tunca Nehri'nde bulundu.

Edirne'de 50'inci Yıl İlkokulu'nda hademe olarak görev yapan Mehmet Arslan, 6 gün önce Çavuşbey Mahallesi'ndeki evinden, "İşe gidiyorum" diyerek kızını da yanına alıp okula bıraktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Eşinin akşam eve dönmemesi üzerine gidebileceği her yeri arayan 3 çocuk annesi Nihal Arslan, izine rastlayamayınca polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Polisin de yaptığı çalışmada Mehmet Arslan'ın en son Tunca Nehri kıyısında 'Kadir' adında bir kişi ile alkol aldığı belirlendi. Eşinin devlet memuru olduğunu ve yıllardır hiç işine gitmemezlik yapmadığını söyleyen Nihal Arslan, eşinin cesedi bulunmadan önce gazetecilere yaptığı açıklamada, eşinin balık tutmayı çok sevdiğini bu yüzden Tunca Nehri kıyısına gitmiş olabileceğini anlattı. Elindeki fotoğrafı ile kayıp eşini her yerde arayan Aslan, "Eşim en son bir hafta önce kızımı okuluna bırakıyor ondan sonra bu nehir kıyısına geldiğini görüyorlar bir daha eşimden haber alamadık. Eşim buraya gelip alkol alırdı. Daha sonra kendinden haber alamadık. Ben buraya her gün gelip eşimi arıyorum, ama maalesef yok. Eşimin nehre düşüp ölmesinden korkuyorum. Eşimin gidebileceği hiç bir yer yok. Geceleri uyuyamıyorum, onun bir an önce bulunmasını istiyorum" dedi.

CESEDİ NEHİRDE BULUNDU

Bu akşam saatlerinde balıkçılar Tunca Nehri'nde ceset görünce durumu yetkililere bildirdi. Olayyerine giden polis ve AFAD ekipleri cesedi bodla kıyıya çıkardı. Yapılan incelemede cesedin bir haftadır kayıp olan Mehmet Arslan'a ait olduğu belirlendi. Arslan'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Nihal Arslan'ın evinden çıkması

Tunca Nehri kıyısına gelmesi

Kayıp eşini araması

Nihal Arslan ile röp.

Eşinin fotoğrafını balıkçılara gösterip sorması

Farklı açılardan detay

Nehirden detay

Cesedin bulunması

Cesedin kıyıya çıkarılması

Detaylar Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA) ========================= Mardin'de şehit yakınlarının işten çıkarılmasına tepki MARDİN Büyükşehir Belediye Başkanı HDP'li Ahmet Türk'ün, göreve başlamasının ardından aralarında şehit yakınlarının da bulunduğu 30 kişinin işine son verilmesi tepkilere neden oldu. Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir, şehit ve gazi yakınlarının da bulunduğu 30 işçinin işten çıkarılmasını kabul etmediklerini söyledi.

31 Mart seçimlerinde Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na kazanan HDP'li Ahmet Türk, 17'si Büyükşehir Belediyesi ve 13'ü de belediyeye bağlı MARSU Genel Müdürlüğü'nde aralarında şehit yakınlarının da bulunduğu 30 personeli işten çıkardı. Temizlik, şoför, ziraat teknikeri, mimar, psikolog ve inşaat mühendisi gibi çeşitli görevlerdeki 30 işçinin arasında 20 Ekim 1991'de PKK'lı teröristlerce yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Abdulkadir Uğurlu'nun kız kardeşi Ayşe Uğurlu Şimdi, ağabeyi PKK'lı teröristler tarafından kaçırılan ve hala bulunamayan Ebru Kaya ve dayısı Kıbrıs Gazisi olan Mehmet Beşir Atakat da yer alıyor. HAK-İŞ Mardin İl Başkanı Eşref Cihan, 2'si şehit, biri gazi yakını olmak üzere 30 kişinin işine son verilmesiyle ilgili harekete geçtiklerini ifade ederek, "Siyasi tasarruf olduğunu biliyoruz. Hukuki süreçte ne gerekiyorsa yapacağız. Sendikalı olsun olmasın herkesin hakkına sahip çıkacağız. En son dün 30 kişilik liste geldi hepsi yüksekokul mezunu ve çıkış yaşandı hepsinin takipçisiyiz" dedi.

'BU HAKSIZLIĞI KABUL ETMİYORUZ' Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir de şehit ve gazi yakınlarının da bulunduğu 30 işçinin işten çıkarılmasını kabul etmediklerini söyledi. Ahmet Türk'ün başkanlığa seçilmesinin ardından yapılan ilk icraatı işçileri içten çıkarmak olduğunu belirten Kandemir, "Bu işçilerin arasında şehit ve gazi ailelerimiz de var. Bu haksızlığı kesinlikle kabul etmiyoruz ve kınıyoruz. Şehit aileleri derneği olarak bu ilk icraatı kabul etmiyoruz. İçten çıkarılan şehit ailelerimizin hakkını sonuna kadar savunacağız. Hakları için ne geriyorsa yapacağız" diye konuştu. İşten çıkarılmasına tepki gösteren şehit yakını Ayşe Uğurlu ise, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı: "Sayın Cumhurbaşkanım, şehit kardeşiyim ve çok mağdurum. Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde hizmet alımı olarak çalışmaktaydım, işlerimize son verdiler. Şimdi nerede PKK yandaşları varsa hepsini işe alacaklar. Şehit kardeşiyim diye işime son verdiler, oğluma yurt parası gönderemeyeceğim. Bu konuda ne olur yardım istiyorum."

Gazi yakını Mehmet Beşir Akatat da, kendisinin hedef alınarak işine son verildiğini belirterek, şunları söyledi: “Lösemi hastası bir oğlumun olduğunu, gazi yakını olduğumu bile bile beni işten çıkardılar. Ben onlara diz çökecek değilim. Ben doğrudur ülkemi ve devletimi seven biriyim. Bizim yerimize terör örgütü yandaşlarını alacaklarını da çok iyi biliyorum. Hukuki anlamda bu olayın peşini bırakmayacağım. Sayın İçişleri Bakanıma ve Cumhurbaşkanıma da sesleniyorum bu hakkımızı onlara bırakmayın.” Görüntü Dökümü

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- Belediyeden görüntü

- Röportajlar

- Genel ve detay görüntü Haber Kamera Nezir GÜNEŞ / MARDİN (DHA) ===================== Şanlıurfa'daki FETÖ operasyonunda 5 tutuklama ŞANLIURFA'da, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 muvazzaf askerden 5'i, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) mahrem yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturmada,11 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, 11 muvazzaf asker gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Emniyetten çıkartılan şüpheliler

- Polis eşliğinde adliyeye sevk edilen şüpheliler

- Genel ve detay görüntüler Haber:Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA-DHA) ===================== Uşak'ta koyunları için öldürülen yaşlı kadının cenazesi teslim alındı (2)

TOPRAĞA VERİLDİ Uşak'ın Sivaslı ilçesinde arazide av tüfeğiyle vurulup koyunları çalınan 3 kız ve 1 erkek çocuk sahibi Gülşen Gündüz'ün (60) cenazesi, İzmir'deki otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi. Gündüz'ün naaşı, cenaze aracıyla, Uşak'ın Sivaslı ilçesine bağlı Eldeniz Köyü'ndeki camiye getirildi. Uşak Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Çakın, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yalçın Baysal ve vatandaşlar cenazeye katıldı. Gülşen Gündüz'ün çiftçi ve besici eşi Kadir Gündüz, üzüntü yaşarken taziyeleri kabul etti. İkindide kılınan namaz sonrası Gülşen Gündüz, Eldeniz Mezarlığı'nda toprağa verildi. Öte yandan olayla ilgili ismi açıklanmayan 5'inci zanlı da gözaltına alındı. Olayla ilgili gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Köyden görüntü

- Cenazeden görüntü

- Genel ve Detay görüntü Haber- Kamera: Feyzi DAVULCU / UŞAK, (DHA) ======================= Ana şebeke borusu patladı, cadde ve iş yerlerini su bastı SİVAS'ta ana şebeke su borusunun patlaması sonucu cadde ile çok sayıda iş yeri su altında kaldı.

Atatürk Caddesi'nde saat 15.00 sıralarında ana şebeke borusunun patlaması nedeniyle aniden su fışkırmaya başladı. Borudan su fışkırdığını görenler, polis ekipleri ile Sivas Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü'ne(SİBESKİ) haber verdi. Polisler, yolun çökmesi ihtimaline karşı caddenin tek şeridini araç trafiğine kapattı. Patlayan borunun çevresinde bulunan çok sayıda iş yerini su bastı, dükkanlar da hasar oluştu. Özel bir kız öğrenci yurdunun bodrum katında bulunan yemekhane de suyla doldu. SİBESKİ ekipleri, vanayı kapatarak, suyu kesti.

Ancak caddede su birikintileri oluştu. Yolda ise hasar meydana geldi. Çevredeki fışkıran suyu cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Aynı cadde üzerinde daha öncede ana şebeke su borusu patlamış ve çok sayıda iş yerini su basmıştı. Esnaf, zararlarının giderilmesini istedi. SİBESKİ ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.