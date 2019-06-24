DHA YURT BÜLTENİ - 16

Kız kardeşini evlenmekten vazgeçtiği için öldürmüş Adana'nın Kozan ilçesinde boğazı kesilerek öldürülen Suriyeli Mukaddes Bağdat Dahir'in (15) katil zanlısı ağabeyi Behsil Dahir (24), verdiği ifadesinde kız kardeşini Suriye'de söz kestikleri kişi ile evlenmekten vazgeçtiği için öldürdüğünü öne sürdü. Olay, dün ilçeye bağlı Çanaklı Mahallesi Eryiğit Sokak'ta meydana geldi. Mukaddes Dahir isimli genç kız, ağabeyi Behsil tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. İhbar üzerine gelen polis, Behsil Dahir'i gözaltına aldı. Şüpheli Behsil Dahir, emniyetteki ilk ifadesinde kız kardeşini çıkan tartışmada kendisinin öldürdüğünü söyledi. Şüpheli verdiği ifadesinde, "Kız kardeşimi 3 ay önce Suriye'deki bir akrabamız ile sözledik. Ancak kız kardeşim evlenmekten vazgeçtiğini söyledi. Bunun üzerine şu an oturduğumuz eve geldik. Evde annem de vardı. Ona 300 TL para verip alışveriş yapmasını söyledim. O evden çıkınca kız kardeşimi banyoya götürüp boğazını keserek öldürdüm" dedi. Şüpheli ifadesinin alınmasının ardından Kozan Adliyesi'ne sevk edildi. Genç kızın cenazesi ise yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak ilçe mezarlığında toprağa verildi.

TUTUKLANDI

Adana'nın Kozan ilçesinde kız kardeşi Suriyeli Mukaddes Bağdat Dahir'i öldürdüğü iddiasıyla adliyeye sevk edilen Behsil Dahir, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dün gözaltına alınan baba Süleyman Dahir'in ise emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. Görüntü Dökümü

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- Cenazenin eve getirilmesi

- Tabutun araçtan indirilmesi

- Dua edenler

- Annenin feryatları

- Tabutun cenaze aracına yüklenmesi Haber:Ali GÖKDAL-Kamera: KOZAN,(Adana),(DHA) =================== Kayıp Mehmet'in çayda cesedi bulundu Afyonkarahisar'da, 4 gün önce iş yerinden ayrılan ve bir daha haber alınamayan Mehmet Ceylan'ın (19), ilçe merkezinden geçen Akarçay'da cansız bedeni bulundu. Ali Çetinkaya Mahallesi'ndeki Akarçay'da, saat 16.30 sıralarında, ceset olduğunu görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, güvenlik önlemi alarak, çalışma başlattı. Cesedin bulunduğu yerden çıkarılması için Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinden yardım istendi. Olay yerine gelen AFAD görevlileri, botla Akarçay'a girdi. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından ceset sudan çıkarıldı. Yapılan inceleme sonucu bulunan kimlikten, cansız bedenin, 21 Haziran Cuma günü iş yerinden ayrılan ve bir daha haber alınamayan Mehmet Ceylan'a ait olduğu belirlendi. TCDD bünyesinde 6 ay önce memur olarak çalışmaya başladığı öğrenilen Ceylan'ın iş arkadaşları da olay yerine gelip, gözyaşı döktü. Mehmet Ceylan'ın cansız bedeni, arkadaşlarının da yardımıyla Afyonkarahisar Belediyesi'nin cenaze aracına konularak, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Ceylan'ın ölüm nedeni, otopsi sonucu belli olacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yerinden detay

- Ceset suda iken detay

- Polis ekiplerinden detay

- AFAD ekiplerinden detay

- AFAD ekiplerinin çalışmalarından genel detay

- Genel detaylar

- Cesedi iş arkadaşları cenaze aracına koyarken detay

HABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) ================== Alanya'da orman yangını Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan 3 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Yangında 5 dönümlük orman arazisi kül oldu.

Yangın saat 14.00 sıralarında ilçenin kırsal bölgesinde bulunan Demirtaş Mahallesi Pınarbaşı yolu mevkisindeki ormanlık arazide meydana geldi. Henüz nedeni belirlenemeyen yangın rüzgarın ve sıcak havanın etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine yangın alanına ekipler sevk edildi. Yangına 1 helikopter, 4 arazöz, 3 itfaiye aracı ve 30 personel müdahale etti. Söndürme çalışmalarının yaklaşık 3 saat sürdüğü yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaklaşık 5 dönümlük orman alanının zarar gördüğü yangının ardından ekipler soğutma çalışması yaptı.

Aynı bölgenin üst kısmında bulunan Sapadere Kanyonu Cinaliler mevkisinde 30 Haziran 2017 tarihinde büyük bir yangın meydana gelmiş, yaklaşık 3 günde kontrol altına alınan yangında 10 kilometrelik ormanlık alan kül olmuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yangın yerinden görüntüler

- İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarından görüntü HABER- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) ===================

Karaman'da silah kaçakçılığına 3 gözaltı Karaman'da silah kaçakçılığı yaptığı öne sürülen şüphelilere yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı, ruhsatsız 17 tabanca ile 2 pompalı tüfek ele geçirildi. Karaman Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, kentte silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen oto galerici Mustafa Ş. (30), Halil İbrahim T. (29) ve üniversite öğrencisi Yaşar V.'yi (22) takibe aldı. Şüphelilerin silahları Karaman'a getirdiğini belirleyen ekipler, Konya yolu üzerinde bulunan galericiler sitesine operasyon yaptı. Yapılan operasyonda bir iş yerinde bulunan çelik kasa içerisinde 17 ruhsatsız tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirildi. Polis, Mustafa Ş., Halil İbrahim T. ve Yaşar V.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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- Polisin çelik kasadan silahları çıkarması

- Yakalanan malzemelerden görüntüler

- Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA)) ================== Plajdaki teşhirciyi linçten jandarma kurtardı Bodrum'da, plajda şortunu çıkarıp, teşhircilik yaptığı için linç edilmek istenen E.A.P., jandarma ekipleri tarafından öfkeli kalabalığın arasından kurtarıldı. Gözaltına alınan E.A.P., jandarmadaki ifadesi sonrasında, savcının talimatıyla serbest bırakıldı. Dün sosyal medyada, Bodrum'daki bir plajda, Suriyeli bir erkeğin Türk bayrağıyla kurulandığı, kadınlara sarkıntılıkta bulunduğu, ardından da linç edilmek istendiğinin ileri sürüldüğü bir paylaşım, kısa sürede yayıldı. Ancak gerçek bir süre sonra ortaya çıktı. Görüntülerdeki kişinin, 7 Haziran Cuma günü Karaincir Plajı'nda önce tekneden teşhircilik yapan, ardından yüzerek karaya çıktığı koyda plajdaki duşta herkesin içinde şortunu çıkartınca çevredekiler tarafından linç edilmek istenen Türk vatandaşı E.A.P. olduğu belirlendi. Teknedeyken teşhircilik yaptığı için çevredekilerin yaptığı ihbar üzerine koya gelen jandarmalar tarafından, duş altında şortunu indirdiği sırada saldıran öfkeli kalabalığın arasından kurtarılıp gözaltına alınan E.A.P.'nin, ifadesinin ardından savcının talimatıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Şüphelinin duş alırken herkesin önünde sortunu indirmesinden sosyal medyada paylaşılan görüntü Haber: BODRUM (Muğla), (DHA) ================== Çaldığı parayı ödeyeceğini söyledi, adli kontrolle serbest kaldı Kahramanmaraş'ta park halindeki araçtan 139 bin lirayı çaldıktan sonra peşlerine düşen polisle çatışan ve her birinin hırsızlıktan onlarca kaydı çıkan çeteyle ilgili yeni bilgi ve görüntüler ortaya çıktı. Sorgusunda aracın camını kırarak parayı çaldığını itiraf ederek, sevk edildiği mahkemede kısa süre içinde Mesut P.'nin parasını ödeyeceğini söyleyerek adli kontrolle serbest bırakılan Azer M.'nin (18) babası Yücel M.'nin de hırsızlıktan cezaevinde olduğu ortaya çıktı. Perşembe günü meydana gelen olayda, Elbistan ilçesinden ev almak için Kahramanmaraş kent merkezine gelen Mesut P., bankadan 139 bin lirayı çekip tapu dairesine gitti. Bu sırada çevrede tapu dairesinden çıkanları izleyen çete üyelerinden Efe Bektaş (55), çanta dolu para ile daireden çıkan ve ailesi ile beraber ilerlemeye başlayan Mesut P.'yi sahte plakalı otomobille evine kadar takip etti. Takip anı ise Mesut P.'nin evinin olduğu sitenin güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi. Mesut P., daha sonra ailesiyle birlikte Tekerek Yolu'ndaki AVM'ye gitti. AVM önünde bekleyen çete üyeleri, Mesut P. ile ailesinin araçtan inmesinin hemen ardından harekete geçti. Hafif ticari aracına arkasına yanaşan otomobilden inen Azer M., elindeki tornavida aracın arka camını kırarak içinde 139 bin lira olan çantayı alıp kaçtı.

SAHTE PLAKAYI SÖKÜP GERÇEK PLAKAYI TAKTILAR

Olaydan sonra şüpheliler Kahramanmaraş'ta sanayi sitesinde park halinde olan otomobilden çaldıkları plakaları söküp otomobilin gerçek olan 40 BE 787 plakasını taktı. Daha sonra Efe Bektaş'ın kullandığı otomobil ile diğer çete üyelerinin bulunduğu 35 AGH 573 ile 71 AAJ 804 otomobiller şehri terk etti. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmada şüphelilerin Pazarcık ilçesinden çıkış yapıp Malatya Hekimhan, yönüne gittiğini belirleyerek çevre illerdeki güvenlik birimlerini uyardı. Polis ekipleri, Sivas'ın Kangal ilçesinde tespit edilen araçları durdurmak için Kangal-Hekimhan karayolunda TIR'larla bariyer kurdu. Ancak şüpheliler polise ateş ederek kaçmaya çalıştı. Çıkan çatışmada C.M. (14) ile Çilem B. (27) polis tarafından vurularak hafif yaralandı. 40 BE 787 plakalı otomobil ise takla atarken, araçta bulunan Azer M. para dolu çantayı alıp kaçarken, Efe Bektaş ile Seyran M. (32) araçta sıkıştı. GERÇEK KİMLİKLERİNE PARMAK İZİNDEN ULAŞILDI

Çatışma sonunda diğer iki araçta ekipler tarafından durduruldu içindekiler yakalandı. İçlerinden birinde sahte kimlik çıkarken, diğerlerinden kimlik çıkmadı ve kendilerini farklı isimlerle tanıttılar. Parmak izleri alınan şüphelilerin gerçek isimleri belirlenirken, Çilem B.'nin 33 suç kaydı, Efe Bektaş'ın 14 suç kaydı ve cezaevi firarisi olduğu, Erdal Yazıcı'nın (19) 65 suç kaydı ve çok sayıda aranması, Ferdi Baş'ın (23) 27 suç kaydı ve çok sayıda aranması, Ceylan Günaltı'nın (24) 38 kaydı ve çok sayıda aranması, Seyran M.'nin 40 suç kaydı, Leyla B.'nin (42) 24 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. 9 suç kaydı ve 2 ayrı aranması olan Azer M. ise bir gün sonra yakalandı ancak üzerinden para çıkmadı. İşlemlerin ardından Kangal Adliyesi'ne sevk edilen Erdal Yazıcı, Efe Bektaş, Ferdi Baş ve Ceylan Günaltı tutuklandı. Azer M., Seyran M. ve Leyla B. Kahramanmaraş'a getirildi.

SORGUSUNDA SUÇUNU İTİRAF EDİP DETAYLARIYLA ANLATTI

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan şüphelilerden Azer M. sorgusunda suçunu itiraf etti. Tapudan itibaren takibe aldıkları Mesut P. ile bir siteye girdiklerini, oradan çıkınca da alışveriş merkezine geçtiklerini belirten Azer M., "Efe Bektaş araçta kaldı, ben başıma kapüşon takip aracın camını kırdım ve para dolu poşeti alıp kaçtık. Aracımız sahte plakalıydı. Şehri çıkınca sahte plakayı söküp gerçek plakamız ile yola devam ettik. Kırıkkale'ye gidiyorduk. Sıvaş Kangal ilçesinde polis peşimize düştü. Kaçmaya başladık. Polis yolu TIR'larla bariyer kurup kapattı. Bu arada silahlı çatımsa oldu. Takla atan araçtan kaçtım. Sonrasında yakalandım. Parayı aramızda paylaştık. Mağdurun zararını ödemek istiyoruz" dedi. ADLİ KONTROL ŞARTI İLE SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki sorguları tamamlanan Azer M., Seyran M. ve Leyla B. Kahramanmaraş Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Azer M., buradaki sorgusunda da suçunu itiraf edip 10 gün içinde Mesut P.'nin parasını ödeyeceğini taahhüt etti. Mahkeme Seyran M. ve Leyla B.'yi serbest bırakırken, Azer M.'ye ise adli kontrol uygulanmasına karar verdi.