DHA YURT BÜLTENİ-16

Sarar soygununda 4 günde 10 şüpheli yakalandı (3)

MOLDOVALI HİZMETÇİ TUTUKLANDI Eskişehir’de Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ın silahlı soygunu soruşturması gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Moldova uyruklu Iulia Dragusan (34) ve olayla bağlantılı olduğu iddiasıyla yakalanan Ali Y. (32) savcılık sorgularının ardından mahkemeye sevk edildi. İfade alan savcılık Moldova uyruklu Iulia Dragusan’ın tutuklanmasını, Ali Y.’nin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını talep etti. Mahkemede yeniden ifadesi alınan şüphelilerden Iulia Dragusan tutuklandı. Şüpheli Ali Y. İse adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 YIL ÇALIŞMIŞ Soruşturma kapsamında tutuklanan Iulia Dragusan’ın 2014 yılında 1 yıl süreyle Cemalettin ve eşi Zehra Sarar’ın yanında çalıştığı, Moldovalı çetenin kendisiyle telefonda irtibat kurarak evle ilgili geniş bilgi aldığı ortaya çıktı. Mahkmede kendisini savunan ve suçlamaları kabul etmeyen Iulia Dragusan’nın ‘Beni sadece aarayıp bilgi aldılar, böyle bir şey yapacaklarını bilmiyordum’ dediği öğrenildi. Tutuklanma kararını duyunca gözyaşlarına boğulan Iulia Dragusan, ‘beni lütfen kızımla görüştün’ dediği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

-Moldovalı hizmetçinin çıkışı

-Polis aracına götürülmesi

-Yüzünü kapatması

-Araca binmesi Haber-Kamera:Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,(DHA)- ============= Otomobille 3 polise çarptı, bacağından vurulup yaralı olarak kaçtı TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde yakalanan 3 şüphelinin kaçmasını sağlamak için otomobille ekiplerin üzerine süren E.H., 1'i ağır 3 polisi yaraladı. Olay yerinden yaya olarak kaçarken 'dur' ihtarına uymayan E.H., yaralı polislerden biri tarafından bacağından vuruldu. Yaralı olarak kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, İstanbul Kadıköy'de geçen hafta boşanma aşamasında olduğu eşi N.Ç.'yi bacaklarından tabancayla 15 yerinden vurarak yaraladıktan sonra kaçan O.Ç.'nin ilçede yaşayan akrabası U.Ç.'nin yanına gelerek 'Kore Mahallesi' olarak adlandırılan Hıdırağa Mahallesi'ndeki bir evde saklandığı bilgisini aldı. Mahalleye giden polis ekiplerini gören, şüpheli O.Ç.ile U.Ç. ve yanlarında bulunan Ö.P., kaçmaya başladı. Yaşanan kovalama sonucunda 3 şüpheli de yakalanırken, Ö.P.'nin üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

ŞÜPHELİLERİN KAÇMASI İÇİN OTOMOBİLLE POLİSLERE ÇARPTI Polis ekipleri, gözaltına aldığı 3 şüpheliye kelepçe takarak, ekip aracına doğru götürürken sokağa 34 GY 1721 plakalı otomobille gelen E.H., arkadaşlarının gözaltına alındığını görünce, yanlarında bulunan polislerin üzerine aracı sürerek hızla çarptı. Çarpmanın şiddetiyle polis memurları H.Y., S K. ve G.A., yaralandı. Polis memurlarına otomobille çarptıktan sonra aracı bırakıp yaya olarak kaçmaya başlayan E.H.'ye, 'dur' ihtarında bulunuldu. Ancak şüphelinin kaçmaya devam etmesi üzerine yaralı polislerden biri üzerindeki tabancasını çıkarıp, kaçan E.H.'yi bacağından vurdu. Vurulan E.H., olay yerinden yaralı olarak kaçtı. 1 POLİSİN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilin çarptığı yaralı 3 polis memuru ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralanan polis memurlarından durumu ağır olan ve hayati tehlikesi bulunduğu belirtilen H.Y., ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye sevk edildi. Diğer 2 polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

ÇOK SAYIDA SUÇTAN ARANIYOR İstanbul'da eşi N.Ç.'yi tabanca ile bacaklarından 15 kurşunlu vurduktan sonra geldiği Çorlu'da beraberinde U.Ç. ve Ö.P. ile yakalanan O.Ç.'nin suç dosyasının kabarık olduğu ortaya çıktı. O.Ç.'nin 7 kasten yaralama, 6 silah kanununa muhalefet, 4 taksirle yaralama, 3 yağma, 1 kasten öldürmeye teşebbüs ve 2 mala zarar verme suçlarından, U.Ç'nin ise silahla tehdit ve basit yaralama suçlarından arandıkları belirlendi. Çorlu polisi, 3 polis memurunu otomobille çarparak yaraladıktan sonra, bacağından vurulan E.H.'yi yakalamak için geniş kapsamlı operasyonlarını sürdürüyor. ŞÜPHELİ O.Ç., İSTANBUL'A GÖNDERİLDİ İstanbul'da N.Ç.'yi tabanca ile bacaklarından 15 kurşunlu vurup yaraladıktan sonra geldiği Çorlu'da yakalanan Onur .Ç., polisteki soruşturmasının ardından beraberinde bulunan U.Ç., ve Ö.P., ile birlikte adliyeye sevk edildi. Nöbetçi savçılık, dosyasının İstanbul Kadıköy'de bulunması üzerine Onur Ç.'nin İstanbul polisine teslim edilmesine karar verdi. O.Ç., birlikte yakalanan U.Ç., ile Ö.P., ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Emniyet tabelası

-Onur Ç'nin emniyetten çıkartılması

-Onur Ç.'den detaylar

-Adliye tabelası Haber- Kamera Mehmet YİRUN-Ruhan YALÇIN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)- ========================== Banka çalışanın yakınları tartıştığı müşterinin otelini bastı: 7 yaralı ŞANLIURFA’da kredi kartında yaşanan problem için bankaya giden bir müşteri ile kadın personel arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından kadın çalışanın haber verdiği yakınları tartıştığı müşteriye ait oteli sopalarla basarak çalışanları dövdü, 7 kişi yaralandı.

Olay, Atatürk Bulvarındaki bankada meydana geldi. İddiaya göre, kredi kartında yaşanan problem için bankaya giden ve adı öğrenilmeyen otel sahibi ile gişedeki kadın banka personeli arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından fenalık geçiren banka çalışanı kadın durumu yakınlarına anlattı. Banka çalışanı kadının yakınları, bankaya 10 metre mesafede komşu olan oteli sopalarla basıp çalışanları döverek otelin camlarını kırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polislerin müdahale ettiği kavga güçlükle sonlandırıldı. Sopalarla dövülen 7 kişi olay yerine çağrılan ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırılarak tedavi altını alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kavgaya karışanlar

- Polis ekiplerinin gelmesi

- Polis kavgaya karışanları gözaltına alması

- Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahale etmesi

- Genel ve detay görüntüler Haber: Ali LYELA-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA) =================== Otomobil ile motosikletin çarpışma anı kamerada Bursa'nın İnegöl ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Selahattin D. (48) yaralandı. Kaza anı, çevredeki güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.

Kaza, İnegöl ilçesi Murat Caddesi üzerinde meydana geldi. İrfan U. (42) yönetimindeki 16 ACZ 025 plakalı otomobil ile Selahattin D.'nin kullandığı 16 ACC 707 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosikletten düşen Selahattin D., yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri, Selahattin D.'yi ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Otomobil sürücüsü İrfan U. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Öte yandan kaza anı, çevredeki güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-kaza yeri genel görüntü

-yaralının görüntüsü

-güvenlik kamera

-detaylar Süre: 0.30 saniye Boyut: 66 MB

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(DHA ====================== Bursa'da soğuk hava deposunda yangın: 40 ton meyve-sebze kül oldu Bursa'nın İznik ilçesinde, soğuk hava deposunda çıkan yangında 40 ton meyve ve sebze kül oldu.

Bursa'nın İznik ilçesi Elbeyli Mahallesi'nde bulunan Ramazan Yiğit'e ait soğuk hava deposunda saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, kısa sürede deponun tamamını sararken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen 9 itfaiye aracı ve 30 itfaiye eri, alevlere müdahale etti. Ancak yangın 2 saat sonra kontrol altına alınabildi. Soğuk hava deposunun kullanılamaz hale geldiği yangında 40 ton meyve ve sebze küle döndü. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor. GÖRÜNTÜ BİLGİSİ:

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-Yangından görüntüler

-İtfaiyenin müdahalesi

-Dumanlardan görüntüler Süre: 1.21 Boyut: 152 MB

Haber-Kamera:Mehmet BULDU/BURSA,(DHA)

===================== Bodrum'da yine su borusu patladı MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde içme suyu isale hattı yine patladı. Tonlarca su boşa akarken, yolun bir kısmı çöktü, bazı ev ve işyerlerini su bastı. Bodrum'da 5 yıldır çeşitli aralıklarla patlamaların meydana geldiği isale hattı yine sorun oldu. Bu defa isale hattının Torba Mahallesi Rıza Anter Caddesi'nin altından geçen bölümünde saat 16.00 sıralarında patlama meydana geldi. İsale hattının gürültüyle patlamasının ardından yolun bir kısmı da çöktü. Patlamanın ardından akan sular Torba Mahallesi içerisindeki sokakları dereye döndürdü. Bölgede bulunan bazı ev ve işyerlerini su bastı. Ekipler, patlamanın ardından bölgeye gelen suyu kesti. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Vatandaşlar tarafından cep telefonu ile çekilen görüntüler Haber-Kamera: BODRUM (Muğla), (DHA) =================== Otomobilin motosiklete çarpma anı kameraya yansıdı DÜZCE’de, otomobilin motosiklete çarpması sonucu 2 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza öğle saatlerinde Nezih Tütüncüoğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. G.Ü. idaresindeki otomobil, Halil İbrahim Yıldırım idaresindeki 81 DZ 641 plakalı motosiklete çarptı. Motosiklette bulunan yola savrulurken, motosiklet ise otomobilin altında sürüklendi. Kazada, sürücünün oğulları Fatih ve Aslan Yıldırım yaralandı. Çocuklar etrafta bulunan vatandaşların yardımı ile olay yerinin yakınında bulunan Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatılırken, kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Güvenlik kamerası görüntüsü

Otomobilin motosiklete çarpma görüntüsü

Motosiklet sürücüsünün çocuklarını yerden kaldırırken görüntüsü ve detaylar HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) ======================== Milas'ta Dünya Süt Günü kutlaması MUĞLA'nın Milas ilçesinde 21 Mayıs Dünya Süt Günü kortej yürüyüşü ve çeşitli etkinliklerle kutlandı. Milas Süt Birliği tarafından 21 Mayıs Dünya Süt Günü kutlamaları kapsamında etkinlikler düzenlendi. Milas Kaymakamı Eren Arslan, Milas Belediye Başkanı CHP'li Muhammet Tokat, çeşitli kurumlar ve sivil toplum örgütlerinin yöneticileri, muhtarlar, öğrenciler, Milas Süt Birliği yönetim kurulu üyeleri ve personeli etkinliğe katıldı. İlk olarak Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Genel Başkan Yardımcısı da olan Milas Süt Birliği Başkanı Ali İhsan Gezgin, Atatürk Bulvarı'ndaki Atapark'ta bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması sonrası kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Protokol üyelerinin yanı sıra öğrenciler ve çeşitli sivil toplum kuruluşları üyeleri de yürüyüşe katıldı. Süt ineği maketi, buzağılar, inek kostümleri, Nasrettin Hoca ve çizgi film karakterlerinin kostümlerini giyenler, yürüyüşe renk kattı. Atatürk Bulvarı'nda başlayan yürüyüş sırasıyla Müştakbey Caddesi, Ulusal Egemenlik Caddesi ve Kadıağa Caddesi'nde sürdü. 'Dünya Süt Günü kutlu olsun', 'Süt sağlıktır içmelisin', 'Süt senin en iyi dostundur', 'Sağlıklı kalmak için süt için', 'Süt çocukların en iyi dostudur', 'Güzel bir gelecek için süt için', 'Sütümü içiyorum, büyüyorum', 'Süt temel besin kaynağıdır', 'Sağlığınız için, her gün süt için', 'Protein + vitamin + mineraller = süt = sağlık', 'Milas'ta üret, Türkiye'de tüket, sağlıklı kal' yazlı pankartlar taşıyan topluluğun kortej yürüyüşü, Gümüşkesen Caddesi'ndeki giyim pazarı alanında son buldu.

Konuşma yapan Milas Süt Birliği Başkanı Ali İhsan Gezgin, her yıl farklı etkinlikler düzenleyerek süt tüketimine dikkat çekmeye devam edeceklerini ifade etti. Kaymakam Eren Arslan ise, birlik üyelerine süt tüketimine dikkat çekmek için gerçekleştirdiği etkinlikten dolayı teşekkür etti. Konuşmaların ardından Sakarya İlkokulu 2/E sınıfı öğrencilerinden oluşan halkoyunları ekibi gösteri sundu. Program çocuklara çeşitli hediyelerin verilmesiyle son buldu. Gün için ayrıca İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Milas Süt Birliği, Sakarya İlkokulu'nda öğrencilere yönelik bilgilendirme çalışması yaptı. İlkokul öğrencilerine 'Gıdaların Sihirli Dünyası' adlı kitap hediye edilip, süt ikramında bulunuldu. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personellerince süt tüketimi ve sağlıklı beslenme hakkında bilgiler aktarıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kortej yürüyüşünden görüntü

- Konuşmacılardan görüntü

- Çocuklar süt içerken görüntü

- Çocukların halkoyunları gösterisi ve yarışmalarından görüntü Haber- Kamera: Oktay ÇAYIRLI / MİLAS (Muğla), (DHA)