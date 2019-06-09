DHA YURT BÜLTENİ - 16

İddiaya göre, Kozcağız Beldesinin bir köyünde oturan Ö.Ç., aynı köyde yaşayan 17 yaşındaki kızı 2 yıldır telefonla arayarak, "Elimde görüntülerin var, bunlara ailene göstereceğim" tehdidinde bulunarak, cinsel istismarda bulundu. 2 yıl boyunca tehditlere ve cinsel istismara maruz kalan genç kız durumu ailesine bildirdi. Ailesi bunun üzerine polise şikayette bulundu. Polis, evine baskın yaptığı Ö.Ç.'yi gözaltına aldı. Ö.Ç.'nin evinde yapılan aramada ise 2 adet av tüfeği ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Ö.Ç. 'Çocuğun cinsel istismarı, şantaj ve tehdit' suçlarından tutuklandı.

BARTIN'da, iddiaya göre 17 yaşındaki kızı 2 yıldır telefonla tehdit ederek, cinsel istismarda bulunan Ö.Ç. (21) tutuklandı.

BEŞİKTAŞ'ta TEM Otoyolu'nda 3'ü çocuk, 4 kişinin öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı kazaya neden olduğu iddia edilen otomobildeki şüphelilerden Abdussamet T. dün akşam Burdur'da yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Abdussamet T. adliyeye sevk edilirken, birlikte yakalandığı kimliği belirsiz 2 kişi ise serbest bırakıldı. Abdussamet T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TOKAT'ta yağmur nedeniyle kontrolünü kaybeden otomobilin dereye uçması sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Tokat-Sivas karayolu üzeri Gökçe köyü yakınlarında meydana geldi. Sivas istikametinden Tokat istikametine seyreden Seyit Elibol(47) yönetimindeki 60 HL 058 plakalı otomobil havanın yağışlı olması nedeniyle kontrolden çıktı. Karşı şeride geçen otomobil köprü korkuluklarına çarptıktan sonra dereye düştü. Otomobil sürücüsü ve oğlu Yesin Elibol(12) kendi imkanları ile otomobilden çıktı. Kazada yaralanan ve arka koltukta sıkışan Melike(16), Hanife (22) ve Nur Elibol(45) olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından otomobilin arka kapısı açılarak çıkarıldı. Kazayı araç sürücüsü Seyit Elibol yara almadan atlatırken, yaralanan 4 kişi ise ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi ile Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

-Kaza yerinden görüntüler

-Aracın görüntüsü

-Ekiplerin çalışması

Haber: Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA) -

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Önce 2 yaşındaki oğlunu, sonra kendini astı

ANTALYA'da, eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Ersin B. (33), 2 yaşındaki oğlu Erden B. ve kendini ormanlık alanda ağaca asarak intihar etti.

Olay, saat 18.30 sıralarında Döşemealtı ilçesi Düzlerçamı Milli Parkı’nda bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Piknik alanının yan tarafında bulunan ormanlık alanda ailesi ile adaçayı toplamaya çıkan Mesut Özalp, ağaca iple asılmış şekilde duran biri çocuk iki kişi gördü. Özalp’in durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ersin B. ve oğlu Erden B.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından baba ve oğlunun cansız bedenleri ormanlık alandan çıkarıldı. Cenaze hizmetleri görevlisi küçük çocuğun cansız bedenini kucağına alarak cenaze aracına getirdi. Cenaze aracına konulan baba ve oğlunun cansız bedenleri, Antalya Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.