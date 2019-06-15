DHA YURT BÜLTENİ - 16

Kazadan Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırılan uzman çavuşlar Sinan Arslan ve Fatih Şahin’ın kimlik tespiti yapıldıktan sonra cenaze töreni düzenlendi. Sinan Arslan için düzenlenen cenaze törenine askeri ve mülki erkan katıldı. Burada kılınan namazın ardından Sinan’ın Arslan’ın cenazesi törenle Bursa’ya gönderildi. Kazada ölen diğer Uzman Çavuş Fatih Şahin’in de Tokat’tan gelecek olan ailesi bekleniyor.

KAHRAMANMARAŞ'ın Türkoğlu ilçesinde dedektörle define arayan 3 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Türkoğlu'nun Hacıbebek Mahallesi Omarağa mevkiinde ellerinde detektör olan bazı kişilerin olduğu ihbarı üzerine Türkoğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Bölgede araştırma yapan ekipler, Mehmet Ü. (48), Mehmet Y. (49) ve Ahmet Ü.'yü (35) dedektörle define ararken suçüstü yakaladı. Ellerindeki 2 dedektöre el koyan ekipler, şüphelileri gözaltına alarak sorgulamak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürdü.

Şırnak merkeze bağlı Yeniaslanbaşar Köyü Jandarma Karakolu’nda görevli Uzman Çavuş Ferdi Polat, 12 Aralık 2015’te Açıköğretim Fakültesi sınavına girmek için kent merkezine gitti. Geri dönmeyen Polat için çalışma başlatıldı. Ancak, Ferdi Polat'ın izine rastlanmadı. Polat'ın PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığı üzerinde duruldu. 4 yıl sonra dağlık alanda, kemik ve doku parçaları bulundu. Baba Rıtvan Polat’tan alınan DNA örneklerinin uyuşmasıyla cesedin Uzman Çavuş Ferdi Polat’a ait olduğu belirlendi. Uzman Çavuş Ferdi Polat’ın şehadet haberi Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yaşayan, annesi Fatma ile babası Rıtvan Polat’a verildi.

GAZİANTEP'te kontrolden çıkıp, karşı şeride geçen otomobil fabrika işçilerini taşıyan minibüs ile çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Oğuz Budak'ın kullandığı 27 ND 470 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak karşı yöne geçti. Otomobil bu sırada gelen Mehmet Nuri Özen'in kullandığı 27 S 3751 plakalı servis minibüsü ile çarpıştı. Kazada takla atarak durabilen otomobilin sürücüsü ile minibüs sürücüsü yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeni ile trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

19 yıldır Yalova Milli Eğitim Müdürlüğü’nde görev yapan makam şoförü Vahit Şeker, Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun ve kurumdaki çalışma arkadaşlarının teşviki ile Anadolu Üniversitesi Ev Ekonomisi Bölümü’ne kayıt yaptırdı. Aldığı eğitim sonucu 2 yıllık önlisans mezunu olan Şeker için Müdür Ali Tosun sürpriz bir kep töreni düzenledi. Müdürlük personeli de Şeker için kep ve cübbe hazırladı. Şeker için Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi tarafından verilen diplomanın temsili kopyası hazırlandı. Vahit Şeker, tüm hazırlıkların tamamlanmasının ardından “Müdür bey seni salonda bekliyorö denilerek salona çağırıldı. Müdür Tosun ve kurum çalışanları Şeker’i mezuniyet cübbesi ve diploma ile karşıladı. Düzenlenen sürpriz karşısında oldukça şaşıran Şeker’e önce cübbesi giydirildi ardından da Yalova Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun tarafından diploması takdim edildi. Törende kurum arkadaşları da Vahit Şeker ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

‘EĞİTİMİNİ 4 YILA TAMAMLAMASINI İSTİYORUZ’

Müdür Tosun şoförünü kutlayarak, “Bizim şoför arkadaşımız da bu yaşta eğitimin devam edebileceğini bize gösterdi. 2 yıllık üniversiteyi tamamladı ve biz de arkadaşımıza sürpriz bir kep töreni düzenledik. Biz eğitimini 4 yıla tamamlamasını istiyoruz. Kendisini yürekten tebrik ediyorumö dedi.

50 yaşında üniversite mezunu olan Vahit Şeker ise “Arkadaşlarımız böyle bir töreni bize uygun görmüşler kendilerine çok teşekkür ediyorum. Üniversiteyi bitirdik hayırlısıyla. Eğitimin yaşı yok. Benim bir çocuğum üniversiteden geçen yıl mezun oldu. Bir çocuğum ise bu yıl üniversiteye başlayacakö şeklinde konuştu.

Görüntü Bilgisi:

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-Sürpriz tören detaylar

-Milli eğitim müdürünün diploma takdimi

-Milli eğitim müdürü açıklama

Haber: İsmail ÖZTÜRK - Kamera: Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA,DHA

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