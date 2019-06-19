DHA YURT BÜLTENİ-16

Trabzon’un Araklı ilçesinde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybeden Araklı Belediyesi işçisi Ali Abdullah Osmanoğlu ile Çamlıktepe köyü imamı Soner Özbay için Araklı Hacı Hasan Küçük Camii'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı.

Sel felaketinde Beytullah Bozali, Yusuf Kuloğlu, Havva Memişoğlu ve Kemalettin Aydın da yaralı olarak kurtarıldı. Yaralıların hastanede tedavilerinin sürdüğü ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Felakette, Trabzon Büyükşehir Belediyesi çalışanları Erdoğan Uzun, Ali Kemal Coşkuner ile vatandaşlardan Mahmut Köseoğlu, Halim Köse ve Cengiz Cevahir ise kayıp olarak arandığı belirtildi.

Trabzon’un Araklı ilçesinde meydana gelen sel felaketinde 5 kişinin cenazelerine ulaşılırken, kayıp 5 kişi ise aranıyor. Felakette, Araklı Belediyesi işçisi Ali Abdullah Osmanoğlu, Çamlıktepe köyü imamı Soner Özbay, Trabzon Büyükşehir Belediyesi personeli Baki Turhan, DSİ personeli Hasan Çakar ile Mehmet Cevahir hayatını kaybetti.

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Cenazeye, ölenlerin yakınlarının yanı sıra Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Rize Valisi Kemal Çeber, AK Parti Trabzon milletvekilleri Salih Cora, Bahar Ayvazoğlu, CHP Genel Sekreteri Akif Hamza Çebi, CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit, Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi ile çok sayıda kişi katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Ali Abdullah Osmanoğlu'nun cenazesi Çamlıktepe köyünde, Soner Özbay ise Aytaç Mahallesi'nde toprağa verildi.

TRABZON (DHA)

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Şanlıurfa'da 3 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde iki otomobil kavşakta çarpıştı, 3 kişi yaralandı. Kaza anı ise olay yerindeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza dün gece Kale Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Oktay Taşçı yönetimindeki 63 N 2796 plakalı otomobil ile Sidar Can Sarıkaya yönetimindeki 63 LP 206 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Kazada otomobil sürücüleri Oktay Taşçı, Sidar Can Sarıkaya ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Yarlılar ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı ve sonrasında yaşananlar ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaza anı

- Kaza sonrası toplanan kalabalık

- Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: - Mehmet SEZGİN

