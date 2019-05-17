DHA YURT BÜLTENİ-16

Koruma kararı aldırdığı eski sevgilisi kapıya gelince bıçaklayarak öldürdü DENİZLİ'de, güzellik uzmanı Gülistan K. (38), 3 ay önce ayrıldığı ve kendisini tehdit ettiği için öldürülme korkusuyla şikayetçi olup, koruma kararı aldırdığı erkek arkadaşı Aydın Ergül'ü (35) evinin önünde çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdü. Olay, saat 09.00 sıralarında, Değirmenönü Mahallesi'nde meydana geldi. Güzellik merkezinde çalışan, daha önce eşinden boşanan 3 çocuk annesi Gülistan K., 3 ay önce ayrıldığı erkek arkadaşı Aydın Ergül'ün peşini bırakmadığını ve sürekli tehdit ettiğini belirterek, polise şikayette bulundu. Koruma kararı aldıran Gülistan K., bu sabah iş yerine gitmek için evden çıktığında apartmanın önünde Aydın Ergül ile karşılaştı. Gülistan K., yaşanan tartışmanın ardından Ergül'ü göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ergül, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Gülistan K. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Gülistan K.'nin dün gece, eve zorla girmeye çalıştığı gerekçesiyle Aydın Ergül'ü polise şikayet ettiği, polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle Ergül'ün kaçtığı öğrenildi. Ergül'ün, daha önce de evinin önüne gittiği Gülistan K.'yi bıçakla yaraladığı iddia edilirken, polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. YEREL TV'YE YAŞADIKLARINI ANLATMIŞ Denizli'de, 3 ay önce ayrıldığı erkek arkadaşı Aydın Ergül'ü (35) bıçaklayarak öldüren Gülistan K.'nin (38), cinayetten 1 gün önce, kentteki yerel televizyon kanalı DRT'ye konuşarak, yaşadıklarını anlattığı ortaya çıktı. 16 yaşında evlendirildiğini ve sonrasında boşanma sürecinin oldukça zor geçtiğini belirten Gülistan K., boşandıktan sonra ise ailesinin yaptığı baskılardan ve töre cinayetinden korkup kaçarak, Denizli'ye geldiğini söyledi. Aydın Ergül'le 4 yıl önce tanıştığını, Ergül'ün 1 yıl önce uyuşturucu kullanmaya başladığını, sonrasında şiddet gördüğünü öne süren Gülistan K., ayrılmak isteyince işlerin daha da zorlaştığını ifade etti. Ergül'ü başkalarıyla ilişki yaşadığını, bunu öğrendiğini anlayınca da kendisini 3 kez bıçaklayıp öylece bıraktığını anlattı. Bu yaşananlar sonrası polise şikayete gittiğini söyleyen Gülistan K., bunun üzerine Ergül'ün kendisini tehdit etmeye başladığını belirtti.

'BUNLAR BENİM SON ÇIĞLIKLARIM, SON DİRENİŞLERİM' Polis merkezleri ile savcılıkta 15'e yakın şikayeti bulunduğunu belirten Gülistan K., "Sonuç olarak gördüm ki artık bunlar benim son çığlıklarım, son direnişlerim. Sürekli her gördüğü yerde darp ediyor, evime zorla girmeye kalkıyor. En son evime zorla girdiğinde ben kendisiyle yine bir ölüm kalım savaşı verdim. İmdadıma komşularım yetişti. Bu kişinin bu kadar rahat olmasının sebebi ise ifadesinin alınıp tekrar serbest bırakılması oldu. 'Nasıl olsa bana bir şey yapılmıyor' diye! Ben bir şey yapılmadığını düşünmüyorum. En sonunda bir şey yapılacak inanıyorum. Sadece çok geç olmadan bir şey yapılsın istiyorum. Geçen her bir dakika benim aleyhime işliyor" diye konuştu. Birçok kurumdan destek istediğini söyleyen Gülistan K., devletin arkasında durduğunu hissetmek istediğini de açıklamalarına ekledi. Umutlarının tükendiğini vurgulayan Gülistan K., yaptığı açıklamanın sonunda, "Sadece adaletin bir an önce yerini bulmasını istiyorum. Korunmam var. Ben o korunmanın büyük bir şey olduğunu sanıyordum ama değilmiş" dedi.

Öte yandan, olay sonrası gözaltına alınan Gülistan K., emniyetteki işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edildi. GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) ==================== KAYIP GAZETECİYE 8 GÜNDÜR ULAŞILAMADI Trabzon il sınırında yürütülen yol açma çalışmalarını takip ederken üzerine çıktığı kar kütlesi ile birlikte uçurumdan düşen Anadolu Ajansı (AA) Muhabiri Abdülkadir Nişancı'yı arama çalışmalarından 8'inci gününde de sonuç alınamadı.

Bayburt- Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'nda 10 Mayıs'taki yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı virajlarında bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma düşen AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmaları devam ediyor. AFAD, AKUT ve UMKE ekiplerinin yanı sıra Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri ile Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) su altı arama kurtarma ve dağ arama kurtarma timleri de Nişancı'nın düştüğü alanda arama çalışmalarını bugün de sürdürdü. Ancak çalışmalardan bir sonuç elde edilemedi.

Bu arada, Nişancı'nın bulunması için yürütülen arama tarama çalışmalarında her ihtimal gözden geçirilirken, olayın gerçekleştiği bölgenin 1 kilometre gerisinde daha önce oluşturulan bente ilave bir bent daha yapılması yönünde çalışmaların süreceği belirtildi.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE BAYBURT, (DHA)- BAYBURT- ========================================================== Karabük'te FETÖ operasyonunda 3 şüpheli adliyede KARABÜK'te, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2’si muvazzaf asker 3 kişi adliyeye sevk edildi. Karabük Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ soruşturması kapsamında ankesörlü telefon hatlarından 'ardışık arama' yöntemiyle arananları belirleyerek, operasyon düzenledi. Karabük merkezli Ankara, İstanbul ve Erzincan’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda muvazzaf askerler G.K. ve N.M. ile askeri okuldan daha önce ilişiği kesilen E.Y. gözaltına alındı. Karabük Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Şüpheliler adliyeye çıkartılırken

-Adliyeden detay Süre:(01.12) Boyutu:(134 MB.)

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)

=============================== TATVAN'DA ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ, ATIK MALZEMELERLE ÜNLÜ TABLOLARA DÖNÜŞTÜ BİTLİS'te Van Gölü Ortaokulu'nun Görsel Sanatlar Öğretmeni Sevda Eren, öğrencileriyle birlikte sıra dışı bir çalışma yaptı. Okuldaki atık malzemelerden oluşturdukları tablolara canlı model olan öğrenciler ünlü ressamların eserlerini canlandırdı. Etkinlik sosyal medyada büyük ilgi gördü. Tatvan ilçesinin Karşıyaka Mahallesi'ndeki Van Gölü Ortaokulu'nda Görsel Sanatlar Öğretmeni olan Sevda Eren okulun öğrencileriyle birlikte yıl son resim sergisi hazırladı. Sergide, öğretmen Sevda Eren ve öğrencilerin yıl boyunca yaptıkları çalışmalar sergilenirken, çocuklar canlı model olarak ünlü ressamların tablolarını canlandırdı. Okuldaki atık malzemelerden oluşturdukları tablolara canlı model olan öğrenciler resimlerdeki figürlerle aynı giyim ve makyajı yaptı. Van Gogh, İncili Kız, Mona Lisa gibi ünlü tabloları canlı olarak sergileyen öğrencilerin bu etkinliği cep telefonu kamerasıyla kaydedilip sosyal medyada paylaşılınca, büyük ilgi gördü.

BİZİM NAİFLİĞİMİZ KAZANDI Bu kadar ilgiyi beklemediklerini belirten Görsel Sanatlar Öğretmeni Sevda Eren, birçok üniversitede böyle sergiler olduğunu, ancak buradaki farkın atıl malzemelerden ve imkansızlıklardan oluştuğunu söyledi. Eren, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Geri dönüşüm kapsamında birçok projemiz vardı. Kullanılmayan sıra ve tahtalar üzerine yapılan 500'e yakın çalışmamız var. Öğrencilerimizin kendi imkanlarıyla hazırladığı, arka fonlarını da kendilerinin boyadığı bu tarz çalışmalarımız var. Bu tarz çalışmalar daha önce yapıldı ama bence bizim naifliğimiz kazandı. Öğrencilerimizin kendi imkanlarıyla hazırlamaları, kendi aramızda kıyafet konusunda paylaşımda bulunarak güzel bir iş çıkarmaya çalıştık. Açıkçası bu kadar büyük ilgi göreceği aklımızın ucundan geçmemişti. Tatvan'daki çocuklarımızın sesi olmak bizim için gurur verici. Bunu Türk halkı hissetti ve beğendi diye düşünüyorum. Şu an burada bulanan masa ve sandalyeler üzeri tahriş olmuş, kullanılmayacak durumda, bodrum katında olan malzemelerdi. Okul müdürümüzden rica ettiğimde kendisi bize bu imkanı sağladı. Boya konusunda birçok okulda bize yardımcı oldu. Akrilik konusunda öğretmen arkadaşlarım sonuna kadar bize yardımcı oldu ve sonunda görmüş olduğunuz şeyler ortaya çıktı. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum."

BİTLİS ADINA GURURLUYUZ Okul Müdürü Şahin Ballıkaya ise, "Van Gölü kıyısında şirin ve küçük bir okula sahibiz. Kıt kanaat çalışmalarla biz bu çalışmalara imza attık. Okulumuzda uygun bir yer aramaya başladık. Okulumuzda bulduğumuz uygun alanda sanat atölyemizin temellerini attık. Okulumuzda bulunan atık sıra ve masalarımızla beraber öğretmenlerimizin de desteğiyle atölyemizi kurduk. İl ve ilçe milli eğitim müdürlerimizin destekleriyle atölyemizi modern hale getirdik. Yılsonunda bir yıl boyunca yaptığımız çalışmaları sergilemek adına bir organizasyon düzenledik. Emeklerimizle kurduğumuz atölyemizin bu organizasyon için en güzel yer olacağına inandık. Birbirinden güzel çalışmalarımızı sergilerken, Sevda öğretmenimiz öğrencileriyle beraber böyle bir çalışmaya imza attı. Bu çalışmanın ülkemizin ve uluslararası medyada yer alması bizi onurlandırdı. Öğrencilerimiz Tatvan Van Gölü Ortaokulu adına, Bitlis adına onurlu ve gururluyuz" dedi. Görüntü Dökümü

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-Okulun tabelasından detay

-Okulun bahçesindeki öğrencilerden görüntü

-Okulun Salonundan detaylar

-Sanat Atölyesinden detay

-Öğrencilerin yaptıkları tablolar ve eserlerden detaylar

-Öğrencilerden detaylar

-Görsel Sanatlar Öğretmeni Sevda Eren ile röportaj

-Okul Müdürü Şahin Ballıkya ile röportaj

-Özel ve genel detaylar

Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/BİTLİS (DHA) ================== Kazdağları için 5 milyon dolarlık fon çalıştayı Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Kazdağları için Küresel Çevre Fonu’ndan (GEF) 5 milyon dolar destek sağlanması için hazırlanan, Kazdağları Biyoçeşitliliğin Korunması ve Sürdürülebilir Orman Yönetimi Projesi’nin çalıştayı gerçekleştirildi. Balıkesir ve Çanakkale sınırlarında yer alan Kazdağları’nda, ‘Kazdağları Biyoçeşitliliğin Korunması ve Sürdürülebilir Orman Yönetimi Projesi’nin tamamlanması amacıyla çalıştay gerçekleştirildi. Proje tanıtım toplantısı ve ekip çalışmalarının ardından Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık, ‘Kazdağları Biyoçeşitliliğin Korunması ve Sürdürülebilir Orman Yönetimi Projesi’nin, küresel çevre fonundan desteklendiğini belirterek, "Projemizin revize edilmesi ve tekrar bir ortak paydaşlarımızla birlikte gözden geçiriyoruz. Kazdağları flora ve fauna açısından, tabiat varlıklarımız açısından çok önemli bir alan. Bu nedenle biyoçeşitliliği de içinde barındırıyor. Bu çeşitliliğin korunması oldukça önemli ama bu bölgede yaşayan orman köylülerinin gelir getirici faaliyetlerle tanıştırılması da proje içerisinde yer alıyor" dedi.

Orman Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik ise projenin Küresel Çevre Fonu (GEF) 7. döneminde ele alındığını ve bu dönemde tamamlanmasını beklediklerini ifade ederek, “Bu çalıştayın amacı projenin, proje uygulama alanından sorumlu yerel birimlerimiz ile bölgedeki kamu ve sivil toplum örgütlerinin tanıtılması, uygulayıcıların, alan kullanıcılarının, akademisyenlerimizin görüş ve önerilerinin alınmasıyla başlamak. Bu toplantıda alınan görüş ve öneriler doğrultusunda proje dokümanını nihai hale getirerek, FAO tarafından, GEF sekretaryasına sunulacaktır. FAO’nun gayreti ile GEF onaylı projemiz yürürlüğe girecektir" diye konuştu. Konuşmaların ardından çalıştay, Kazdağları’nda teknik inceleme gezisiyle devam etti. Teknik inceleme gezisine, FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık, Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma Genel Müdürlüğü ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) temsilcileri katıldı. 'KAZDAĞLARI DÜNYA İÇİN ÖNEMLİ' Teknik inceleme gezisinde, ‘Kazdağları Biyoçeşitliliğin Korunması ve Sürdürülebilir Orman Yönetimi Projesi’ hakkında bilgi veren FAO Proje Koordinatörü Dr. Nihan Yenilmez Arpa, Kazdağları’nın sadece bölge için değil, Türkiye için de dünya için de doğal kaynak ve kültürel değerler açısında kritik öneme sahip olduğunu belirtti. Arpa, şunları söyledi:

"Küresel öneme sahip bu alanın korunması, sürdürülebilir yönetimi ve bu değerlerin gelecek nesillere aktarılabilmesi amacıyla sürdürülebilir doğal kaynak projesi yapmaya karar verdik. FAO’nun temel prensiplerinden olan gıda güvenliği, yoksulluk ve açlık Kazdağları genetik kaynakları açısından çok kıymetli bir alan. Biz bu gen kaynaklarımızı en iyi şekilde koruyabilir ve sahiplenebilirsek, bu da küresel düzeydeki sorunların azaltılmasına bir nebze katkı sağlayacaktır. Kazdağları sadece oksijen demek değil. Kazdağları sadece 30’un üzerinde endemik bitki ve flora açısından önemli demek değil. Kazdağları bir bütün olarak Troya’sından, Sarıkız tepesine kadar doğası ve kültürü ile bir bütün. Bu bütünü ele alırken, sağlıklı veriyi elde edip, sağlıklı taraflara sunabilmeliyiz ki alan üzerine olabilecek tehditleri azaltabilelim. Bütün bu paydaşlarla birlikte projeyi nasıl şekillendirebilir ve Kazdağları için Küresel Çevre Fonu’ndan 5 milyon dolarlık bir fonu nasıl alabiliriz, bunun dokümanını tamamlamaya çalışıyoruz."