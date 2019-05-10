DHA YURT BÜLTENİ -16

Uşak'ta koyunları için öldürülen kadın cinayetinde 5 zanlı adliyede (2)
HEPSİ TUTUKLANDI
Uşak'ın Sivaslı ilçesinde, av tüfeğiyle öldürülüp, koyunları çalınan 60 yaşındaki Gülşen Gündüz cinayetiyle ilgili gözaltına alınan Yılmaz Kocamış, yakınları Bayram Kocamış, Ahmet Kocamış ve Ali Kocamış ile koyunları satın alan Ziya Doğan sevk edildiği adliyede tutuklandı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Zanlıların cezaevine götürülüşleri sırası adliyeden çıkarken
Haber- Kamera: Feyzi DAVULCU / UŞAK, (DHA)
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Uçurumdan düşen AA muhabiri aranıyor (2)
4 İLDEN ÖZEL EKİPLER ARIYOR
BAYBURT-Trabzon il sınırındaki 'dünyanın en tehlikeli yolu' seçilen Soğanlı Dağı’nda, kar nedeniyle kapalı Derebaşı virajlarında yol açma çalışmasını takip ederken üzerine çıktığı kar kütlesi ile birlikte uçurumdan düşen Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Abdülkadir Nişancı aranıyor. Bayburt'un yanı sıra Trabzon ve Rize'den gelen AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri kayıp gazeteciyi arıyor. Erzurum'dan askeri helikopterle gelen JAK ekibi ve arama ve iz takip köpekleri de bölgeye ulaştı.
Bu arada Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan ve Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci olay yerine giderek arama çalışmalarını takip ediyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Helikopter inişi
Ekiplerin gelişi
Detaylar
Haber-Kamera: Selçuk BAŞAR-Uğur AYDIN BAYBURT DHA
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Suni kar yapma göletine giren kuzenler Furkan ve Recep boğuldu
ERZURUM'daki, Türkiye ve Avrupa'nın en yüksek Kayakla Atlama Kuleleri için suni kar yapmakta kullanılan gölete giren amca çocukları Furkan Karagöl (12) ve Recep Karagöl (13), boğularak can verdi. Çocukların cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Olay, 2011 yılında Dünya Üniversiteler Kış Oyunları için yaptırılan Kayakla Atlama Kuleleri'nin yan kısmındaki gölette, bugün öğlen saatlerinde meydana geldi. Tesislerde görevli güvenlik personeli devriye gezerken, kayakla atlama kuleleri için suni kar yapmakta kullanılan göletin yüzeyinde bir çocuk cesediyle karşılaştı. Güvenlik görevlisi, durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine 112, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Tel örgüleri kırarak gölete girdiği belirlenen hareketsiz haldeki çocuk itfaiye ekipleri tarafından sudan çıkarıldı. 112 ekipleri tarafından kalp masajı yapılan çocuk hayata döndürülemedi. Göletin kıyısında iki çocuğa ait kıyafet olduğunun fark edilmesi üzerine AFAD'a bağlı su altı ve su üstü arama ekipleri, gölette arama yaptı. Ekipler, yaklaşık 10 dakika süren arama çalışmaları sonucu ikinci çocuğun da cansız bedenini sudan çıkardı.
'Havuza girmek yasaktır' yazısına rağmen gölete giren çocukların, ortaokul öğrencisi amca olan çocukları Furkan ve Recep Karagöl oldukları tespit edildi.
Olay yerine gelen Recep Karagöl'ün babası Metin Karagöl oğlunun ve yeğeninin cesedini teşhis etti. Acılı baba gözyaşlarına boğuldu. Çocukların cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-İtfaiye ekibinin botla suya girmesi
-Ambulansın görüntüsü
-Botun itfaiye ekibi tarafından gölete getirilmesi
-Botun suya indirilmesi
-Göletin görüntüsü
-Çocukların elbisesinin görüntüleri
-İtfaiye dalgıçlarının botla suya açılması
-İki dalgıcın suda arama yapması
-Cesedin bulunduğu bölgeye dalgıçların dalması
-Dalgıçların çocuğun cesedini çıkarmaları
-Cesedin bota alınması
-Botla cesedin göletin dışına taşınması
-Havuza girmek yasaktır yazısı
-Babanın ambulansta çocuğunu teşhis etmesi
-Çocuğun cesedinin ambulansa taşınması
-Polislerin babayla konuşmaları
-Babanın cep telefonuyla konuşması
-Atlama kulelerinin görüntüsü
-Babanın ağıtlar yakması ağlaması
-Cenazeleri alan ambulansların olay yerinden ayrılması
Haber: Turgay İPEK - Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM, (DHA)
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Zonguldak'ta sahil atıklardan temizleniyor
ZONGULDAK,(DHA)- ZONGULDAK’ın Kozlu ilçesinde, yaz aylarında vatandaşların denize girdiği ve balık tuttuğu 1 kilometrelik sahilde bulunan tıbbi atıkların da bulunduğu atıklar temizlenmeye başlandı.
Kent merkezine yaklaşık 6 kilometre uzaklıktaki Kozlu Sahili’nde halkın tepkisini çeken atıklar için Zonguldak Valiliği ve Zonguldak Belediyesi harekete geçti. Yaz aylarında ailelerin denize girerek serinlediği, yürüyüş ve piknik alanlarıyla halkın yoğun olarak kullandığı sahilde bulunan plastik atıklar, şişe, sünger, kullanılmış şırınga, iğne, kan tüpleri, serum ve ilaç şişeleri, iş makineleri ve temizlik personelleri tarafından temizlenmeye başlandı. Toplanan çöpler kamyonlarla çöp döküm alanlarına taşındı. Sahil temizlenene kadar çalışmanın devam edeceği öğrenildi.
Sahilde oltayla balık tutan Hayati Özdemir, "Dün buraya geldiğimde dehşet bir görüntü vardı. Bugün biraz daha göze hoş görünüyor. Sahil bizim sahilimize ne kadar temiz olursa o kadar çok insanımız gelir. Herkes işini güzel yapsa bu çöp bu sahile dökülmez, insanımız da sıkıntı yaşamaz. Başımızdaki yetkililerden ricamız herkesin işine sahip çıkmasıdır. Biraz daha duyarlı olmaları ve insan sağlığına önem göstermeleridir. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Daha da temizlenmeye devam ediyor. Ne kadar temiz olursa bizim için o kadar güzel olur." dedi.
Görüntü Dökümü
-Sahildeki tıbbı atıklardan detaylar
-Çöplerden detaylar
-Balık tutan vatandaşlarla röportaj
-Temizlik çalışmalarından detaylar
-Drone görüntüsü
Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,(DHA)
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Cep telefonu yerine bir şişe su ve cinsel gücü artırıcı ilaç çıktı
KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde yaşayan Kemal Demiroğlu (33), kargo paketinden kayınvalidesine almayı planladığı son model cep telefonu yerine bir şişe su ve cinsel gücü artırıcı ilaç çıkınca dolandırıldığını anladı.
Gölcük’te bir çay ocağında çalışan Kemal Demiroğlu'nu cep telefonundan arayan kişiler, ellerinde bulunan son model cep telefonunu 99 TL’ye satışa çıkardıklarını söyledi. Kemal Demiroğlu görüşmenin ardından ürünü sipariş verdi. Demiroğlu, telefonuna gelen ‘Firmamızdan sipariş vermiş olduğunuz cep telefonunuz ve bitkisel setiniz adresinize ulaşmıştır. Teslim alabilirsiniz’ yazılı mesaj üzerine kargo firmasına gitti. Kayınvalidesine Anneler Günü hediyesi olarak vermeyi planladığı cep telefonunu almak için kargo şubesinde 100 lira ücreti ödeyen Kemal Demiroğlu, kutunun içinden pet şişe içerisinde su ve cinsel günü artırıcı ilaç çıkınca dolandırıldığını anladı.
Yaşadığı olaydan dolayı hem ailesine hem de arkadaşlarına karşı rezil olduğunu söyleyen Demiroğlu, "Telefonuma bir mesaj geldi, 'Firmamızdan sipariş vermiş olduğunuz cep telefonunuz ve bitkisel setiniz adresinize ulaşmıştır. Teslim alabilirsiniz’ diye, kargoya gittim paramı ödedim telefon yerine su çıktı. Kayınvalideme Anneler Günü hediyesi olarak telefon siparişi verdim, içinden su çıktı. Herkese güvenmedikleri hiçbir yerden sipariş vermemelerini tavsiye ediyorum. Bunlara güvenmeyin, bunlar sahtekar ve dolandırıcı. Ben bu oyuna düştüm kimse düşmesin. Hem aileme rezil oldum hem de arkadaşlarıma rezil oldum. Ben bu olayı asla kabul etmiyorum, hakkımı arayacağım bütün kanuni yollara başvurarak şikayetçi olacağım" dedi.
Görüntü Dökümü
-Kemal Demiroğlu'nun aldığı kutunun içinden çıkan su ve ilaç
-Kemal Demiroğlu'nun cep telefonuna gelen mesaj
-Kemal Demiroğlu ile röportaj
-Detaylar
HABER: Alişan KOYUNCU/KAMERA: Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli), (DHA)
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Okullardan para ve bilgisayar çalan hırsız yakalandı
SAKARYA ve Bilecik'te bulunan 6 okuldan bilgisayar ile para çalan H.D., jandarma operasyonuyla yakalandı.
Pamukova İlçe Jandarma Komutanlığı'nca 25 Şubat ile 4 Mayıs günleri arasında Sakarya ve Bilecik'teki 6 okula girerek, toplam 16 bin 300 TL ve 3 laptop çalan hırsızın yakalanması için araştırma başlatıldı. Jandarmanın operasyonuyla hırsızlık yaptığı belirlenen H.D., yakalanarak, gözaltına alındı. H.D.'nin gösterdiği yerde bulunan laptoplar ise okullara gönderildi. 15 ayrı suçtan aranan H.D., jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Adliyeye sevk edilmesi
Okuldan görüntü
HABER-KAMERA: İsmail ÇETİNTAŞ/SAKARYA, (DHA)
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Mudanya'da sağanak yağış etkili oldu
Bursa'nın Mudanya ilçesinde birkaç gündür devam eden rüzgârlı ve soğuk hava yerini gök gürültülü sağanak yağışlara bıraktı.
Mudanya'da gök gürültülü sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. İlçede birkaç gündür devam eden soğuk ve rüzgârlı hava yerini sağanak yağışlara bıraktı. Trilye, Kumaka ve Güzelyalı mahallelerinde gök gürültülü sağanak yağış etkisini gösterdi. Şiddetli yağan yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar yağmur sularıyla sırılsıklam oldu.
Görüntü dökümü;
-Yağıştan detaylar
Süre: 1.25 dakika, Boyut: 187 MB
Haber-Kamera: Merve KIZILKAYA/MUDANYA,(Bursa),(DHA)
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