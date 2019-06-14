DHA YURT BÜLTENİ - 16

Çorum'da sağanak etkili oldu ÇORUM'da, etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu, sürücüler araçları ile zor anlar yaşadı. Vatandaşlar da, sığındıkları kapalı alanlarda yağmurun durmasını bekledi.

Kentte, saat 14.00 sıralarında başlayan yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, sürücüler otomobilleri ile yolda ilerlemekte güçlük çekti. Aniden bastıran sağanakta, bazı sürücüler de otomobilleri ile yolda kaldı. Yağmura sokakta hazırlıksız yakalananlar ise, camilere ve otobüs duraklarına sığındı. Belediye ekipleri yağmur nedeniyle kapanan mazgalları açmak için çalışma başlattı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Göle dönen yollar

-Araçların güçlükle ilerlemesi

-Cami ve duraklara sığınan vatandaşlar

- Sel sularından karşıya geçmeye çalışanlar

-Detaylar (SÜRE 2 dk 30 sn) (BOYUT 329 MB) Haber-Kamera: -Serkan BARIŞ -ÇORUM (DHA) ==================== Mezuniyet töreninde sürpriz evlilik teklifi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Diş Hekimliği Fakültesinin mezuniyet terönine evlilik teklifi damgasını vurdu. Geçen yıl aynı fakülteden mezun olan Oğuzhan Çetin, diplomasını almak üzere sahneye gelen kız arkadaşı Edanur Kurşun'a evlilik teklifinde bulundu. Genç kız teklifi kabul etti.

4 Eylül Kültür Merkezi Alaaddin Keykubat Konferans Salonunda gerçekleştirilen Diş Hekimliği Fakültesi mezuniyet törenine SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Hubbezoğlu ile akademisyenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Programda fakülte birincisi Yağmur Yılmaz, ikincisi Buse Cengiz ve üçüncüsü Burcu Kızılırmak'a diplomaları ve hediyeleri Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız ve Prof. Dr. İhsan Hubbezoğlu tarafından verildi.

SÜRPRİZ EVLİLİK TEKLİFİ

Mezuniyet töreni, sürpriz bir evlilik teklifine sahne oldu. Geçen yıl aynı fakülteden mezun olan Oğuzhan Çetin, kız arkadaşı Edanur Kurşun'a sahnede diz evlenme teklifinde bulundu. Genç kızın şaşkına döndüğü evlenme teklifi salondan büyük alkış aldı.

Töreni izleyenlere yönelik kısa bir konuşma yapan Çetin, daha sonra kız arkadaşına dönerek "Ablamın kardeşi, anne-babamın kızı, benim de eşim olur musun" sözlerini sarf etti.

Dizlerinin üzerine çöken Çetin, cebindeki yüzüğü çıkararak kız arkadaşı Edanur Kurşun'a uzattı. Teklif karşısında şaşıran ve elleri titreyen Kurşun, gözyaşlarına hâkim olamadı. Evlilik teklifine, mezuniyet törenini izlemek için gelen aileler ve genç çiftin arkadaşları alkışlarla destek verdi. Genç kızın erkek arkadaşının evlilik teklifine büyük bir coşkuyla 'Evet' cevabı verdi.

Görüntü Dökümü

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-Törenden görüntüler

-Konuşmalar ve diplomaların verilmesi

-Sürpriz evlilik teklifi

-Sahnede yaşananlar

-Gencç kızın teklifi kabul etmesi ve izleyenlerin alkışları Haber:SİVAS, (DHA) ================== Cenazesi toprağa verilmeden trafik cezası geldi Çorum'un Bayat ilçesinde, otomobilin çarptığı ATV'nin sürücüsü Ali Umutlu (84), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Otopsi işlemleri sürerken, cenazeyi almayı bekleyen ailesi, Ali Umutlu hakkında ehliyeti olmadığı için düzenlenen 2 bin 300 liralık ceza makbuzunun postayla kendilerine gönderildiğini söyledi. Yeğen Ahmet Umutlu, "Toprağa vermeden cezası gönderiliyor. Bu ne acele?" dedi.

Kaza, 11 Haziran'da, Bayat'taki Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak, Ali Umutlu'nun kullandığı ATV'ye arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle ATV'den yola savrulan Umutlu, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Umutlu, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bayat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Umutlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Ali Umutlu'nun cansız bedeni, otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü. Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.

'TOPRAĞA VERMEDEN CEZASI GÖNDERİLDİ'

Otopsi işlemleri sürerken, cenazeyi almayı bekleyen ailesi, Ali Umutlu hakkında ehliyeti olmadığı için düzenlenen 2 bin 300 liralık ceza makbuzunun postayla 12 Haziran'da kendilerine gönderildiğini söyledi. Muhtar Ahmet Umutlu, amcasını toprağa vermeden ceza makbuzu gelmesine şaşırdıklarını belirterek, "İnanılır gibi değil. Amcam kazada ölüyor, 1 gün sonra 2 bin 300 lira trafik cezası gönderiliyor. Şaşırmamak ve üzülmemek elde değil, Şaşkınız. Biz daha cenazemizi hastane morgundan almadan, cenaze namazını kılmadan, onu toprağa vermeden cezası gönderiliyor. Bu ne acele?" diye konuştu.

Ali Umutlu'nun cenazesi, otopsi sonrası ilçede dün kılınan namazın ardından Çay köyünde toprağa verildi.

KAZA ANI KAMERADA

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülürken, kaza anının, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; sürücüsünün kontrolünden çıkan kırmızı otomobilin, ATV'ye hızla arkadan çarptığı anlar yer alıyor.