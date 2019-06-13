DHA YURT BÜLTENİ - 16

İzmir'de zeytinlik alanda yangın (2)

3 KATLI BİR APATMAN İLE TEK KATLI BİR EV YANDI İzmir'in Balçova ilçesinde İzmir- Çeşme Otoyolu'nun kenarındaki zeytinlik alanda çıkan yangında alevler, Eğitim Mahallesi Mevlana Sokak'ta 3 katlı bir apatman ile tek katlı bir evi tamamen yanmasına neden oldu. Olayda can kaybı yaşanmazken aynı bölgedeki 5 apatman boşatıldı. Dumandan etkilenen bir kişinin, müdahalenin ardından genel durumunun iyi olduğu bildirildi. GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Haber-Kamera: Davut CAN- Mücahit BEKTAŞ-Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA) ====================== Şanlıurfa’da veresiye güvercinlere kefil isteniyor ŞANLIURFA’da güvercin satıcısı Mustafa Ballı, parası olmayınca veresiye kuş almak isteyenlerden maaş bordrosu ve memur kefil istiyor.

Kentte kuş tutkunlarının buluştuğu adres olarak bulunan Kuşçu Pazarı'nda işyeri bulunan Mustafa Ballı, zaman zaman güvercinleri açık artırma usulü ihaleye çıkarıyor. Güvercin tutkunlarının sıkça ziyaret ettiği işyerinde bulunan bazılarının fiyatları on binlerce lira olan kuşları almak isteyen bazı kişiler yeterli parası olmayınca veresiye yöntemine başvuruyor. Mustafa Ballı da veresiye sorununun önüne geçmek için yeni bir dönem başlattı. Mustafa Ballı, işyerindeki kuş raflarının üzerine veresiye güvecin almak isteyenlerden sabıka kaydı, maaş bordosu, kimlik fotokopisi ve 3 memur kefil istendiğini ifade eden uyarı yazısı astı. Ballı, bunun yanı sıra, güvercin almak isteyenlerden alkol ve sigara içmeme şartı da aradığını duyurdu.

Kuşçu Pazarı'nda cinsi ve özelliğine göre bir araba değerinde olan güvercinleri veresiye satmak istemeyen Ballı, "Şanlıurfa'da güvercin tutkunlarının sayısı oldukça fazladır. Güvercin almak isteyenler paraları olmadığı zaman veresiye almak istiyor. Biz veresiye vermek istemiyoruz ama gelen müşteriler bu konuda oldukça ısrar ediyor. Veresiye satışın önüne geçebilmek için böyle bir yönteme başvurdum. Uyarının ardından veresiye güvercin isteyen çıkmadı" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kuşçu pazar

- Kuşçu Mustafa Ballı ile röportaj

- İş yerinde kuşlar

- Kuşlara yem veren Mustafa Ballı

- Duvara yazılan yazılar

- Genel ve detay görüntüler Haber: Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA) ================= Doç.Dr. Dilci: Çocuğunuzun karnesini başkasıyla kıyaslamayın SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tuncay Dilci, karnenin çocukların hayatında başlangıç ve bir son olmadığını belirterek, başkalarıyla karnelerinin kıyaslanmasının yanlış olduğunu söyledi. Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tuncay Dilci, bugün öğrencilerin yaz tatili sürecine gireceğini anımsatarak, karnenin çocukların hayatında başlangıç ve son olmadığını ifade etti. Karnenin çocuğun kişiliği, karakteri veya hayattaki başarısının tek ve yegane ölçüsü olmadığını aktaran Dilci, velilere karne üzerindeki verilerden hareketle çocuğu ezmemeleri ve rencide edici tutum içerisine girmemeleri önerisinde bulundu.

'ÇOCUĞA SORUMLULUK VERİN'

Çocukların karnelerinin başkalarıyla kıyaslamanın yanlış olduğuna işaret eden Dilci, "Karneyle çocuklar üzerinde oluşturulacak baskı, çocuğun hayatındaki belki de başaramayacağı duygusuna doğru bir yönelim oluşturacağı için belki de çocukta bir izdiham, bir çöküntü yaratacaktır. Yaz tatili ve karne sürecinde karneyi bir kenara koyarak gerçek hayatla çocuğu tanıştırmak, buluşturmak gerekir. Bu anlamda başta ev içerisinde rol model olarak ebeveynler, çocuklara karşı tutumlarında, söylemlerinde, eğilimlerinde dikkatli davranmalı ve ev içerisinde basit sorumluluk örnekleri verilmeli. Örneğin çocuk, marketten ekmek alma, ev içerisinde temizlik işlerine yardım etme, annenin, babanın herhangi bir isteğini yerine getirme, tertipli ve düzenli olma veya aile geçimine katkıda bulunacak faaliyetlere yönlendirilebilir. Diğer taraftan varsa çocuğun bir esnaf veya bir üretici mekanizma içerisindeki rollerini de geliştirecek tanıştırmalara da yer verilebilir. Yani hayatın gerçekleriyle tanışması için olumlu ve makul bir iklim yaratıldığı hallerde çocuk gerçek hayatın yönlerini tanımalı ve sorumluluk duygusunu üstlenmelidir" dedi.

'ÇOCUKLARI DİJİTAL NESNELERE EMANET ETMEYİN'

Çocukların organik yaşam biçimlerine yönlendirilmesi gerektiğini anlatan Dilci, aileler arası ziyarete önem verilmesi gerektiğini ifade ederek şunları söyledi:

"Tatil asla ve asla yeni formallenmiş sıkı eğitim sistemi gibi ya da gerçek eğitim sistemindeki eksikliklerin tamamlanması gibi düşünülmemeli. Gerçek manada dinlenmelerine fırsat verecek imkan ve ortamları sağlamalıyız. Bir başka sıkıntı da dijitalleşmenin getirdiği dünyada çocukları asla ve asla dijital nesnelere emanet etmeyelim, onların tekeline bırakmayalım. Çünkü dijitalleşme sıkıntılı bir süreç ve beraberinde çocukların kişilik ve karakter gelişimine, bilinçsel yazılımına olumsuz etkide bulunabilecek içeriklerden oluşmaktadır. Çocuğun yaratıcılık duygusunu ortadan kaldıran dijitalleşme beraberinde fiziksel ve kas sistemindeki olumsuz etkilerin yanı sıra hareketsiz yaşamın ve düşüncenin ipotekleşmesiyle beraber çocukları gerçek kimliğinden, gerçek düşünsel dünyasından uzaklaştırmaktadır. Bunun yerine daha doğal, daha insancıl, daha kucaklayıcı sosyal ilişkilerle ve yüz yüze ilişkilerle, organik, otantik yaşam biçimiyle ve geleneksel kültür kodlarımızdaki oyunlarla çocuklarımızı buluşturmak zorundayız."

Görüntü Dökümü:

-Doç. Dr. Dilci'nin açıklaması Haber-Kamera: Hakan KALELİ-Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA) ======================= Hükümlü çocuklardan göz dolduran eserler HATAY’da Çocuk Ceza İnfaz Kurumu’nda kalan tutuklu ve hükümlü çocukların yaptığı eserlerin yer aldığı el sanatları sergisinin açılışı gerçekleştirdi. Antakya’da bir AVM’de gerçekleşen açılış programına Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Tacettin Pınar, Hatay Çocuk Ceza İnfaz Kurumu Müdürü İsmet Çelik ve çok sayıda davetli katıldı. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı ve Hatay Çocuk Ceza İnfaz Kurumu’nun katkılarıyla hazırlanan; bakır kabartma, resim ve el işi eserlerinin yer aldığı sergi davetliler tarafından büyük beğeni topladı. Gerçekleştirilen etkinliğin cezaevindeki çocukların topluma kazandırılması açısından önemli olduğunu ifade eden Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Tacettin Pınar, “Çocuklarımızı suçtan uzak tutmak adına, ıslah olmaları adına çok güzel bir uygulama bu tür çalışmalarımız devam edecek biz de adliye ve başsavcılık olarak bu tür etkinliklere her zaman destek vereceğizö dedi.

Hükümlü çocukların topluma kazandırması noktasın çeşitli etkinliklerin devam ettiğini belirten Hatay Çocuk Ceza İnfaz Kurumu Müdürü İsmet Çelik: “Bu sergiyi düzenlememizdeki amaç çocukların çalışmalarını motive etmek, onlara heyecan katmak ve kurumumuzun varlığından Hataylı hemşerilerimizi haberdar etmektir. Bu kapsamda bugün 500’e yakın eserle buradayız bu çalışmanın yararlı ve verimli olacağını düşünüyorumö dedi. Serginin açılış kurdelesinin kesilmesi ile birlikte davetli protokol ve misafirler sergiyi gezdi. Serginin hazırlanmasında 24 öğrencinin sorumluluğunu üstlenen Usta Öğretici Gülten Ergin sergide yer alan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Sergi 3 gün boyunda misafirlerin ziyaretlerine açık olacak. Görüntü Dökümü

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- Sergilenen eserlerden genel ve detay görüntüler

- Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Tacettin Pınar’ın açıklamaları

- Serginin açılış kurdelesinin kesimi

- Davetli protokolün sergiyi gezmesi

- Hatay Çocuk Ceza İnfaz Kurumu Müdürü İsmet Çelik’in açıklamaları

- Misafirlerin sergi alanını gezmesi

- Usta öğretici Gülten ergin ile röportaj

Süre: 03’11" Boyut: 366 MB Haber-Kamera: Halil İbrahim KARAÇAY-Hüseyin BOZOK/ HATAY, (DHA) =========================== Denizli'nin iklim eylem planı hazır DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi'nin çevresel sorunların başında gelen iklim değişikliğine karşı 2 yıl önce başlattığı 'İklim Hareketi İçin Değişime Güç Ver' projesi tamamlandı. Tamamlanan eylem planıyla, 2030 yılı itibariyle Denizli'deki sera gazı salımlarında yüzde 21 azalma hedefleniyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti'nce finanse edilen ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinatörlüğündeki 'Türkiye'de İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe Programı' kapsamında 'İklim Hareketi İçin Değişime Güç Ver Projesi' hazırladı. İklim değişikliği konusunda gelecek yıllar için stratejiler planlaması ve tedbirler alınabilmesi için yürütülen çalışma, yaklaşık 2 yıl sonra tamamlandı. Hacıeyüplü Mahallesi'ndeki bir otelde, eylem planının tanıtımı ve kapanışı için toplantı yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Ali Değirmenci, Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmud Güngör, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Uzmanı Ceyhan Çiçek, Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye Direktörü Rıfat Ünal Sayman, CNN Türk'teki 'Yeşil Doğa' adlı programdan gazeteci Güven İslamoğlu ve çok sayıda davetli toplantıya katıldı.

2030 YILINDA SERA GAZI SALIMINDA YÜZDE 21 AZALMA HEDEFLENDİ

Açılış konuşmasını yapan Rıfat Ünal Sayman, planın küresel, ulusal, bölgesel ve yerel çabaların bir sonucu olarak hazırlandığına dikkat çekerek, "Başarılı bir süreç yürütüldü. 10'a yakın çalıştay yapıldı. Liselerde, etüt salonlarında ve Pamukkale Üniversitesi'nde farkındalık etkinlikleri ile anketler yapıldı. Bu kapanış toplantısı, yeni bir başlangıç. Umuyorum bundan sonraki süreçte bu eylem planının uygulanmasında Denizli bu konudaki hem öncülüğünü hem de iklim değişiklindeki hazırlığını arttırmış olur" dedi.

Meclis Başkanvekili Ali Değirmenci ise, Denizli'de projenin amacına uygun bir şekilde ilerlediğini ifade ederek, "Anaokuluna giden çocuklarımızdan başlamak kaydıyla ilköğretim, lise ve üniversiteye giden gençlerimiz dahil olmak üzere farkındalık eğitimlerinde bulunduk. Onların bulunduğu mekanlarda iklim hareketi nedir, iklim eylem planı nedir anlatmaya çalıştık" dedi. Geniş katılımlı iklim komisyonu oluşturmayı hedeflediklerini belirten Değirmenci, "Türkiye'nin 2030 yılında sera gazı salımında yüzde 21 gibi bir azaltım hedefi var. Bizim de iklim eylem planımızda 2030 yılı itibari ile Denizli'deki sera gazı salımlarında yüzde 21 azaltmayı hedefliyoruz" diye konuştu. Gazeteci Güven İslamoğlu ise katılımcılara, Türkiye'de ve dünyada yaşanan çevre sorunları ile iklim değişikliği konularının yer aldığı sunum gerçekleştirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Toplantıya katılanlardan görüntü

- Rıfat Ünal Sayman'ın konuşması

- Ali Değirmenci'nin konuşması

- Güven İslamoğlu'nun sunumundan görüntü Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) ======================= Antakya Nedime Keser Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisini gerçekleştirdi HATAY’da Antakya Nedime Keser Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri tarafından bir yıl boyunca yapılan eserlerin yer aldığı yıl sonu sergisinin açılış töreni il protokolünün de katılımıyla gerçekleştirildi. Antakya Nedime Keser Halk Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilen sergiye Hatay Valisi Rahmi Doğan, Antakya Kaymakamı Orhan Mardinli, Hatay İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan, TÜSİAD yönetim kurulu eski Başkanı Erol Bilecik, Antakya Nedime Keser Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sabri Tazeaslan ve çok sayıda davetli katıldı. Serginin açılış konuşmasını gerçekleştiren Antakya Nedime Keser Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sabri Tazeaslan, “Yeni bilgi ve beceri edinimi bireyler için daha iyi istihdam olanakları sunar. Bu nedenle hayat boyu öğrenme kültürü ve farkındalığın önemi toplumun geneline etkin bir biçimde anlatılmalıdır. Bu kapsamda sosyal ortaklar ve sivil toplum ile işbirliği içerisinde hareket ederek gerçekleştirdiğimiz sergimiz, bu tanıtıma büyük bir katkı sağlayacaktır. Sergimiz aracılığıyla katılımcılar hem yıl boyunca yapılan çalışmaları yerinde görecekler hem de kurmumuzun yapmış olduğu faaliyetler hakkında bilgi sahibi olacaklardırö dedi. Program Antakya Nedime Keser Halk Eğitim Merkezi Halk oyunları ekibinin gösterileri ve Kudra Kardeşlik Korosu’nun müzik dinletisi ile devam etti. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından programa katılım gösteren il protokolü tarafından sergi gezildi.