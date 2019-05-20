DHA YURT BÜLTENİ - 16

14 kurşunla öldüren avukat, 19 Mayıs'ta çocukları için doktor eşiyle bir araya gelmiş (3)

AVUKATIN ÖLDÜRÜLMESİNE TEPKİ Diyarbakır'da avukat Müzeyyen Boylu Issı'nın doktor eşi tarafından öldürülmesi protesto edildi. Diyarbakır Adliyesi önünde bir araya gelen aralarında Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı, Baro Başkanı Cihan Aydın ve Tabip Odası Başkanı Dr. Mehmet Şerif Demir'in de bulunduğu avukatlar, doktorlar ve çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri, basın açıklamasıyla avukat Issı'nın öldürülmesine tepki gösterdi. Basın açıklamasında, 'Kadın cinayetleri politiktir', 'Yasta değil isyandayız', 'Haksız tahrik, iyi hal istemiyoruz' yazılı dövizleri taşındı.

Diyarbakır Baro Başkanı Cihan Aydın, baronun temel görevlerinden birinin bu tür cinayetlerin önlenmesi olduğunu ifade ederek, "Diyarbakır Barosu olarak, geçmiş dönemde olduğu gibi bundan sonra da bu tür cinayetlerin önlenmesi, birincil görevimizdir. İşlendiği zaman da bunların yargının önüne çıkarılması, hak ettikleri cezaları almaları, bir diğer önceliğimizdir. Bundan sonra da bu mücadelemizi devam ettireceğiz" dedi.

Baro Kadın Merkezi koordinatörlerinden Habibe Danışman Deyar ise kadın cinayetlerinin nedenlerinden birinin boşanma davaların uzun süreli olmasından kaynaklandığını öne sürerek, şunları söyledi:

"Boşanma davalarının bu denli uzun sürdüğü, kadının her durum ve şartta başkasına ait sayıldığı, kadına yönelik şiddet ve cinayetin hak olarak görüldüğü bu dönemde toplumsal, yasal, yönetsel ve yargısal tüm durumların kadın cinayetlerinin nedenleri olduğunu belirtmekteyiz. Kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri, maalesef Türkiye'nin rutin bir gündemi haline gelmiştir. Daha doğrusu rutin hale gelen cinayetleri kanıksar hale geldik, getirildik. Kadına yönelik şiddeti ve cinayetleri önleme kapasitesi olan 6284 sayılı kanunun, aile karşıtı ve yuva bozan bir kanun olarak lanse edilmesi, kadına karşı şiddeti meşrulaştıran diğer bir temel nedendir."

Açıklamaya katılan Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Dr. Mehmet Şerif Demir da meslektaşları tarafından böyle bir olayın yaşanmış olmasından dolayı üzüntü duyduklarını ifade ederek, "Bir hekim arkadaşımız, meslektaşımız tarafından böyle bir şeyin yaşanması karşısında çok özgünüz, ne diyeceğimizi aslında bilemiyoruz. Çok üzgün ve öfkeliyiz. Bu üzüntüyü yaşayarak ailesine ve Diyarbakır Barosu'na başsağlığı diliyoruz. Yaşama ve yaşatmaya adanmışlık, bizler için sadece iş ortamlarında sınırlı bir mesleki kural değil, yaşantımızın tamamını belirleyen, diğer bütün yurttaşlar gibi şiddetten daima uzak ve şiddete daima karşı olmamız gereken bir genel ilkedir" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Diyarbakır Adliyesi önünden detaylar

- Avukatların toplanması

- Baro Başkanının Konuşması

- Baro Kadın Merkezi Koordinatörünün konuşması

- Tabip Odası Başkanının konuşması

- Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Emrah KIZIL-Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR,(DHA) ========================= Bedensel engelli bıçaklanarak öldürüldü, ilçe karıştı TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde bedensel engelli Umut İçin(34), kebap salonu işleten M.K.(36) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Cinayetin ardından toplanan öfkeli kalabalık, katil zanlısının işyeri, evi ve otomobiline saldırarak zarar verdi. Öfkeli kalabalığı polis ve jandarma ekipleri güçlükle sakinleştirdi, Cinayet, öğleden sonra Gazibey Mahallesi Künkçeşme Sokak üzerinde meydana geldi. İlçede kebap salonu işleten M.K., daha önce 3 yıl Malkara Bedensel Engelliler Derneği başkanlığını yapan Umut İçin ile sokak üzerinde karşılaştı. İddiaya göre, ikili arasında daha önceden bulunan husumet yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.K., yanında taşıdığı bıçağı çıkartarak Umut İçin'i boğazından bıçaklayıp, olay yerinden kaçtı. Kanlar içinde kalan İçin'i görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı 2 çocuk babası İçin, ambulansla kaldırıldığı Malkara Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Malkara polisi, kaçan katil zanlısı M.K.'yı olaylan kısa süre sonra üzerindeki suç aleti bıçak ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. ÖFKELİ KALABALIK TOPLANDI

Cinayetin duyulmasının ardından aralarında öldürülen İçin'in yakınlarının da bulunduğu öfkeli kabalalık, katil zanlısının işyeri, evi ve otomobiline taş ve sopalarla saldırarak zarar verdi. Öfkeliği kalabalığı polis ekipleri sakinleştirmekte yetersiz kalınca, jandarma ekipleri de müdahalede bulundu. Bir süre devam eden olayların ardından polis ve jandarma ekipleri öfkeli kalabalığı sakinleştirerek, dağıttı. Olaylar nedeniyle Malkara'ya çevre ilçelerden takviye polis ekipleri sevk edildi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Olay yerinden detay

-Kalabalıktan detay

-Ölenin vesikalığı

-Kalabalığın işyeri camları ev v otomobilin camlarını kırması

-Polis ve jandarma ekiplerinin çalışması

-Olaylardan detaylar

- Zarar gören ev otomobil ve işyerinden detay

-Detaylar Haber-Kamera:Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),(DHA) ================ Oto galericiyi, plastik kelepçe takıp dövdüler

ANTALYA'da galericilik yapan Mehmet Avcı, bir yakınının alacağı otomobile ilişkin pazarlığı bozduğu iddiasıyla bileğine plastik kelepçe takılıp dövüldü. Avcı'nın yakınları ise saldırganların otomobiline taş ve sopalarla zarar verdi. Olay, saat 14.30 sıralarında Kepez ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Galericilik yapan ve bir yakınının alacağı otomobile aracılık eden Mehmet Avcı, karşı tarafın tavrından şüphelenince yakınına aracı almamasını söyledi. Avcı'nın bu isteğini duyan aracın satıcıları, bir otomobile aldıkları Avcı'nın ellerine plastik kelepçe taktıktan sonra darp etti. Saldırganlar, ağzı yüzü kan içinde kalan Avcı'yı iş yerine yakın bir sokakta indirdi. Avcı'yı bu halde gören yakınları, saldırganların otomobiline taş ve sopalarla zarar verdi. Silahla havaya ateş açıldığı belirtilen kavga sonrasında bir grup olay yerinden kaçarak uzaklaşırken, Mehmet Avcı yakınları tarafından sağlık ocağına götürüldü. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Camları kırılan aracın görüntüsü

- Olayı gören vatandaşla röportaj

- Araç sahiplerinin olay yerine gelmesi

- Bir kadının basın mensuplarına çekmeyeceksin diye bağırması

- Cep telefonu ile basın mensuplarının resmini çekmesi

- Bir şahsın kameramanların üzerine yürüyüp darp ederim demesi

229 MB -- 02.04 /// HD Haber: Bülent TATOĞULLARI- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA) ============ Kafeye silahlı saldırı: 2 yaralı KONYA'da iddiaya göre borç-alacak meselesi nedeniyle bir kafeye düzenlen silahlı saldırıda 2 kişi bacaklarına isabet eden saçmalar nedeniyle yaralandı. Olay, saat 15.15 sıralarında merkez Karatay ilçesi Mehmet Çelebi Sokaktaki bir kafede meydana geldi. Adının İbrahim olduğu belirtilen bir kişi elinde pompalı tüfekle kafe önüne gelip, iddiaya göre işletme sahibiyle aralarındaki borç-alacak nedeniyle önce havaya, sonra kafeye doğru rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucu dükkan kirasını tahsil etmeye gelen iş yeri sahibi Sedat Küçükhüyük (53) ile kafe çalışanı Ahmet Ali Yeşilbağ (16), bacaklarına isabet eden saçmalar nedeniyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerince inceleme yapan polis 7 adet boş kovan buldu. Polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Görüntü Dökümü

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Yaralıların ambulansa alınması

- Olay yerinden detay

- Genel ve detay Haber- Kamera: Tolga YANIK / KONYA (DHA) ==================================== Nöbet tutup, camideki kasadan para çalan şüpheliyi yakaladılar (2)

TUTUKLANDI Isparta'da caminin yapımı için toplanan yardım paralarını çalan ve cami görevlileri, cami yaptırma derneği üyeleri ve cemaatin çalışmasıyla yakalanan M.A., adliyedeki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutaklandı. ISPARTA (DHA) ======================= Suriyelilerin döner bıçaklı kavgası: 3 yaralı GAZİANTEP'te, Suriye uyruklu 2 aile arasında çıkan ve döner bıçakları ile sopaların kullanıldığı kavgada, 3 kişi yaralandı.

Olay, dün, Gazikent Mahallesi'nde meydana geldi. Suriyeli 2 ailenin bireyleri arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken taraflar, birbirine döner bıçakları ve sopalar ile saldırdı. Ortalık savaş alanına dönerken, ihbarla olay yerine gelen polisler, kavgayı sonlandırdı. Kavgada 3 kişi, hafif yaralanırken, bazı kişilerin gözaltına alınıp, sorgularının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Öte yandan Suriyeli ailelerin kavgası, bazı kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.