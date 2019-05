DHA YURT BÜLTENİ-16

Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti

Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, (DHA)

Öte yandan, gençlerin yakınları, her ikisinin de annesinin hayatta olmaması nedeniyle zaman zaman bu konuda dertleştiklerini, ikisinin de fanatik Göztepe taraftarı olan gençlerin yakın arkadaş olduklarını söyledi.

Edirne'de 50'inci Yıl İlkokulu'nda hademe olarak görev yapan Mehmet Arslan, 6 gün önce Çavuşbey Mahallesi'ndeki evinden, "İşe gidiyorum" diyerek kızını da yanına alıp okula bıraktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Eşinin akşam eve dönmemesi üzerine gidebileceği her yeri arayan 3 çocuk annesi Nihal Arslan, izine rastlayamayınca polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Polisin de yaptığı çalışmada Mehmet Arslan'ın en son Tunca Nehri kıyısında 'Kadir' adında bir kişi ile alkol aldığı belirlendi.

Eşinin devlet memuru olduğunu ve yıllardır hiç işine gitmemezlik yapmadığını söyleyen Nihal Arslan, eşinin cesedi bulunmadan önce gazetecilere yaptığı açıklamada, eşinin balık tutmayı çok sevdiğini bu yüzden Tunca Nehri kıyısına gitmiş olabileceğini anlattı. Elindeki fotoğrafı ile kayıp eşini her yerde arayan Aslan, "Eşim en son bir hafta önce kızımı okuluna bırakıyor ondan sonra bu nehir kıyısına geldiğini görüyorlar bir daha eşimden haber alamadık. Eşim buraya gelip alkol alırdı. Daha sonra kendinden haber alamadık. Ben buraya her gün gelip eşimi arıyorum, ama maalesef yok. Eşimin nehre düşüp ölmesinden korkuyorum. Eşimin gidebileceği hiç bir yer yok. Geceleri uyuyamıyorum, onun bir an önce bulunmasını istiyorum" dedi.