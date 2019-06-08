DHA YURT BÜLTENİ - 16

Bayram tatilinin 7 gününde kazalarda; 69 ölü, 531 yaralı (2)

ÖLÜ SAYISI 69'A, YARALI SAYISI İSE 531'E YÜKSELDİ Dokuz günlük Ramazan Bayramı tatilinde, yapılan tüm uyarılar ve alınan tüm önlemlere karşın yine çok sayıda ölümlü ve yaralamalı kaza oldu. Cuma günü saat 18.00'den, bugün saat 23.00'e kadar yurt genelinde meydana gelen toplam 165 kazada, 69 kişi öldü, 531 kişi de yaralandı.

Tatilin 7’nci günü olan 7 Haziran Cuma günü ise saat 23.00'e kadar 22 kaza meydana geldi. Gaziantep, Adıyaman, İstanbul, Adana, Erzincan, Kocaeli, Tekirdağ, Diyarbakır, Antalya, Bolu, Nevşehir, Isparta, Muğla, Konya, Karabük, Düzce, Kütahya, Burdur ve Kırıkkkale'de meydana gelen kazalarda, 7 kişi öldü, 58 kişi de yaralandı. Haber: Cüneyt CENGİZ / İSTANBUL,(DHA) ÇORUM'DA UÇURUMA YUVARLANAN TRAKTÖRDEKİ ANNE-BABA-OĞUL ÖLDÜ, 1 YARALI ÇORUM'un İskilip ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan traktörün uçuruma yuvarlanması sonucu Galip ile eşi Güllü ve oğulları Berkay Karadana hayatını kaybetti, akrabaları Süleyman Karadana ise yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde İskilip ilçesi İbik köyü Semerkaya mevkiinde meydana geldi. Galip Karadana yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle uçuruma yuvarlandı. Kazada, sürücü Galip Karadana ile birlikte eşi Güllü Karadana ve oğulları Berkay Karadana olay yerinde hayatını kaybederken, akrabaları Süleyman Karadana ise yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, kazada hayatını kaybeden anne, baba ve oğlunun cansız bedenlerini yapılan incelemenin ardından otopsi için İskilip Devlet Hastanesi morguna kaldırdı. Yaralı Süleyman Karadana ise ambulansla kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Uçurumdan görüntü

-Ekiplerin çalışması ve yerdeki cesetler

-Genel ve detaylat Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR / İSKİLİP(Çorum),(DHA) TEKİRDAĞ'DA, 'KİRAZ GÜZELİ' SEÇİLDİ TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçe Belediyesi tarafından, bu yıl 55'incisi düzenlenen Uluslararası Kiraz Festivali kapsamında 'Kiraz Güzellik Yarışması' yapıldı. Yarışmada, birinciliği Sahra Kardelen Karataş elde etti.

Tekirdağ sahili dolgu alandaki amfi tiyatroda düzenlenen yarışmada, 10 güzel, jüri üyelerinin karşısına çıktı. Adaylar ilk olarak kendi seçtikleri kıyafetlerle podyumda boy gösterdi. Yarışmanın jüri üyeliğini, Özlem Yıldız, Fedai Yüksel, Hikmet Mutlu, Mustafa Kahraman ve Babanıca Doına Marınela yaptı. Altın Kiraz Güzellik yarışmasına katılan güzeller, kendi seçtikleri kıyafetlerin ardından, farklı renk ve desenlerde bindallılarla podyuma çıktı. Jüri üyeleri adaylara doğallık, fizik ve kostüm taşıma kategorilerinde puan verirken, ailelerde heyecanla kızlarını izledi.

Yarışmada, birinciliği Sahra Kardelen Karataş, ikinciliği aynı puanı alan Meltem Özsoy ve Büşra Angay, üçüncülüğü ise İrem Yorgancıoğlu elde etti. Dereceye giren güzellere, sponsor firmalar tarafından çeşitli hediyeler verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yarışmaya katılan adaylar

-Dereceye giren adaylar

-Jüri ve seyirciler

-Ödüllerin verilmesi

-Detaylar Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN / TEKİRDAĞ,(DHA) TARTIŞTIĞI BABASINI BACAĞINDAN VURDU DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde, tartıştığı oğlu Ş.K. tarafından sol bacağından silahla vurulan S.K. (62), hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Olay, gece saatlerinde Sur ilçesine bağlı Melikahmet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ş.K., bilinmeyen nedenle tartıştığı babası S.K.'yı sol bacağından vurdu. Silah sesini duyanların ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ş.K., olaydan sonra kaçarken, S.K. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Polis ekipleri, Ş.K.'nın yakalanması için çalışma başlattı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Polis aracı

-Güvenlik şeridi

-Sokak tabelası

-Polis ekipleri

-Genel ve detay görüntüler Haber-Kamera: Emrah KIZIL / DİYARAKIR,(DHA) LUNAPARKTA TIRTIL KOPTU: 4 YARALI KARAMAN'da, bir alışveriş merkezinin bahçesinde bulunan lunaparktaki tırtıl vagonu koptu. Olayda vagonun altında kalan 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Alacasuluk Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinin bahçesindeki lunaparkta meydana geldi. İddiaya göre, Melek Böleç (27), kızı Azra Böleç (7) ile birlikte tırtıla bindi. Melek Böleç tırtıldan korkarak paniğe kapılan kızı Azra'yı sakinleştirmeye çalışırken tırtılın plastik aksanı koptu. Kopan parçayla birlikte yere düşen Melek Böleç ile kızı Azra, Meryem Özdemir (25) ve Abdurrahman Efe Özdemir (5) yaralandı. Devrilen tırtılın altında kalan yaralılara ilk müdahale lunapark görevlileri tarafından yapıldı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yaralılara müdahale edilmesi

-Yaralıların ambulansa alınışı

- genel detay Haber-Kamera: Muammer ŞEN / KARAMAN,(DHA) HEMZEMİN GEÇİTTE LOKOMOTİF OTOMOBİLE ÇARPTI SİVAS'ta, bakım çalışmaları nedeniyle bariyeri kaldırılan hemzemin geçidi kullanmaya çalışan otomobile lokomotif çarptı. Otomobilde hasar oluşurken, sürüsü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Kadı Burhanettin Mahallesi, Ticaret ve Sanayi Odası karşısındaki TÜDEMSAŞ hemzemin geçidinde meydana geldi. Hüseyin Özdemir, 58 AP 213 plakalı otomobiliyle bakım nedeni ile bariyerleri kaldırılan hemzemin geçide yöneldi. Otomobil rayların üzerine geldiği sırada hareket halindeki bir lokomotif araca çarptı. Kazada otomobilde hasar meydana gelirken, sürücü Özdemir kazayı yara almadan atlattı. Çarpmanın şiddetiyle sürüklenen ve kullanılamaz hale gelen otomobil itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla lokomotiften ayrıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yerinden görüntüler

-Lokomotif ve otombilin görnütüsü

-Kurtarma çalışmaları

Haber-Kamera: Hakan KALELİ - Uğur YİĞİT / SİVAS,(DHA) BAKAN SOYLU: ÖLÜMLÜ KAZA ORANI YÜZDE 48 AZALDI İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, şu ana kadar 52 kişinin trafik kazalarında yaşamını yitirdiğini belirterek, "Alınan tedbirler çerçevesinde bu bayramda meydana gelen ölümlü kaza oranında geçen yıla göre yüzde 48 azalma oldu" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afyonkarahisar'da havadan yapılan trafik uygulamalarını denetledi. Bakan Soylu'ya Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Zeybek, İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez ve İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız eşlik etti. İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet Özer, Bakan Soylu'ya denetimler hakkında bilgiler verdi. Afyonkarahisar-Kütahya yolunda denetim yapan Bakan Soylu, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyararak, çocuklara oyuncak ve sürücü karnesi dağıttı. 'YÜZDE 48 AZALMA VAR'

Bakan Soylu, gazetecilere yaptığı açıklamada, aldıkları tedbirler çerçevesinde son 10 yıllık trafik kazası ölüm istatistiklerine göre bu yıl yüzde 56'lık bir azalmanın söz konusu olduğunu söyledi. Geçen yıl ki bayram tatillerine göre de ölümlü kazalarda yüzde 48'lik azalma olduğunu belirten Bakan Soylu, "Bizim için sıfır can kaybı esastır. Ancak bu kadar yoğunluk ve bayram tatilinin sıkıştığı bu alanda biraz tedbirsizlik, dikkatsizlik bazen de acelecilik maalesef hepimizin canını yakan, içimizi acıtan, üzen görüntülerle bizi etkileyen sonuçla karşı karşıya bırakıyor" dedi.

'ŞU ANA KADAR 52 KİŞİ YASAMINI YİTİRDİ'

Bayram tatilinin geride kalan bölümünde 52 kişinin yaşanan kazalarda yaşamını yitirdiğini belirten Bakan Soylu, "Allah'tan rahmet diliyorum. Özellikle vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bayram tatilinden önce vatandaşlarımızı gerek emniyet kemeri olsun gerek cep telefonu olsun gerek araç takip mesafesi olsun gerekse yorgunken araç kullanmamaları konusunda uyarmış ve dikkatli olmalarını istemiştik. Onlardan seyahat planı yapmalarını, seyahat planını da evden başlatmaları konusunda bir dizi uyarıda bulunmuştuk. Bayram tatilinden dönen vatandaşlarımıza da dönüşlerini perşembe gününden itibaren yayarak yapmaları rica etmiştik. Dün akşam ciddi bir yoğunluk oldu. Gördüğünüz gibi şu anda bu yolda yoğunluk söz konusu değil. Uyarıları dikkatte aldıkları için vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu. '185 BİN TRAFİK EKİBİ GÖREV ALDI'

Soylu, yollarda ciddi bir yoğunluk olmadığını, şu anda Bolu istikametine 80-100 kilometrelik araç hızıyla seyredilebilecek bir akışkanlık olduğunu belirtti. Bakan Soylu, "Karadeniz istikametinden özellikle Merzifon istikametinden buraya gelişte aldığımız bilgiler çerçevesinde bir yoğunluk söz konusu ama orda da bir akışkanlık var. Yine Susurluk, Balıkesir hattı yani İzmir- Balıkesir- İstanbul hattı arasında da yoğunluk var ama orada da akışkanlık söz konusu. Burada şunu söylemek gerekir, özellikle arkadaşlarımıza yani 185 bin trafik ekibi, jandarma ve polisimiz bu bayram tatili süresince kendileri bayram yapmadan, vatandaşlarımızın sağ salimen tatile veya gidecekleri noktaya, dönecekleri noktaya ulaşabilmeleri için büyük bir fedakarlık ortaya koydular. Altını çizerek söylüyorum; onların bayramlarını, ailelerinin bayramlarını tekrar tebrik ediyorum" dedi.

'GERİ DÖNÜŞÜMÜZÜ BİR KABUSA DÖNDÜRMEYELİM'

9 günlük bayram tatilinin bitmesine 2 günlük bir zaman dilimi kaldığına işaret eden Süleyman Soylu, şunları söyledi:

"Gerek ölümlü trafik kazalarında, gerek yaralanmalarda, gerekse de maddi hasarlı kazalarda geçen senelere göre yarı yarıya bir azalma sağladıysak bunu önümüzdeki dönemlerde daha da aşağıya çekebiliriz. Tekrar vatandaşlarımıza hayırlı bayramlar diliyoruz. Aman eve hemen yetişeyim diye biraz daha gaza basayım diye bir telaş içinde olmasınlar. Eve yarım saat sonra da gidilebilir. Geri dönüşümüzü bir kabusa döndürmeyelim. Geri dönüşümüz de bir bayram olsun. Bizim temel temennimiz budur. Biz bugün, yarın, öbür gün yine denetim için yollarda olacağız. Mümkün oldukça kontroller devam edecektir. İnşallah, salimen menzile ulaşmak nasip olur. Bu saat itibariyle bize ulaşan olumsuz bir durum yok. İnşallah da bir olumsuz durum olmaz." TEKİRDAĞ'DAKİ KAZA

Tekirdağ'da meydana gelen kazada 5 kişinin yanarak yaşamını yitirdiği olayı da hatırlatan Bakan Soylu, bu kazanın kendilerini derinden etkilediğini söyledi. Araçların özellikle otoyollarda, kavşak ağızlarında park edilmemesini, bekleme yerlerinde de kurallara uygun park edilmesini isteyen Soylu, "Tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Sadece sürücüler değil yanındakilerinin de uyarılarına ihtiyacımız var. Yani araç sürmek sadece bir sürücülük değildir, mühendislik hadisesidir. Ve bunu hep beraber bir şekilde yönetmemiz gerekir. Onun için özellikle yol kenarlarında durmalar, parklanmalar, kurallara uygun bir şekilde gerçekleşmelidir. Özellikle çocuklarımıza da çok teşekkür ediyorum. Şu ana kadar bize bine yakın karne geldi. Yani ailelerinin, annelerinin, babalarının karnelerini doldurup bize gönderdiler. O çocuklarımızın da ilk yüzüne bisiklet göndereceğiz. O karneler bizim için önemli. Çocuklarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bayramlar her zaman şen olsun" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Bakan Soylu'nun karşılanması

-Bakan Soylu denetimde görev yapan ekiplerle tokalaşırken

-Bakan Soylu yetkililerden bilgiler alırken

-Bakan Soylu çocuklara oyuncak verirken

-Bakan Soylu vatandaşlarla ve çocuklarla fotoğraf çektirirken detay

-Durdurulan araçlarda sürücülerle Bakan Soylu uyarılardan bulunurken

-Araç içerisindeki çocuklara sürücü karnesi ve hediyeler verirken detay

-Bakan Soylu otobüse binerken detay

-Bakan Soylu'dan detaylar

-Bakan Soylu'nun açıklaması Haber-Kamera: SATILMIŞ AKKAŞ / AFYONKARAHİSAR,(DHA) YILDIRIM'DAN ORTAK YAYIN AÇIKLAMASI; UĞUR DÜNDAR'I TERCİH EDERİM CUMHUR ittifakının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı AK Parti'li Binali Yıldırım, CHP’li rakibi Ekrem İmamoğlu ile yapması planlanan ortak yayın hakkında, "Programı kimin yöneteceği konusu benim açımdan hiç fark etmez. Kim olursa olsun ama tecrübeli olması açısından Uğur Dündar'ı tercih ederim" dedi.

Cumhur ittifakının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile beraber seçim çalışmaları kapsamında Kastamonu’ya geldi. AK Parti Kastamonu İl Başkanlığı’nı ziyaret eden Yıldırım daha sonra şehir esnafını ziyaret etti. Kastamonu’nun Tarihi Nasrullah Camii’nin şadırvanından su içen Yıldırım, daha sonra Kastamonu Belediyesi’ni ziyaret etti. MHP’li Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu’na hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Yıldırım, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

'UĞUR DÜNDAR'I TERCİH EDERİM'

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ile yapılması planlanan canlı yayına ilişkin bilgi veren Yıldırım, "İki partinin yetkilileri görüşme yapıyor, detayları konuşuyorlar. Benim tercihim herhangi bir kanal yerine bir stüdyoda programın yapılması. İsteyen bütün kanalların bu programı İstanbullulara, vatandaşlara duyurması daha doğru. Yok bu kanal oldu, şu kanal olmadı gibi tartışmalardan kurtulmuş olunur. Programı kimin yöneteceği konusu benim açımdan hiç fark etmez. Kim olursa olsun ama tecrübeli olması açısından Uğur Dündar'ı tercih ederim. Ama başka birini istiyorlarsa ona da eyvallah" diye konuştu. 'ASLA KABUL EDİLEMEZ, ŞİDDETLE KINIYORUM'

İmamoğlu’nun Karadeniz ziyareti sırasında Ordu’da yaşadıkları sonrası, Ordu Valisi hakkındaki açıklamalarının yakışık olmadığını aktaran Yıldırım, şunları söyledi:

"Ziyaretten geriye ne kaldı? Devletin valisine ağır küfür, hakaret. Devletin polis ve memurlarına ağıza alınmayacak sözler. Siyaset içerisinde olan herkesin mutlaka ve mutlaka insanlara karşı, gerekli hassasiyeti göstermesi icap eder. Dolayısıyla CHP adayının Ordu Valimize söylediği sözü tekrarlamaktan icap duyarım onun için söylemiyorum. Asla kabul edilemez, şiddetle kınıyorum. İstanbul gibi bir dünya şehrini yönetmeye aday olan birinin böyle sözler söylemesi asla ve asla hoş görülemez. Özür dilemesini bekliyorum."

'İSTANBUL'UN KASTAMONU’YA İHTİYACI VAR'

Yıldırım, Kastamonu’nun nüfusundan fazla İstanbul’da yaşayan Kastamonulunun olduğunu belirterek, "İstanbul Türkiye'nin özeti. İstanbul Türkiye, Türkiye İstanbul demek. 80 vilayetimizden vatandaşlarımız var. Kastamonu'da ilk iki içerisinde yer alıyor. Yani Kastamonu'nun şehir merkezi ve köylerinin toplamından daha fazla Kastamonulu İstanbul'da yaşıyor. İstanbul onların doyduğu yer. İstanbul Kastamonuluların evi, işi ve hepimizin ortak geleceği. Kastamonulu hemşerilerim hem sosyal hem de iş hayatında İstanbul'da çok faaller. Gerek 31 Mart seçimlerinde, gerekse 23 Haziran seçimlerinde Kastamonuluların hep desteğini gördüm. Bu desteğin bugünlerde artarak devam ettiğini görmekten memnuniyet duyuyorum. Bu destek için teşekkür ediyorum. Bayram için gelen Kastamonulu hemşerilerimin de 23'ünde İstanbul'a geri dönmelerine ve oylamaya katılmalarını istiyorum. Çünkü İstanbul'un Kastamonu’ya ihtiyacı var" dedi.

Yıldırım, sivil toplum örgütü temsilcileriyle yaptığı toplantının ardından kentten ayrıldı.