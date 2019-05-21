DHA YURT BÜLTENİ - 16 

Evinin yanmasını gözyaşlarıyla izledi Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde tek katlı iki ayrı ev, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Yangında dumandan etkilenen ev sahibi Ahmet Dallı (85), itfaiye ekibinin söndürme çalışması sırasında gözyaşları döktü.

Malkara'nın kırsal Sağlamtaş Mahallesi'nde çiftçilik yapan Hüseyin Anlar'ın evinin bahçesinde bulunan yaklaşık 500 saman balyası henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Balyaların alevi rüzgarın da etkisiyle yan tarafında bulunan Ahmet Dallı'ya ait tek katlı iki eve sıçradı. Ev sahibi Dallı ile mahalle sakinleri yangına hortum ve kovalarla su dökerek söndürmeye çalışırken, alevler rüzgarın de etkisiyle kısa sürede tüm evi sardı. İhbar üzerine giden Malkara Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek kontrol altına aldı.

Yangında dumandan etkilenen ev sahibi Ahmet Dallı, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışması sırasında gözyaşları döktü. Baygınlık geçiren Dallı'ya sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi. Yangında 2 ev ile yaklaşık 500 saman balyası yanarak kullanılmaz hale gelirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Yangından detaylar

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Ev sahibi Dallı'nın ağlaması

-Sağlık ekiplerinin Dallı'ya müdahalesi

-Yanan evden detay

-Vatandaşların hortumla söndürme çalışmaları

-Detaylar Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),(DHA)- ================= Yalova’da yılan paniği kamerada Yalova'da bir mağazanın girişindeki telefon kutusu içerisine giren yılan, paniğe neden oldu. Yılanın bir vatandaş tarafından fark edilmesiyle birlikte işyerine itfaiye ekipleri çağırıldı. İtfaiye, beş dakikalık uğraşın ardından boyu 2 metreyi bulan yılanı yakaladı. Yılanın yakalanma anı ve saldırı hamleleri ise amatör kameralara yansıdı.

Yalova’nın Şehit Ömer Faydalı Caddesi üzerinde bir alışveriş mağazasının girişinde bulunan telefon kutusuna giren yılanı cadde üzerinde yürüyen bir kadın fark etti. Yılanı karşısında gören kadın, çığlık atarak durumu mağaza sahibine bildirdi. Bunun üzerine olay yerine Yalova İtfaiye Ekipleri çağırıldı. Olay yerine gelen ekipler, beş dakikalık uğraşın ardından 2 metre uzunluğundaki yılanı özel bir aparat ile aldı. Yılanın saldırıları ise amatör kameralara yansıdı. İtfaiye ekipleri, yılanı şehir dışında doğal ortamına bıraktı. İtfaiye tarafından yapılan açıklamada sıcakların artmasıyla evlere yılan girme olaylarının arttığı, vatandaşların böyle bir durumda hemen itfaiyeye haber vermesi gerektiği bildirildi.

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-Yılandan detaylar

-İtfaiye ekiplerinin çalışması Süre: 2.11, Boyut: 16 MB Haber-Kamera: İsmail ÖZTÜRK/YALOVA,(DHA) ================= İzmirliler, TCG Yavuz fırkateynini gezdi (YENİDEN) Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın en büyük tatbikatlarından olan Denizkurdu- 2019 Tatbikatı'na katılan askeri gemilerden TCG Yavuz fırkateyni, İzmir Limanı'nda halkın ziyaretine açıldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın üç denizde eş zamanlı düzenlediği en büyük planlı tatbikatlardan biri olan Denizkurdu 2019'a katılan fırkateynlerden TCG Yavuz, İzmir Limanı'nda halkın ziyaretine açıldı. İzmirlilerin üç gün boyunca 10.00-12.00 ile 14.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edebileceği 111 metrelik fırkateynde, görevliler ilk gün ziyaretçilerine Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personelini anlatan kısa filmler izletip, gemi faaliyetleri ve seyrüsefer cihazları hakkında bilgiler verdi. Gemi Komutanı Deniz Yarbay Timuçin Yıldıran, çeşitli okullardan gelen öğrencilerle tüm vatandaşları karşılayıp, ilgilendi. Gemiyi ziyaret edenler de mutlu ve gururlu olduklarını, bu tarz buluşmalarla Türk Silahlı Kuvvetleri'ne olan güvenlerinin arttığını söyledi.

BABANNE VE ASTSUBAY ÖĞRENCİSİ TORUNU KUCAKLAŞTI

Gemide görevli olan ve hem kendisi hem de ailesi İzmir'de yaşayan astsubay adayı kursiyerlerden Furkan Turmuş'a ise, sürpriz bir ziyaret yapıldı. Babaannesi Mahire Turmuş, 3 aydır göremediği torunuyla kucaklaştı. Torunuyla gurur duyduğunu belirten Turmuş, "Onu böyle üniforma içinde görmek çok güzel bir duygu. Allah hepsine güç kuvvet versin" dedi. Furkan Turmuş da, kendisi için çok güzel bir ziyaret olduğunu söyleyerek, babaannesine teşekkür etti.