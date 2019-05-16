DHA YURT BÜLTENİ -16

Araç menfez boşluğuna uçtu: 2 ölü, 3 yaralı ESKİŞEHİR’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, yol kenarındaki menfez boşluğuna uçtu. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Kaza, Kütahya-Eskişehir karayolunda meydana geldi. Aydın’daki ardından Eskişehir’e dönmek için yola çıkan Özkan Benli (56) kullandığı 26 PE 059 plakalı hafif ticari araçla, kent merkezine 20 kilometre kala, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki menfez boşluğuna uçtu. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen Jandarma ve trafik ekiplerince yapılan incelemede araçta bulunan Bedriye Mermer ile Nebi Arda olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Özkan Benli, araçtaki diğer yolcular Aysel Arda ile Emine Benli ise ağır yaralandı. İhbar üzerine gelen ambulansla yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Savcılık incelemesinin ardından hayatını kaybeden Bedriye Mermer ile Nebi Arda ise hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Görüntü Dökümü:

-Kaza yapan araç

-Düştüğü menfez boşluğu

-Araçtan detaylar

-Ölen ve başındaki yakınları

-Karayolu ve ekipler

-Cenaze aracı

-Genel görüntüler

Haber-Kamera Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,(DHA)- =========== Minibüs sürücüsü, ücret ödemediğini iddia ettiği öğrencilerle kavga etti ADAPAZARI Meslek Yüksekokulu'nda öğrenim gören öğrencinin 2 TL’lik ücreti ödemediğini iddia eden minibüs sürücüsü, öğrenci ile tartıştı. Yaşanan tartışma kavgaya dönünce şoför ve öğrenciler tekme tokat kavga etti. Adapazarı Camili Mahallesinde bulunan Adapazarı Meslek Yüksekokulu'nda öğrenim gören iki öğrenci okula gitmek için bindikleri dolmuşta şoför Muhammet Akduman ile 2 TL ücret konusunda tartıştı. Şoför ile ücret ödemediğini iddia ettiği üniversite öğrencisi arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Şoför ve öğrenciler tekme tokat kavga etti. Kavganın ardından minibüs sürücüsü ile 2 üniversite öğrencisi darp edildikleri gerekçesi ile birbirlerinden şikayetçi oldu. Minibüs şoförü Muhammed Akduman, "Arkadaşları aldım. Bir tanesini arkadan sıyrılırken gördüm. Ücret vermediğini gördüm. Çıkarken de anonsumu yaptım. 'Arkadaşlar bakın bir erkek arkadaşımız ücretini vermedi. Bak göndersin ya da aşağı inerken o arkadaşa laf söylemeyeyim’ dedim. Meslek yüksekokulu durağına gittim, inerken arkadaşa dedim ki 'Arkadaşım sen ücretini vermedin', 'verdim' dedi. 'Ben bir durağı arayım' dedim, kendisi bana 'Sen kimsin de durağı arıyorsun' diyerek başladı bağırmaya. İlk etapta 3 kişiydiler. Ondan sonra aşağıya indiğimde 10-15 kişi çok rahat vardı. Onlar bana vurunca bende kendimi doğal olarak savunmaya aldım." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Şoför röportaj

Güvenlik kamerası

Detaylar HABER-KAMERA: Aziz GÜVENER/SAKARYA, (DHA) ============================= Baraj kapağı açıldı; suda mahsur kaldı DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde, Batman Barajı'nın kapaklarının açılmasıyla su seviyesi yükselince Aziz Nakçi (22), çayda mahsur kaldı. Nakçi, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Olay, öğle saatlerinde Batman Çayı'nda meydana geldi. Serinlemek için çaya giren Azik Nakçi, Batman Barajı'nın kapakları açılması sonucu su seviyesi yükselmesiyle mahsur kaldı. Çayın ortasındaki adacıkta Nazik'in mahsur kaldığını gören çevredekiler olayı AFAD ve UMKE ekiplerine bildirerek, kurtarma çalışması başlattı. Bir kişi küçük sandala binerek, Nazik'i mahsur kaldığı suda kurtarıp, karaya ulaştırdı. Görüntü Dökümü

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- Mahsur kalan kişinin cep telefonuyla çekilmiş görüntüleri Haber: Emrah KIZIL/DİYARBAKIR,(DHA) Kamera: DİYARBAKIR,(DHA) ============= Malatya'da cami çatısında yangın Malatya'daki İbrahim Perk Camisi'nin çatısında öğle namazı kılındığı sırada yangın çıktı. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürülürken, cemaat namazlarını bitirdikten sonra camiden çıktı.

Halfettin Mahallesi'ndeki İbrahim Perk Camisi'nde, öğle namazının kılındığı sırada caminin çatısından dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, camideki cemaat ise namaz kılmaya devam etti. İtfaiyenin müdahalesi ile söndürülen yangında yaralanan olmazken, cemaat namazın ardından camiden çıktı.

Ekipler, hasara neden olan yangının çıkış nedenini araştırıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yerinden görüntü

- Telefonla yanıgını çeken kişinin konuşması

- İtfaiye ekiplerinin gelmesi

- Namaz kılanların çıkması

- Camiden detaylar

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA =============================== İngiltere güzeli Alisha Cowie Türkiye'nin tanıtım yüzü olacak İNGİLTERE'de 2018 yılı güzeli olan ve halen bu unvanı elinde bulunduran Alisha Cowie, çekimleri Muğla'nın Ortaca, Dalaman, Köyceğiz, Fethiye, Marmaris ve Ula ilçelerinde yapılacak tanıtım fiminin yüzü olacak. Cowie, 3 gün sürecek çekimlende Ortaca ilçesi Dalyan Mahalesi'nde ilk olarak kamera karşısına geçti, Köyceğiz Sultaniye Kaplıcaları'nda şifaları sulara girip, çamur banyosu yaptı. İngiltere'de 2018 yılında düzenlenen güzellik yarışmasında Newcastle'ı temsilen birinci seçilen 19 yaşındaki Alisha Cowie, tanıtım projesi kapsamında Muğla'ya geldi. Cowie'nin Muğla'nın Ortaca, Dalaman, Köyceğiz, Fethiye, Marmaris ilçeleri ile Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi'nde yapılacak turizm tanıtım filmleri çekiminin tanıtım yüzü olacağı belirtildi. 3 gün sürecek çekimlerin ilki Ortaca'nın dünyaca ünlü turistik Dalyan Mahallesi'nde gerçekleşti. Cowie, Dalyan Kaunos Kaya Mezarları önünde gazetecilere poz verdi. Cowie, buradaki bir kafeteryada gördüğü anaokulu çocuklarını kırmayıp, birlikte fotoğraf çektirdi.

Daha sonra çekimleri yapan organizasyon şirketi yöneticileri ile Köyceğiz'e geçen ünlü manken Cowie, Sultaniye Kaplıcaları'nda şifalı sulara ve çamur havuzuna girdi. Cowie'in buradan Dalyan İztuzu Plajı'nda yumurtalarını bırakan caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının neslinin korunması için uzun yıllardır mücadele veren İngiliz asıllı Türk vatandaşı June Haimoff'u ziyaret edip, tedavisi yapılan bir caretta carettanın suya bırakılmasına eşlik edeceği öğrenildi. Türkiye 9 yıl önce de geldiğini belirten ünlü manken Cowie, "O dönemden aklımda çok fazla bir şey kalmadı. Türkiye'ye çok güzel bir yermiş, haydran kaldım. Hayatımda ilk kez burada nar suyu içip, mavi yengeç yedim. Her ikisi de çok lezetliydi" dedi. Bu bölgenin tanıtım için Türkiye'ye geldiğini belirten Cowie, "Bu organizasyona İngiltere'de yürütülen bir projenin parçası olarak katılmam için davet aldım. Benim için memnuniyet ve heyecan verici oldu. Beni davet ettikleri için herkese teşekkür ediyorum. Bu bölgenin neden popüler olduğunu şimdi daha iyi anlayabiliyorum. Çünkü çok mistik güzelliklere sahip, buraya gelen İngilizlerin de neden geldiğini buraları görünce anladım. Gelmeyenlere mesajım, mutlaka buralara gelip görmeleri olacak" diye konuştu.