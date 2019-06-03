DHA YURT BÜLTENİ - 16

Tunceli'de PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 1 yaralı (2)

1 ASKER ŞEHİT OLDU Tunceli'nin Ovacık ilçesinde güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada yaralanan 2 askerden biri, hastanedeki ilk müdahalesinin ardından helikopterle Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan asker, doktorların çabasına reğmen kurtarılamayarak şehit oldu. Görüntü Dökümü

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- Ambulansın gelişinden görüntü

- Yaralı askerin Hastaneye Getirilişi

- Genel ve detay görüntü Haber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ,(DHA) ================ Soma’da 3.7 büyüklüğünde deprem MANİSA’nın Soma ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 21.13'te merkez üssü Manisa’nın Soma ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 13 metre derinliğinde meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre can kaybı ve hasar oluşmadı. Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- =================== Şarampole devrilen hafif ticari araçta 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı (2)

SÜRÜCÜ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazada ağır yaralan sürücü Necati Tuncay (45), Çelikhan Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Tuncay'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna konuldu. 6 yaralının tedavilerine devam edildiği belirtildi. Mahir ALAN/ADIYAMAN - (DHA) ======================== Elektrik akımına kapılan genç kız yaralandı ADIYAMAN'da, temizlik yaparken elektrik akımına kapılan genç kız yaralandı. Olay, akşam saatlerinde Mara Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evde temizlik yapan Esma Avat (22), duvardaki prize bağlı olan uzatma kablosuna dokununca elektrik akımına kapıldı. Yakınların müdahalesi ile elektrik akımından kurtarılan Avat, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Avat'ın sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Ambulansın gelişi

- Yaralı genç kız acile götürülmesi

- Yakınları

- Genel ve detay görüntüler