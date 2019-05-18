DHA YURT BÜLTENİ - 16

TBMM Başkanı Şentop: Türkiye karanlık dönemi geride bıraktı TBMM Başkanı Mustafa Şentop, günümüzde kadınlar ve kızların eğitim ile inanç arasında tercihe zorlandıkları baskıcı anlayışla muhatap olmadıklarını belirterek, "Türkiye, demokratik hamleler ve özgürlükçü politikalar sayesinde bu karanlık dönemi geride bıraktı. Artık başörtülü öğrencilerimiz yüksek eğitim alabilmekte, eğitimli kızlarımız ve kadınlarımız kamu da dahil bir çok alanda istihdam imkanı bulabilmektedir" dedi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ'da Kadın ve Demokrasi Vakfı'nın (KADEM) düzenlediği iftar yemeğine katıldı. AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri Mustafa Yel, Çiğdem Koncagül, Vali Aziz Yıldırım'ın da katıldığı iftar programında konuşan Şentop, KADEM'in yaptığı çalışmalara değinerek ailenin önemine vurgu yaptı. Şentop, şöyle konuştu: "Fert olarak bizler, hem bir zaman diliminin, hem bir inancın, hem bir kültürün, hem de bir ülkenin ve milletin mensuplarıyız. Geleneksel ilişki biçimlerinin ve kadim inançların hakim olduğu çağlarda insanın hayatı nispeten daha kolay ve daha tekdüzeydi. Fakat mensubu olduğumuz modern çağda fertlerin hayatı zor, yön bulmayı zorlaştıracak kadar karmaşık ve düşünmeye fırsat bulamayacağımız ölçüde hızlı. Modern çağ insanı, hızlı olma mecburiyeti ile acımasız rekabete dayalı hayat arasında büyük bir bunalımı yaşamakta. Bu durum, geleneksel değerlerin yerle bir olması ve toplumların alışılmış dengelerinin bozulması sonucunu doğuruyor. Bunun adı, karmaşadır, kaostur. Toplumlar, alışılmamış bu karmaşaya muhatapken aslında en büyük darbeyi geleneksel kurumlar yiyor. Bu kurumların başında da aile gelmekte. Bütün toplumlarda, hususen de bizde ailenin mayası kadındır. Bu yüzden, modern dönemlerin karmaşık durumunu tasvir ederken asıl darbeyi kadının yediğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Tam da bu noktada, modern çağda kadın olmak bir mesele olarak ortaya çıkıyor. Bu durum, kültürel bütün ayrımların ortadan kalkmaya başladığı küresel süreçte daha da barizdir. Ve bu mesele, sadece bizim için değil, bütün dünya toplumları için geçerlidir."

'KADIN VE ERKEK TOPLUMU SIHHATLİ TUTMANIN BÖLÜNMEZ UNSURU' Kadının hayattaki ve toplumdaki konumu geçmişten bu yana önemli bir mesele olageldiğini söyleyen Şentop, sözlerin şöyle sürdürdü: "Geçmişin bazı toplumlarında kadınlar dönemin insanlık değerinin altında muamele görmüştür. Mesela eski Çin'de kadın insandan sayılmazdı. Hatta ona ad dahi takılmazdı. Eski Roma ve İran imparatorluklarında kadının insan olup olmadığı dahi tartışılmıştır. Eski Yunan toplumlarında kadının evin en karanlık odalarına hapsedilip hayatın dışında tutulduğu vakidir. Ortaçağ Batı dünyasında kadının yeri çok daha vahim bir noktadadır. Kadınlar kirli, değersiz ve tehlikeli kabul edilmiş, emeği, anlamı ve hatta varlığı yok sayılmıştır. Birçok Avrupa ülkesinde yüzyıllarca her türlü kötülüğün kaynağı olarak kadınlar görülmüş, cadı oldukları iddiasıyla 17'inci yüzyıla kadar bazı kadınlara, hatta çocuklara yakılarak öldürülme cezası tatbik edilmiştir. Batı dünyasındaki bu aşırılıklar ve sapkın inanışlar, modern dünyada başka aşırılıklara, yanlışlıklara yol açmıştır. Modern dünyada kadının yerini tayin edilirken ve kadının toplum içindeki konumunu güçlendirme çalışmaları yürütülürken çok temel bir yanlış yapıldığını görüyoruz. Bu yanlış, kadınla erkeği çatışmaya mecbur varlıklar olarak görme ve gösterme anlayışıdır. Bu anlayışın tabi sonucu, kadının ancak erkek aleyhine güçlenebileceği ve değer kazanabileceği algısıdır. Bu algıysa, kadını güçlendirmek bir yana, onu yalnızlaştırmaktadır. Oysa kadın ve erkek, toplumu sıhhatli bir yapıda tutmanın iki bölünmez unsurudur. Bu unsurlar birbirlerinin can düşmanı değil, yardımcıları ve tamamlayıcı cüzleridir. Bu yüzden, sadece kadın veya sadece erkek merkezli düşünerek bir toplumu dengede tutmak mümkün değildir. Sizler de bilmektesiniz ki bizim inancımız kadına sadece bir cinsiyetin mensubu olarak bakmamıştır. Bizim inancımız kadını, toplumun ve kültürün ana unsuru olarak görür. Bu yaklaşımda kadına verilen değer, aynı zamanda aileye ve topluma verilmiş değerdir."

'TÜRKİYE KARANLIK DÖNEMİ GERİDE BIRAKTI' TBMM Başkanı Şentop, "Türkiye olarak bizim de kadının konumu hususunda uzun ve çileli bir yolculuğumuz olmuştur" diyerek, "Bir tarafta geleneksel değerlerine, inancına bağlı kalmakta ısrarcı olan yığınlar, öte tarafta geleneksel değerleri ve inancı küçümseyen bir elit yaklaşımı. Çok uzun süre bu karşıtlığın ülkemize hakim olduğunu üzülerek belirtmek zorundayım. Fakat Türkiye, 1950'lerden itibaren hızla şehirleşmiş, 1980'lerden sonra bu geniş şehirli nüfusun yeni talepleri belirmeye başlamıştır. İnancıyla eğitim hakkı arasında tercihe zorlanan geniş kitleler, 'hem inancımı sürdürmek, hem de eğitim almak istiyorum' ısrarında olmuştur. Bu ısrar uzun süre, yasakçılık duvarıyla engellenmeye çalışılmış, 1980'lerin ve 1990'ların büyük bölümü bu dramatik mücadele ile geçmiştir. Çok şükür bugün artık kadınlarımız, kızlarımız, eğitim ve inanç arasında tercihe zorlandıkları baskıcı anlayışa muhatap değiller. Türkiye, demokratik hamleler ve özgürlükçü politikalar sayesinde bu karanlık dönemi geride bıraktı. Artık başörtülü öğrencilerimiz yüksek eğitim alabilmekte, eğitimli kızlarımız ve kadınlarımız kamu da dâhil bir çok alanda istihdam imkanı bulabilmektedir" diye konuştu.

'TÜRKİYE, BİR UMUDUN, BİR HAMLENİN VE İNSANLIK DAVASININ ADIDIR' Türkiye'nin eski Türkiye olmadığının ifade eden Şentop, "Türkiye, bugün artık sadece bir ülkenin ve bir coğrafyanın adı değildir. Türkiye bugün, bir umudun, bir hamlenin ve insanlık davasının adıdır. Ve Türkiye bugün, sadece vatanımızın değil, aynı zamanda vazifemizin adıdır. Vazifemizi hakkıyla yerine getirmek, kadın-erkek hepimizin boynunun borcudur. Bu borcu hakkıyla ödemenin yoluysa, ülkemizin ihtiyaç duyduğu donanıma sahip olmaktır. Bu bakımdan, KADEM'in ve Tekirdağ şubesinin çalışmalarını yakından takip ettiğimi ifade etmek isterim" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Şentop'un salona geliş

Katılımcıları selamlaması

Salondan detay görüntüler

Şentop'un konuşması

Detaylar Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA) - ===================== Çanakkale'de 'şehit tıbbiyeliler' anıldı ÇANAKKALE Savaşları'nda 104 yıl önce şehit düşen tıbbiyeli öğrenciler, Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda Sağlık-Sen tarafından düzenlenen 'Tıbbiyeden Şehadete' programı ile anıldı.

Çanakkale Savaşları'nda 104 yıl önce 18 Mayıs’ı 19 Mayıs’a bağlayan gece Kırmızı sırttan Anafartalar'a kadar, olan cephede taarruza geçen Türk askerleri arasında bulunan şehit tıbbiyeli öğrenciler için anma töreni düzenlendi. Sağlık-Sen tarafından bu yıl 9'uncu kez düzenlenen 'Tıbbiyeden Şehadete' programı, 57'nci Alay Şehitliği önünde gerçekleşti. AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çanakkale İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Taşçı, Sağlık-Sen Çanakkale Şube Başkanı Suat Özen ve sağlık çalışanlarının katıldığı anma programı iftar yemeği ile başladı. Ardından ilahiler ve Kur'an-ı Kerim Tilaveti ile devam etti. Çanakkale Savaşları'nda hayatını kaybeden tıbbiyelileri anmak için bir araya geldiklerini belirten Sağlık-Sen Çanakkale Şube Başkanı Suat Özen, "Tıbbiyeden Şehadete programımızın bu sene 9'uncusunu gerçekleştiriyoruz. 57'nci Alay Şehitliğinde arkadaşlarımızla birlikte iftarımızı açtık. Geçmişimizi bilerek, 1915 Çanakkale ruhunu geleceğe taşımak adına bu misyonu üstleniyoruz. Çünkü 100 yıl önce bu gece saat 03.30 civarında tıbbiyeden gelen öğrencilerimiz şehit düştü. Bu yüzden Şehit tıbbiyeli öğrencilerimizi yad etmek adına bu programı düzenledik" dedi.

Program, Namazgah'ta Teravih Namazı ardından Turgay Güleç'in günün önemine dair sohbeti, saat 02.00'de 57'nci Alay Şehitliğinde sahur, saat 03.30 da Kesik Dere Şehitliği'nde şehitler için Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve dua okunmasının ardından sona erecek. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-57. Alay Şehitliğindeki iftar ve anma programından genel ve detay görüntü.

-57. Alay şehitliğinden görüntüler.

-Sağlık-Sen Çanakkale Şube Başkanı Suat Özen açıklama görüntüsü Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA) =============== Çerkesler, sürgünün 155'inci yılında atalarını andı KOCAELİ'nin Kandıra ilçesi Babalı Köyü sahilinde Çerkesler, 155 yıl önce Çarlık Rusya tarafından sürgüne gönderilen ve büyük çoğunluğunun açlık ile susuzluk nedeniyle hayatını kaybettiği atalarını andı. 155 yıl önce Çarlık Rusya tarafından sürgün edildikten sonra Karadeniz üzerinden Kandıra Babalı Köyü sahiline ulaşan Çerkesler, anıldı. Babalı sahilinde bir araya gelen yüzlerce Çerkes, sürgünde ölen ataları için dualar etti, ataları anısına denize karanfil bıraktı. Atalarının sahile çıkışını canlandıran Çerkesler, daha sonra meşalelerle sahil boyunca yürüdü. Çerkesler, Nart ateşini yakarak sürgün nöbeti tuttu.

Törende konuşan Kafkas Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Yıldız Şekerci, "Rusların Kuzey Kafkasya'yı işgali sonrası soydaşlarımız sürgüne uğradı. Acılarımız halen çok taze. Belki de dünyada soykırımın en acısını yaşadık. Bugün üzerinden 155 yıl da geçse hala çok acı, yeni bir acı olarak bu sürgünü hissediyoruz. Kafkasların kadim kültürleri var. Dili ve kültürü yaşamak ve yaşatmak istiyoruz. Bu sürgünü unutmadık, unutmayacağız. Unutturmak da istemiyoruz. Her yıl yaptığımız bu organizasyonlar da bunları hatırlamak ve hatırlatmak için. Bu etkinliklerin amacı, gençlerimize bu duygularımızı ve yaşanmışlıklarımızı aktarabilmek" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Kortejin meşalelerle gelişi

- Denize karanfil bırakılması

- Nart ateşinin etrafındaki Sürgün Nöbeti

- KAFFED Genel Başkanı Yıldız Şekerci ile röp.

- Detay HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/KANDIRA(Kocaeli),(DHA) ======================== Bakan Kurum: 5 yılda 1,5 milyon konutu dönüştüreceğiz (2)

HALKLA İFTAR YAPTI Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, millet bahçesi ve Zonguldak Valiliği ile belediyenin projeler yapmayı planladığı alanları gezdi. İlk olarak gezi yolu projesi yapılması planlanan Liman Caddesini gezen Kurum, ardından millet bahçesinin yapılacağı alan ile ve sosyal proje yapılması planlanan eski kömür yıkama tesisi alanını gezdi. Bakan Kurum, ardından Site Spor Salonu’nda ki iftara katıldı.

'17 YILDA 3 MİLYAR 226 MİLYON LİRA YATIRIM YAPTIK'

İftar öncesi konuşma yapan Kurum, daha iyi hizmet, daha güzel, daha çevreci şehirler inşa edebilmek için gece gündüz çalıştıklarını söyledi. Gelecek nesillere daha güzel bir Türkiye bırakmak istediklerini ifade eden bakan Kurum, şöyle konuştu:

"Ülkemiz daha güzel olacak. Biz bu çalışmalarla birlikte daha güzel Zonguldak, daha güzel şehirler, daha güzel ilçeler için var gücümüzle çalışacağız. Madencilik ve sanayide ülkemiz için önemli bir yere sahip olan Zonguldak'a hükumetlerimiz döneminde AK Parti iktidarları döneminde yaklaşık 19 milyar lira değerinde yatırım gerçekleştirdik. 17 yıllık iktidarımız döneminde bakanlık olarak 3 milyar 226 milyon liralık yatırım gerçekleştirdik. Devam edende 234 milyon liralık yatırımımız var. TOKİ eliyle sosyal konuttan hastaneye, kamu hizmet binasından okullara, camilere, engelsiz yaşam alanlarına kadar Zonguldak'a birçok yapıyı yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Bugüne kadar Zonguldak'ta 3 bin 500 sosyal konut inşasını gerçekleştirdik. Bugün bin 146 konutumuz da devam ediyor."

'19 MAYIS'TA BU ALANLARLA İLGİLİ SÜREÇ TAMAMLANIYOR'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla 67 ilde dar gelirlilerin ev sahibi olabilmesi için 50 bin konutluk sosyal konut projesi başlattıklarını ifade eden Kurum, "Proje kapsamında Zonguldak'a Gökçebey ilçesinde 300 adet konut inşası gerçekleştireceğiz. Konutlarımıza yaklaşık 700 talep var. En kısa zamanda kuralarını çekmek suretiyle bu süreci de tamamlayıp hak sahibi vatandaşlarımızı belirlemiş olacağız. Alın terinin şehri Zonguldak’ımıza kentsel dönüşüm anlamında bakanlığımızın önemli projeleri var. Bugün 81 ile gönderdiğimiz genelge ile acil öncelikli alanların dönüştürülmesi talebini iletmiştik. 19 Mayıs’ta bu alanlarla alakalı süreç tamamlanıyor. Bizde bakanlık olarak acil öncelikli binalardan başlamak suretiyle önümüzdeki 5 yıllık süreçte kentsel dönüşüm eylem planını sizinle paylaşacağız" dedi. Görüntü Dökümü

-Bakan Kurum’un gezmesi

-İftar programında konuşması

-İftardan detay Süre: (5.56) Boyut: (665 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Aytaç ÖZTÜRK-Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,(DHA)