DHA YURT BÜLTENİ-16

Aysel Akın'ın öğretmeni olduğu 4/B sınıfı öğrencileri, acı haberle büyük üzüntü yaşadı. Kazanın olduğu gün, Aysel öğretmenle birlikte sinemaya gitmeyi planladıklarını belirten öğrencilerden İbrahim Uğur, kendisiyle çekildiği fotoğrafı gösterdi. Küçük İbrahim, “Öğretmenim bu fotoğrafı çektirirken ‘Bu fotoğraf ben ölürsem size hatıra kalsın’ demişti. O öldü, şimdi bu fotoğraf ondan hatıra kaldı. Kazayı gördüm. Öldüğünü duyduğumda odama gittim, ağladım" dedi. Öğrencileri, öğretmenleri ile aynı gün sinemaya gideceklerini de söyledi.

Sınıf öğretmeni, 2 çocuk annesi Aysel Akın, önceki gün minibüsle görev yaptığı Seyrantepe Mahallesi’ndeki Mevlana İlkokulu’na gitti. İndiği minibüsün arkasından, yaya geçidinden yolun karşına geçmek isteyen Akın'a, karşı yönden gelen bir başka minibüs çarptı. Kazada, metrelerce sürüklenip, başını yere çarpan Aysel öğretmen yaralandı. Çağırılan ambulansla Yalova Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Aysel Akın'ın iç kanama geçirdiği tespit edildi. İki gündür yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Akın, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kentte hava sıcaklığının artmasıyla Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanallarına, tehlikeye rağmen serinlemek için giren çocukları korumak amacıyla broşürle uyarı çalışması başlatıldı. 'Bir ömür varken, bir nefeste hayatını kaybetme. Onlar da yüzme biliyordu' yazılı broşürler, polisler tarafından kanallarda yüzen çocuklara verilirken, sözlü uyarı da yapıldı. Bazı çocukların, bu sırada polisleri görünce tekrar sulama kanalına atlayıp, yüzdüğü görüldü. Uygulamaya yaz boyunca devam edilmesi planlanıyor.

ADIYAMAN'da, tek katlı evde çıkan ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın hasara yol açtı. Yangın, öğleden sonra Sıratut Mahallesi'nde meydana geldi. Ayşe Uyanık'a ait tek katlı evde kimsenin olmadığı sırada bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Evden yükselen alevlere, görenlerin ihbarıyla gelen itfaiye erleri müdahale etti. Yarım saatlik çalışmada söndürülen yangında evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Kuruçay beldesinde oturan İsmail Akan’ın bahçesinde yakılan ateşten sıçrayan alevler, Halil İbrahim Taşkın’ın oturduğu evi tutuşturdu. İki katlı ahşap evde alevler kısa sürede yayılırken, yangını görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Kütahya’nın yanı sıra, Tavşanlı ilçesinde de itfaiye ekipleri gelerek yangına müdahale etti. Orman İşletmesine ait itfaiye ekipleri de yangın söndürmeye destek verdi. Yangın güçlükle kontrol altına alınarak söndürülürken, ahşap ev kullanılmaz hale geldi. Evin önünde park halinde bulunan traktör ve otomobilde yandı. Yangın çıktığı sırada evinin çatısında anten tamiri yaptığını ifade eden Mehmet Özerdem, yangını görünce hemen itfaiyeye haber verdiğini belirterek, “Yangın kısa sürede büyüdü, alevleri görünce itfaiyeye haber verdim. Büyük bir yangın atlattık, başka evlere sıçramadan söndürüldüö dedi. Jandarma ekiplerinin yangınla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI(Kütahya),(DHA)-

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Denizden 7 dakikada iki çuval atık çıkartıldı

ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde belediyeye bağlı dalgıç ekipleri denizden 7 dakikada iki çuval atık çıkardı.

Ereğli Belediyesi tarafından düzenlenen 'Çevre Şenliği' kapsamında Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü dalış ekibi tarafından denizde temizlik yapıldı. Amfi tiyatro mevkiinden dalış yapan balık adamlar, yaklaşık 7 dakika süren dalışın ardından denizden plastik, cam, şişe, metal, hortum, bidon araç lastiği gibi çok sayıda atık malzeme çıkardı. 5 dalgıcın katıldığı çalışmada, botlarla karaya getirilen atık malzemeler burada bir süre sergilendi. Çevrenin korunması bilincini artırmak amacıyla düzenlenen etkinliğe, ilçe protokolü ile öğrenciler katıldı.

Ereğli Belediye başkanı Halil Posbıyık, ilçe genelinde çevreciliğe önem verdiklerini ifade ederek, gençlere çevreciliği ve çevre kirliliğine karşı mücadeleyi aşılamak istediklerini söyledi. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürü Muhammet Ali Ateş de etkinlik hakkında açıklamalarda bulunarak, "1 jet ski, 2 bot ile birlikte 5 kişilik dalış ekibi etkinlikte yer aldı. 7 dakikada cam şişe, plastik ambalaj kutuları, kablolar, hortum gibi değişik malzemelere ulaştık. Farkındalık yaratmak istedik. Denizlerimiz başta olmak üzere çevremizin temiz tutulması gerekiyor. Çıkarılan atık malzemeler de vatandaşlara sergide gösteriyoruz." dedi.